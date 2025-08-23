English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! रविवारी विद्याविहार, कांजूर मार्ग, नाहूर या स्थानकात लोकल थांबणार नाही; वाचा वेळापत्रक

Mumbai Megablock Update: रविवारी लोकलने प्रवास करताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी कारण तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळं घराबाहेर पडताना एकदा हे वेळापत्रक वाचाच. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 23, 2025, 08:11 AM IST
Mumbai Megablock Update: रविवारी घराबाहेर पडताय किंवा लोकल प्रवास करताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. मध्य रेल्वेवर अभियांत्रिकीदेखभालीच्या कामांसाठी रविवारी 24 ऑगस्ट रोजी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सकाळी 11.05 ते 3.55 या कालावधीत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत धीम्या मार्गावरील विद्याविहार, कांजूर मार्ग, नाहूर रेल्वे स्थानकांचा थांबा रद्द असेल. तर, पश्चिम मार्गावर आज शनिवारी रात्रकालीन ब्लॉक असणार आहे. या मार्गावर रविवारी कोणताही ब्लॉक नसेल.

मध्य रेल्वेवर ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरुन अप आणि डाउन धिम्या मार्गावरील लोकल माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकादरम्यान जलद मार्गावर वळवल्या जाणार आहेत. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबतील. नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिराने गंतव्यस्थानी पोहोचतील.

ठाणे आणि वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन ट्रान्स हार्बर मार्गावर सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4.10 या कालावधीत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक काळात पनवेल, वाशी,नेरूळ आणि ठाणे स्थानकादरम्यान अप आणि डाउन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील.

मध्य रेल्वेवर कसा असेल ब्लॉक

मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग

कुठे: माटुंगा मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर

कधी : रविवारी सकाळी11.05 ते दुपारी 3.55 वाजेपर्यंत

परिणाम: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी 10.14 ते दुपारी 3.32 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. ठाणे येथून सकाळी 11.07 ते दुपारी 3.51 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल, मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील.

ट्रान्स हार्बर मार्ग

कुठे : ठाणे ते वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर

कधी सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.10 वाजेपर्यंत

परिणाम : ब्लॉक काळात ठाणे ते वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अपडाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी 10.35 ते दुपारी 4.07 वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या वाशी/नेरुळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील लोकल सेवा, पनवेल/नेरुळ/वाशी येथून सकाळी 10.25 ते दुपारी 4.09 वाजेपर्यंत ठाण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील लोकल रद्द राहतील.

पश्चिम रेल्वे

कुठे : वसई रोड यार्ड

कधी : शनिवारी रात्री12.30 ते पहाटे 4.30 वाजेपर्यंत

परिणाम : सिग्नल यंत्रणा, ओव्हर हेड वायर यांच्या दुरुस्तीसाठी वसई रोड यार्ड मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वेमार्गावर ब्लॉक असेल.

