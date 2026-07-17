कल्याण-CSMT फास्ट लोकलमध्ये तुफान राडा! कल्याण V/s डोंबिवली लेडीज ग्रुप भिडले, एकीने थेट पेपर स्प्रे काढून...

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये घडणाऱ्या हिंसाचारांच्या घटनांमुळे चिंतेचं वातावरण असतानाच आता महिलांच्या डब्यातही असाच एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. कल्याण लोकलमध्ये महिला डब्यात सीटवरुन दोन गटांमध्ये जोरदार वाद झाला. यामध्ये एका महिलेने सहप्रवाशी असलेल्या महिलेवर पेपर स्प्रे फवारल्याने एकच गोंधळ उडाला. विशेष म्हणजे कल्याण-सीएसएमटी लोकल कल्याणला पोहचून परत निघण्याआधीच डोंबिवलीमध्ये सीट अडवून रिटर्न प्रवास करणाऱ्या महिलांमुळे हा वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (16 जुलै रोजी) सकाळी गर्दीच्या वेळी कल्याण-सीएसएमटी फास्ट लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लासच्या महिला डब्यात सीटवरुन झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. एका महिलेने सहप्रवाशांवर पेपर स्प्रेचा वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. या महिलेने वादादरम्यान अचानक पेपर स्प्रे वापरल्याने डब्यात एकच गोंधळ उडाला.
ही घटना मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर कल्याण ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदरम्यान (सीएसएमटी) धावणाऱ्या सकाळी 8.33 च्या 15 डब्यांच्या फास्ट लोकलमध्ये घडली. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन डाऊन दिशेला जात कल्याणला पोहोचण्यापूर्वी डोंबिवली येथे चार महिला प्रवासी प्रथम श्रेणीच्या महिला डब्यात चढल्या आणि त्यांनी सीट अडवल्या. जेव्हा ट्रेन कल्याणला पोहोचली, तेव्हा प्लॅटफॉर्मवर रांगेत थांबलेल्या महिला प्रवाशांनी स्टेशनवरून सुटणाऱ्या ट्रेनमध्ये सीट मिळेल या अपेक्षेने डब्यात प्रवेश केला. सीट आधीच भरलेल्या पाहून कल्याण आणि डोंबिवली गटातील महिला प्रवाशांमध्ये वाद सुरू झाला.
या शाब्दिक चकमकीचे रूपांतर काही वेळातच हाणामारीत झाले. या झटापटीदरम्यान, डोंबिवली गटातील एका महिलेने कथितरित्या तिच्या हँडबॅगमधून पेपर स्प्रेचा कॅनिस्टर काढून कल्याणला चढलेल्या महिलांवर फवारला. या स्प्रेमुळे डब्यातील प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली, मात्र सुदैवाने कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही.
या गोंधळानंतरही, ट्रेन थांबली नाही. ही ट्रेन सीएसएमटीच्या दिशेने निघण्याच्या तयारीत असतानाच महिला फर्स्ट क्लासच्या डब्यात हा राडा सुरुच होता. इतर महिला प्रवाशांनी या घटनेची माहिती देण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा हेल्पलाइन 1512 वर संपर्क साधला. सूचना मिळाल्यानंतर रेल्वे पोलीस कर्मचारी प्लॅटफॉर्मवर पोहोचले, पण ट्रेन कल्याणहून आधीच निघून गेली होती.
हेल्पलाइन तक्रार नोंदवण्यात आल्याने ट्रेन सीएसएमटी येथे पोहोचल्यानंतर, रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ) आणि शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) यांच्या पथकांनी डब्याची पाहणी केली आणि चौकशीसाठी दोन्ही गटांच्या सदस्यांना ताब्यात घेतले. सुरुवातीला दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या होत्या, ज्यात वादादरम्यान मारहाण झाल्याचा आरोप होता. मात्र, पोलीस ठाण्यात झालेल्या चर्चेनंतर, दोन्ही बाजूच्या महिलांनी हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्यास सहमती दर्शवली आणि आपल्या तक्रारी मागे घेतल्या. या घटनेची नोंद सीएसएमटी जीआरपी स्टेशनवर करण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षांनी कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.