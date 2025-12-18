English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांची रोजच्या त्रासातून सुटका होणार, लोकल प्रवास आरामदायी होणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Mumbai Local Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता अधिक सुकर होणार असून केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 18, 2025, 09:56 AM IST
मुंबईकरांची रोजच्या त्रासातून सुटका होणार, लोकल प्रवास आरामदायी होणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती
Mumbai Local Trains everyday travel get easier for Mumbaikars Cm Fadnavis Big Announcement

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास आता आणखी सोपा होणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत स्वयंचलित दरवाजे बंद करणारी प्रणाली असलेल्या नवीन गाड्या खरेदी केल्या जात आहेत. तसंच मेल एक्स्प्रेस गाड्यांची क्षमता वाढवली जाणारेय. प्रवाशांची गर्दी टाळण्यासाठी अनेक स्थानकांवर अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार असून काही प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्यात येणारेय. मुंबईतील रेल्वे सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे.फडणवीसांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत मुंबईतील रेल्वे सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार. 

केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी काय माहिती दिली?

स्वयंचलिक दरवाजे बंद करणारी प्रणाली असलेल्या नवीन 238 गाड्या खरेदी केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर 120 मेल एक्सप्रेस गाड्यांची क्षमता वाढवणे आणि 3200 उपनगरीय गाड्या धावणार आहेत. त्याचबरोबर वांद्रे येथील 3 पिट लाइन्सची उभारणी. मुंबई सेट्रोल येथे 24 डब्यांच्या गाड्यासाठी प्लॅटफॉर्म विस्तार करण्यात येणार आहे. तसंच, लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथेही प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर, मुंबई लोकलची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक स्थानकात अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. यामुळं लोकलच्या संख्येत वाढ होईल तसंच, नागरिकांचा प्रवासही सुकर होणार आहे. एकूण 7 स्थानकांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवासात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल आणि मुंबईकरांसाठी दैनंदिन प्रवास खूप सोपा होईल.

अशा प्रकारे होईल स्थानकांचा विस्तार

जोगेश्वरी:2
दादर:1
वसई रोडः 6
पनवेल:5
कळंबोली:5
कल्याण:6
परळ:6

एसी लोकल लवकरच धावणार

दरम्यान, नव्या वर्षात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकल धावणार आहेत. दोन्ही मार्गांवर आकर्षक आणि अद्ययावत रचनेच्या प्रत्येकी एका एसी लोकलची भर पडणार आहे. नव्या एसी लोकलमध्ये अतिरिक्त आसनक्षमता तसेच प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी अधिक जागा असणार आहे. त्यामुळे 'पीक अवर्स'च्या गर्दीमध्ये प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नव्या रचनेच्या एसी लोकलमध्ये प्रवाशांची आसनक्षमता 1028 वरून 1116 पर्यंत वाढेल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Mumbai local train updatesmumbai new local train newsMumbai get Automatic Doors Local TrainsAutomated Doors On Mumbai Local Trains

