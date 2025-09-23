English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘मुंब्रा’ स्टेशनचं नाव ‘मुंब्रा देवी’ होणार? पोलीस वेगळ्याच टेन्शनमध्ये; 'ती' व्यक्ती गेली कुठे?

Mumbai Local Train Updates: मुंब्रा स्थानक हे कायम गर्दीमुळे चर्चेत असते. असं असतानाच आता या स्थानकाच्या नावावरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 23, 2025, 03:27 PM IST

मुंब्रा स्थानकाचं नाव बदलण्याची मागणी (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Mumbai Local Train Updates: पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील रेल्वे स्थानकांची नावं काही महिन्यांपूर्वी बदलण्यात आली. ही नावं बदलण्यात आल्यानंतर आता मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील महत्त्वाचं स्थानक असलेल्या मुंब्रा स्थानकाचं नाव बदलण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. यासाठी पुन्हा एकदा अनोख्या पद्धतीने रेल्वे स्थानकामध्ये अज्ञात व्यक्तीने स्ट्रीकर लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

अनेक वर्षांपासूनची मागणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा रेल्वे स्थानकाला 'मुंब्रा देवी' असे नाव देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. ही मागणी करण्यामागचं कारण म्हणजे मुंब्रा रेल्वे स्थानकाला लागूनच मुंब्रा देवीचे मंदिर आहे. त्यामुळेच या स्थानकाला मुंब्रादेवी असे नाव देण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे.

पोलीस आता घेत आहेत त्या व्यक्तीचा शोध

अनेकदा अर्ज आणि विनंत्या करुन कोणताही निर्णय न आल्याने सोमवारी रात्री एका अज्ञात व्यक्तीने मुंब्रा रेल्वे स्थानकावरील मुंब्रा रेल्वे फलकावर 'मुंब्रा देवी' असे स्ट्रीकर चिटकवले. ही बाब उघड झाल्यानंतर तातडीने हे स्ट्रीकर्स हटवण्यात आले असून या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तसेच स्टेशनवरील सीसीटीव्हीमधील फुटेजच्या माध्यमातून हे स्ट्रीकर्स कोणी चिटकवले याचा शोध पोलीस घेत आहेत. 

मुंब्र्याचा इतिहास

मुंब्र्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पहिल्यास त्याबद्दल तीन टप्प्यात सांगता येईल. 

प्रारंभिक काळ आणि नावाची उत्पत्ती: मुंब्रा हे नाव आगरी-कोळी समुदायाच्या कुलदेवता "मुंब्रा देवी"वरून पडले आहे. 17 व्या शतकात मुंब्रा हे एक छोटे मासेमारी गाव होते, जिथे आगरी आणि कोली समुदाय मुख्यत्वे राहत होते. खाडीच्या किनारी असलेल्या या गावाला सामरिक महत्त्व होते, ज्यामुळे येथे जहाज बांधणी उद्योगाची सुरुवात झाली.

मुघल आणि मराठा काळ: मुघल काळात (16 वे-17 वे शतक) मुंब्रा कल्याण किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी चौकी म्हणून विकसित झाले. खाडीमुळे येथे सुरक्षित बंदर होते, ज्याने जहाज बांधणीला चालना मिळाली. मराठ्यांच्या काळातही येथील जहाज बांधणी उद्योगाने महत्त्व कायम ठेवले.

ब्रिटिश काळ: 18 व्या-19 व्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात मुंब्रा व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले. मुंबईच्या जवळ असल्याने येथे व्यापार आणि मासेमारी वाढली. याच काळात मुंब्रा देवी मंदिराचा विकास झाला, जे आजही आगरी-कोळी समुदायाचे श्रद्धास्थान आहे.

मुंब्रा देवी मंदिराबद्दल

मुंब्रा देवी मंदिर डोंगराच्या माथ्यावर आहे, जिथे पोहोचण्यासाठी सुमारे 750 पायऱ्या चढाव्या लागतात. हे मंदिर स्थानिक भगत कुटुंबाने बांधले, जे आजही मुंब्र्यात राहतात. नवरात्रीच्या काळात येथे मोठ्या संख्येने भाविक येतात. विशेष म्हणजे नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी हे नाव बदलण्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे.

