Marathi News
मुंबई लोकलमध्ये महिलांना आला हादरवणारा अनुभव, चालत्या ट्रेनमध्ये खिडकीबाहेर तरुणाचा हात अन्...

Mumbai Local Train Viral Video:मुंबई लोकलमध्ये तरुणाचा हुल्लडपणा करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. महिला डब्यात डोकावून तरुणाचे अश्लील कृत्य लोकलचा प्रवास महिलांसाठी धोकादायक

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 14, 2025, 12:01 PM IST
Mumbai Local Train Viral Video: मुंबई लोकलही मुंबईकरांची लाइफलाइन आहे. लाखो नागरिक लोकलमधून प्रवास करतात. मात्र काही हुल्लडबाज तरुणांमुळं लोकलमधील प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. महिलांचा लोकल प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जातात. मात्र सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमुळं महिलाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

मुंबई लोकल प्रवास महिलांसाठी किती धोकादायक ठरतोय, याचं आणखी एक उदाहरण विरार-दादर लोकलमध्ये पाहायला मिळालं आहे. लोकलमध्ये महिलांच्या डब्याशेजारी असलेल्या लगेज डब्यात एक तरुण दरवाज्यात लटकून महिलांकडे पाहून  अश्लील शेरेबाजी करत होता. 

विरार-दादर लोकलमधील 11 सप्टेंबरचा हा प्रकार असल्याची माहिती आहे. 32 वर्षीय स्वरा भोसले नावाच्या महिलेने धाडस दाखवत हा प्रकार मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. या तरुणाने महिलांना घाबरवण्यासाठी लोकलच्या पत्र्यावर जोरजोराने बुक्केही मारले. त्यामुळे महिलांच्या डब्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. व्हायरल झाल्यानंतर लोहमार्ग पोलीसांकडून कारवाईची मागणी होत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार तो तरुण मनोरुग्ण असल्याचं समोर आलं आहे. या तरुणाला लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, स्वरा भोसले या प्रवासी महिलेने घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या, 'बोरीवलीपासून हा सगळा प्रकार सुरू झाला. तो व्यक्ती कुठे चढला याची काही कल्पना आहे. डब्यात असलेल्या महिलांना घाबरवण्यासाठी तो खूप प्रयत्न करत होता. ट्रेनच्या पत्र्यावर जोरजोरात बुक्क्या मारत होता. अश्लील शिवीगाळ करत होता. अश्लील भाषा वापरत होता. महिला खूप घाबरल्या होत्या त्यामुळं त्याला प्रतिउत्तर करण्याची कोणी हिंमत केली नाही. आम्ही हेल्पलाइन नंबरला फोन करत होता. मात्र आमची 15-20 मिनिटे त्यातच वाया गेली. पर्याय निवडण्यातच वेळ गेला. तेव्हा मदत मिळणारच नसेल तर हेल्पलाइन नंबर देताच कशाला?,' असा सवाल प्रवासी महिलेने उपस्थित केला आहे. 

FAQ

1) मुंबई लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वे प्रशासन काय उपाययोजना करते?

महिलांचा लोकल प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जातात, जसे की महिलांसाठी वेगळे डबे, हेल्पलाइन नंबर आणि गस्ती. मात्र अशा घटनांमुळे सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

2) या व्हिडिओनंतर काय कारवाई झाली किंवा होत आहे?

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोहमार्ग पोलीसांकडून कारवाईची मागणी होत आहे. या तरुणाला लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

3) आरोपी तरुणाबद्दल काय माहिती आहे?

प्राथमिक माहितीनुसार, तो तरुण मनोरुग्ण असल्याचे समोर आले आहे. त्याने महिलांना घाबरवण्यासाठी अश्लील शिवीगाळ आणि भाषा वापरली.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
mumbai local train viral videoMumbai Man misbehave with womenMumbai Local Viral VideoMumbai ManMumbai local train News

