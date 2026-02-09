Mumbai Local: अखेर मुंबई लोकलचा चेहरामोहरा बदलणार! लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत 'या' रुपातील ट्रेन

Mumbai Local: मुंबईची ओळख म्हणजे धावती लोकल. रोज कामावर, शिक्षणासाठी किंवा व्यवसायासाठी जाणाऱ्या लाखो लोकांचे आयुष्य या रेल्वेवर अवलंबून असते. सकाळ-संध्याकाळ गर्दी, उष्णता आणि प्रवासातील त्रास सहन करत मुंबईकर प्रवास करतात. मात्र आता या दैनंदिन प्रवासात मोठा बदल दिसणार आहे. उपनगरी मार्गावर लवकरच आधुनिक वंदे मेट्रो एसी लोकल धावणार असून प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या लोकल सेवेच्या नव्या युगाची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
वंदे मेट्रो एसी लोकलची तयारी सुरू
मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनने अत्याधुनिक लोकल गाड्यांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकूण 238 नवीन रेक्स तयार करण्याची योजना आहे. या गाड्या विशेष डिझाईन, आधुनिक सुविधा आणि आरामदायी प्रवास लक्षात घेऊन तयार केल्या जाणार आहेत.
एमयूटीपी फेज 3 आणि 3A अंतर्गत तब्बल 2856 नवीन डबे प्रवासी सेवेत आणले जाणार आहेत. यासोबत पुढील 35 वर्षे देखभाल व्यवस्था निश्चित करण्यात येणार आहे. यामुळे सेवा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि ट्रेनची गुणवत्ता कायम राखली जाईल.
प्रवाशांसाठी आरामदायी सुविधा
या वंदे मेट्रो लोकलमध्ये इंटर-कार गॅंगवे असल्याने एका डब्यातून दुसऱ्या डब्यात सहज जाता येईल. त्यामुळे गर्दीचे योग्य नियोजन करता येईल. उभे राहण्यासाठी अधिक मोकळी जागा, आरामदायी कुशन सीट्स आणि दिव्यांग तसेच व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांसाठी राखीव जागा देण्यात येणार आहे.
मोठ्या खिडक्या आणि आधुनिक रचना
ट्रेनमध्ये मोठ्या काचा असलेल्या खिडक्या असतील. त्यामुळे प्रवाशांना बाहेरील परिसर स्पष्ट दिसेल आणि बंदिस्तपणाची भावना कमी होईल. आकर्षक लूकमुळे ही लोकल शहराच्या आधुनिक प्रतिमेला साजेशी ठरेल.
हे ही वाचा: Pune ZP Election Result : वैयक्तिक आव्हानं ते अस्तित्वाचा संघर्ष...; पुणे जिल्हा परिषदेतील चुरशीच्या लढाया कोणत्या?
मुंबई लोकल प्रवासात नवे पर्व
नवीन एसी लोकलमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि आरामशीर होईल. गर्दी नियंत्रण, चांगली हवा आणि सोयीस्कर सुविधा यामुळे दररोजच्या प्रवासातील थकवा कमी होईल. आगामी काळात मुंबईकरांचा प्रवास अनुभव मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून लोकल सेवा खऱ्या अर्थाने आधुनिक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.