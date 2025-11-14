4th सीटसाठी तरुणीची दादागिरी, महिलेच्या मांडीवर बसली अन्...; Mumbai Local मधील व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Local Train News: मुंबई लोकल आणि गर्दी हे समीकरण ठरलेलेच असते. या लोकलच्या गर्दीत सीट मिळणेदेखील खूप मुश्कील असते. सीट जरी मिळाली तरी त्या सीटवरुन होणारे वाद कधीकधी भयंकर रुप धारण करतात. सध्या लोकलचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. यात सीटवरुन एक महिला इतर महिला प्रवाशांशी वाद घालताना दिसत आहे.
मुंबई लोकलमध्ये जागेच्या वादेतून दोन महिलांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले. लोकलमधील चौथ्या सीटसाठी ही भांडणं झाली आहेत. एक महिला सीटसाठी दुसऱ्या महिलेच्या थेट मांडीवरच बसल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे. त्यावरुनच मोठा वाद झाला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तर, अनेकांनी यावर परप्रांतीय वादाचा रंग दिला आहे.
हा व्हिडीओ vaishnavi_explorer या इन्स्टाग्राम पेजवरुन शेअर करण्यात आला आहे. तसंच, या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, मुंबई लोकलमध्ये महिला प्रवाशांमध्ये जोरदार वाद झाले. ही घटना उल्हासनगर स्थानकाजवळ घडली आहे. व्हिडिओत दिसत असलेली तरुणी ही चौथ्या सीटवर बसायला तयार नाहीये.
त्या सीटवर बसलेल्या इतर महिला प्रवासी तिला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ती कोणाचाच ऐकत नाहीये. तर उलट इतर महिला प्रवाशांवर मोठमोठ्यांना ओरडताना दिसतेय. इतकंच नव्हे तर कोणाचच न ऐकता लोकलची चेन खेचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. अनेक महिला प्रवासी तिला समजवताना दिसत आहेत तरीदेखील ती वाद घालताना दिसत आहे. या दरम्यान तरुणी विंडो सीटवर बसलेल्या महिलेच्या मांडीवर जाऊन बसली.
तरुणी महिलेच्या मांडीवर जाऊन बसल्यावर तिनेही रागाच्या भरात तिला तिथून उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरुणीने त्या महिलेलाच मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर इतर बायकांनी तिला चांगलाच दणका दिला आहे.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट करत या तरुणीलाच झापलं आहे. भैय्यानी ला दिली ओसरी, भैय्यानी हातपाय पसरी, अशी कमेंट एकाने केली आहे. म्हणून भैया लोकांना जास्ती डोक्यावर चढवायचं नाही, असंही एकाने म्हटलं आहे.
