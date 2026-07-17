Add Zee Business As A Preferred Source
App

कल्याण-CSMT फास्ट लोकलमध्ये तुफान राडा! कल्याण V/s डोंबिवली लेडीज ग्रुप भिडले, एकीने थेट पेपर स्प्रे काढून...

मागील काही दिवसांपासून पुरुषांच्या डब्यांमध्ये गोंधळ होत असतानाच आता थेट महिलांच्या डब्यातील राडा समोर आला असून नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:38 AM IST
कल्याण-CSMT फास्ट लोकलमध्ये तुफान राडा! कल्याण V/s डोंबिवली लेडीज ग्रुप भिडले, एकीने थेट पेपर स्प्रे काढून...
Image Credit: सीएसएमटी स्थानकावर गुन्हा नोंदवला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘पाचवी किंवा सहावीपासून...’, पालक आणि विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’ दिलासा
student48 min ago
2
rohit sharma1 hr ago
3
Maharashtra breaking news1 hr ago
4
Wardha1 hr ago
5
FIFA World Cup 2026 Final1 hr ago