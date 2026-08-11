आरती, 56 भोगचा प्रसाद अन्... लोकलमधील भजनी मंडळाच्या 21 व्या वाढदिवसाचं ट्रेनमध्ये जंगी सेलिब्रेशन | Video

मुंबईमध्ये रोज कामासाठी उपनगरांमध्ये ये-जा करणाऱ्यांसाठी लोकल ट्रेन हे जणू दुसरे घरच असते. त्यामुळेच लोकल ट्रेनमधील ग्रुप हा अनेकांसाठी जीव की प्राण असतो. मुंबई लोकल ट्रेनमधील हेच ग्रुप किती खास असतात याची प्रचिती नुकतीच एका घटनेमधून आली. भाईंदरहून दादरच्या दिशेने सकाळी 10.20 वाजता धावणाऱ्या लोकलमध्ये 'ओमकार भजन मंडळ चॅरिटेबल ट्रस्ट'ने 21 वा वर्धापन दिन अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. मंडळीतील सदस्यांनी या विशेष दिनानिमित्त लोकलमध्येच देवी मातेच्या प्रतिमेला 56 भोग अर्पण केले. त्यानंतर पूजा-अर्चना व आरती करण्यात आली.
गेल्या 21 वर्षांपासून या लोकलमध्ये प्रवासादरम्यान भजन आणि आरतीची परंपरा या भजनी मंडळातील सदस्यांकडून जपली जात आहे. पश्चिम रेल्वेच्या भाईंदरहून सकाळी 10.20 वाजता सुटणाऱ्या लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी 6 ऑगस्ट 2006 रोजी या भजन मंडळाची सुरुवात केली होती.
मंडळाचे प्रमुख कमलेश पटेल यांनी त्यांच्या ग्रुपसंदर्भातील माहिती दिली. 21 वर्षांच्या प्रवासात हा ग्रुप आता केवळ भजन मंडळ राहिलेले नाही, तर एक कुटुंब झाले आहे. सदस्य दररोज एकत्र प्रवास करतात, भजन आणि पूजा करतात तसेच सारे एकमेकांच्या सुख-दुःखातही सहभागी होतात. त्यामुळे लोकलमधील हा रोजचा प्रवास केवळ प्रवास न राहता भक्ती, आपुलकी आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारा अनुभव ठरला आहे.
भजनी मंडळाच्या वर्धापन दिनानिमित्त सदस्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. या सोहळ्यासाठी मंडळीतील प्रत्येक सदस्य आपल्या घरून काही ना काही पदार्थ किंवा प्रसाद घेऊन आला होता. धावत्या लोकलमध्येच देवी मातेच्या प्रतिमेसमोर 56 भोग मांडण्यात आले. त्यानंतर पूजा-अर्चना आणि आरती करण्यात आली. या ग्रुपने अनोख्या पद्धतीने साजरा केलेल्या या वर्धापनदिनाचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
अनेकदा लोकल ट्रेनमध्ये भजनी मंडळींचे ग्रुप, गाणी गाणारे किंवा मैत्रीपूर्ण ग्रुपही वातावरण आनंददायी करतात. तर दुसरीकडे टोळ्यांकडून एकट्या प्रवाशांना त्रास देणारे ग्रुपही असतात. अनेकदा या अशा ग्रुपकडून एकट्या प्रवाशाला मारहाण झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मात्र सुदैवाने अशा गोंधळ घालणाऱ्या ग्रुपपेक्षा भजनं, गाणी म्हणत जाणारे ग्रुप अधिक असल्याने अनेकदा एकट्या प्रवाशांचा प्रवासही या ग्रुपमुळे संगीतमय होतो.