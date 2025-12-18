मुंबईकरांची रोजच्या त्रासातून सुटका होणार, लोकल प्रवास आरामदायी होणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास आता आणखी सोपा होणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत स्वयंचलित दरवाजे बंद करणारी प्रणाली असलेल्या नवीन गाड्या खरेदी केल्या जात आहेत. तसंच मेल एक्स्प्रेस गाड्यांची क्षमता वाढवली जाणारेय. प्रवाशांची गर्दी टाळण्यासाठी अनेक स्थानकांवर अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार असून काही प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्यात येणारेय. मुंबईतील रेल्वे सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे.फडणवीसांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत मुंबईतील रेल्वे सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार.
स्वयंचलिक दरवाजे बंद करणारी प्रणाली असलेल्या नवीन 238 गाड्या खरेदी केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर 120 मेल एक्सप्रेस गाड्यांची क्षमता वाढवणे आणि 3200 उपनगरीय गाड्या धावणार आहेत. त्याचबरोबर वांद्रे येथील 3 पिट लाइन्सची उभारणी. मुंबई सेट्रोल येथे 24 डब्यांच्या गाड्यासाठी प्लॅटफॉर्म विस्तार करण्यात येणार आहे. तसंच, लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथेही प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर, मुंबई लोकलची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक स्थानकात अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. यामुळं लोकलच्या संख्येत वाढ होईल तसंच, नागरिकांचा प्रवासही सुकर होणार आहे. एकूण 7 स्थानकांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवासात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल आणि मुंबईकरांसाठी दैनंदिन प्रवास खूप सोपा होईल.
Great News for Mumbaikars!
Thank you, Hon. PM Narendra Modi Ji, and Hon. Union Minister Ashwini Vaishnaw ji, for initiating several projects to increase capacity of train services in Mumbai while prioritising the safety of passengers.
जोगेश्वरी:2
दादर:1
वसई रोडः 6
पनवेल:5
कळंबोली:5
कल्याण:6
परळ:6
दरम्यान, नव्या वर्षात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकल धावणार आहेत. दोन्ही मार्गांवर आकर्षक आणि अद्ययावत रचनेच्या प्रत्येकी एका एसी लोकलची भर पडणार आहे. नव्या एसी लोकलमध्ये अतिरिक्त आसनक्षमता तसेच प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी अधिक जागा असणार आहे. त्यामुळे 'पीक अवर्स'च्या गर्दीमध्ये प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नव्या रचनेच्या एसी लोकलमध्ये प्रवाशांची आसनक्षमता 1028 वरून 1116 पर्यंत वाढेल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.