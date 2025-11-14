English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
4th सीटसाठी तरुणीची दादागिरी, महिलेच्या मांडीवर बसली अन्...; Mumbai Local मधील व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Local Train News: मुंबई लोकलमध्ये होणारी हाणामारी ही नेहमीचीच आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 14, 2025, 05:12 PM IST
4th सीटसाठी तरुणीची दादागिरी, महिलेच्या मांडीवर बसली अन्...; Mumbai Local मधील व्हिडिओ व्हायरल
Mumbai Local Train Update Women Fight Over Seat in Mumbai Local Video Goes Viral

Mumbai Local Train News: मुंबई लोकल आणि गर्दी हे समीकरण ठरलेलेच असते. या लोकलच्या गर्दीत सीट मिळणेदेखील खूप मुश्कील असते. सीट जरी मिळाली तरी त्या सीटवरुन होणारे वाद कधीकधी भयंकर रुप धारण करतात. सध्या लोकलचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. यात सीटवरुन एक महिला इतर महिला प्रवाशांशी वाद घालताना दिसत आहे. 

मुंबई लोकलमध्ये जागेच्या वादेतून दोन महिलांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले. लोकलमधील चौथ्या सीटसाठी ही भांडणं झाली आहेत. एक महिला सीटसाठी दुसऱ्या महिलेच्या थेट मांडीवरच बसल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे. त्यावरुनच मोठा वाद झाला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तर, अनेकांनी यावर परप्रांतीय वादाचा रंग दिला आहे. 

हा व्हिडीओ vaishnavi_explorer या इन्स्टाग्राम पेजवरुन शेअर करण्यात आला आहे. तसंच, या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, मुंबई लोकलमध्ये महिला प्रवाशांमध्ये जोरदार वाद झाले. ही घटना उल्हासनगर स्थानकाजवळ घडली आहे. व्हिडिओत दिसत असलेली तरुणी ही चौथ्या सीटवर बसायला तयार नाहीये. 

त्या सीटवर बसलेल्या इतर महिला प्रवासी तिला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ती कोणाचाच ऐकत नाहीये. तर उलट इतर महिला प्रवाशांवर मोठमोठ्यांना ओरडताना दिसतेय. इतकंच नव्हे तर कोणाचच न ऐकता लोकलची चेन खेचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. अनेक महिला प्रवासी तिला समजवताना दिसत आहेत तरीदेखील ती वाद घालताना दिसत आहे. या दरम्यान तरुणी विंडो सीटवर बसलेल्या महिलेच्या मांडीवर जाऊन बसली. 

तरुणी महिलेच्या मांडीवर जाऊन बसल्यावर तिनेही रागाच्या भरात तिला तिथून उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरुणीने त्या महिलेलाच मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर इतर बायकांनी तिला चांगलाच दणका दिला आहे. 

व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट करत या तरुणीलाच झापलं आहे. भैय्यानी ला दिली ओसरी, भैय्यानी हातपाय पसरी, अशी कमेंट एकाने केली आहे. म्हणून भैया लोकांना जास्ती डोक्यावर चढवायचं नाही, असंही एकाने म्हटलं आहे. 

FAQ

प्रश्न १: मुंबई लोकलमध्ये नुकताच व्हायरल झालेला व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

उत्तर: मुंबई लोकलमध्ये जागेच्या वादातून दोन महिला प्रवाशांमध्ये झालेल्या जोरदार भांडणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

प्रश्न २: हा वाद नेमका कोणत्या कारणावरून झाला?

उत्तर: लोकलमधील चौथ्या सीटवर बसण्यावरून हा वाद झाला. व्हिडिओमध्ये एक महिला सीटसाठी थेट दुसऱ्या महिलेच्या मांडीवर बसल्याचे दिसते, यावरूनच वाद पेटला.

प्रश्न ३: ही घटना मुंबई लोकलमध्ये कोणत्या ठिकाणी घडली?

उत्तर: ही घटना उल्हासनगर स्थानकाजवळ घडली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

