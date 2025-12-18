English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांना मिळणार मोठे गिफ्ट; 238 Automatic Doors असलेल्या लोकलबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती

Mumbai Local Automatic Doors: मुंबई लोकलबाबत लवकरच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक घोषणा केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 18, 2025, 11:05 AM IST
मुंबईकरांना मिळणार मोठे गिफ्ट; 238 Automatic Doors असलेल्या लोकलबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती
Mumbai Local Trains Will Gets 238 Automatic Door Closer Trains

Mumbai Local Automated Doors: मुंबई लोकल ही नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. ट्रेन काही मिनिटे जरी उशिर झाली तरी संपूर्ण दिवसाचे वेळापत्रक बिघडतं. अनेकदा तर लोकलला इतकी गर्दी असते की उभं राहायलादेखील जागा मिळत नाही. त्यामुळं अनेकदा अपघातदेखील घडतात. लोकलचे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंब्रा येथे झालेल्या अपघातानंतर रेल्वेकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या लोकल. या लोकल लवकरच मुंबईत धावणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंब्रा येथे 9 जून 2025 रोजी एक भीषण दुर्घटना घडली होती.येथे दोन लोकल एकमेकांना घासल्या गेल्याने अनेक प्रवासी खाली पडले होते. त्यात 5 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 9 जण जखमी झाले होते. या अपघातानंतर मुंबई लोकलमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवण्यात येण्याची घोषणा करण्यात आली होते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच या लोकलबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या दोन नॉन एसी लोकल गाड्या लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहेत. या लोकल रेकची निर्मिती चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीत सुरू असल्याची माहिती रेल्वे मंत्र्यांनी दिली आहे.एसी लोकलमधील बंद दरवाज्यांमुळं प्रवाशांची सुरक्षितता वाढल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन आता हीच सुविधा नॉन एसी लोकलमध्ये देण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. लोकलमधील वाढती गर्दी आणि अपघातांबाबत मुंबईतील खासदारांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

स्वयंचलित दरवाज्यांसह डब्यांमधील वेस्टिब्युल जोडणी देण्यात येणार आहे.तसंच, सुधारित व्हेंटिलेशन यंत्रणा बसवली जाणार असून दरवाज्यांजवळ हवेचा प्रवाह रोखण्यासाठी विशेष झडप असतील. गर्दीच्या वेळेतही प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळावा हा या रचनेमागचा उद्देश आहे.तसंच, येत्या काळात 238 स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या लोकल खरेदी केल्या जाणार आहेत. सध्या धावणाऱ्या साध्या लोकलमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवणे शक्य नसल्याने मध्य रेल्वेच्या कुर्ला कारशेडमध्ये साध्या लोकलला दरवाजे बसवण्याचा प्रयोग करण्यात आला. मात्र अद्याप या प्रयोगाला अंतिम परवानगी मिळालेली नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai local train updatesmumbai new local train newsMumbai get Automatic Doors Local TrainsAutomated Doors On Mumbai Local Trains

इतर बातम्या

मुंबईकरांची रोजच्या त्रासातून सुटका होणार, लोकल प्रवास आराम...

मुंबई बातम्या