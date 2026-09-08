लोकलने प्रवास करणाऱ्यांना विमा कवच? जाणून घ्या नेमका प्लॅन!

मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र, दैनंदिन तिकीट, परतीचे तिकीट किंवा मासिक पासधारक प्रवाशांसाठी स्वतंत्र अपघाती विमा संरक्षणाची सुविधा अद्याप उपलब्ध नाही. उपनगरीय रेल्वे अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेता, प्रवाशांना अल्प प्रीमियममध्ये अपघाती विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सध्या रेल्वे मंडळाच्या विचाराधीन आहे. मराठी एकीकरण समितीने या मागणीसाठी रेल्वे मंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला उत्तर देताना रेल्वे मंडळाने विमा संरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उपनगरात रेल्वे रुळ ओलांडणे, धावत्या लोकलमधून पडणे तसेच इतर कारणांमुळे दरवर्षी अनेक प्रवासी गंभीर जखमी होतात किंवा त्यांचा मृत्यू होतो. अशा दुर्घटनांमुळे प्रवाशांच्या कुटुंबीयांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे प्रवाशांना अपघाती विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समितीने दैनंदिन आणि परतीच्या तिकिटांसोबत यूटीएस अॅपच्या माध्यमातून ऐच्छिक अपघाती विमा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आणि विद्यार्थी पासधारकांसाठी केवळ १० ते २० रुपयांच्या प्रीमियममध्ये अपघाती विमा अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या विमा योजनेत अपघाती मृत्यूबरोबरच कायमस्वरूपी किंवा अंशतः अपंगत्व आणि अपघातानंतरच्या रुग्णालयीन उपचारांचा खर्च समाविष्ट करावा, अशीही समितीची मागणी आहे. प्रवाशांना अत्यल्प खर्चात आर्थिक सुरक्षा मिळावी, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मराठी एकीकरण समितीचे प्रतिनिधी आनंदा पाटील यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरातील उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरून प्रवासी पडणे आणि रेल्वे रुळ ओलांडताना होणाऱ्या दुर्घटनांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील विविध अपघातांमध्ये तब्बल १,२१९ प्रवासी जखमी झाले. म्हणजेच दरमहा सरासरी २०३, तर दररोज सुमारे सात प्रवासी जखमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. याच कालावधीत रेल्वे अपघातांमध्ये १,१४३ जणांचा मृत्यू झाला. दरमहा सरासरी १९१ आणि दररोज सुमारे सहा जणांना जीव गमवावा लागला. या आकडेवारीमुळे उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
रेल्वे रुळ ओलांडताना होणाऱ्या जीवघेण्या दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी मुंबई लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीत अपघातप्रवण अशी एकूण ३८ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या ‘हॉटस्पॉट्स’वर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून, प्रत्येक ठिकाणाची जबाबदारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसोबतच अपघाताच्या प्रसंगी कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी विमा संरक्षणाचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरणार आहे.