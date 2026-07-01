'मी चार मर्डर केलेत, आता तुझा नंबर', मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये पुन्हा राडा; VIDEO VIRAL

मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये दोन प्रवाशांमधील किरकोळ वादातून एका तरुणाचा जीव गेला आहे. या लोकलमधील हत्याकांडाने एकच खळबळ माजली असताना लोकल ट्रेनमधील अजून एक धक्कादायक आणि भयानक घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. लोकलमध्ये पुन्हा एकदा एका मद्यधुंद प्रवाशाने वृद्ध व्यक्तीला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे.
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पनवेल से सीएसएमटी जा रही लोकल ट्रेन में एक नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह यात्रियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और कथित तौर पर कह रहा था, “मैं चार लोगों की हत्या कर चुका हूं, अगला नंबर तुम्हारा है।” pic.twitter.com/q9ypqugv3o— @iamvikasbaliyan -Vikas Chaudhary (@10iamvikas) July 1, 2026