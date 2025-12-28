मुंबईत राष्ट्रवादीकडून कुख्यात गुन्हेगाराला उमेदवारी, अजित पवारांची निवड चुकतेय का?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 28, 2025, 10:06 PM IST
महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. आता पक्षांकडून उमेदवारांची यादी जाहीर केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबई महापालिका निवडणुक स्वबळाचा नारा देत यादी जाहीर केली आहे. असं असताना मुंबईतून राष्ट्रवादीकडून कुख्यात गुन्हेगाराला उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईने जाहीर केलेल्या पहिल्याच यादीतून खळबळ निर्माण झाली आहे. 

महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून आपल्याला प्रत्येक पक्षात कुणाला उमेदवारी मिळणार याची चर्चा पाहायला मिळाली. असं असताना मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत सज्जू मलिक या कुख्यात गुंडाला उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीत एकूण 37 उमेदवारांच्या नावाचा समावेश आहे. यामध्ये एक नाव हे कुख्यात गुंडाचं असल्याच स्पष्ट झालं आहे. राष्ट्रवादीच्या पहिल्या यादीत गुंड सज्जू मलिकचं नाव आहे.  सज्जूवर हत्येचा प्रयत्नासह डझनावारी गुन्हे दाखल आहेत. एकेकाळी तडीपार गुन्हेगाराला अजित पवारांकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. सज्जू मलिकला वॉर्ड 109मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. कुख्यात गुन्हेगार निवडणुकीच्या रिंगणात अशी चर्चा आता रंगली आहे. राष्ट्रवादीची मुंबईतील पहिलीच यादी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. 

गुन्हेगारीवृत्तीला का दिलं जातंय महत्त्व?

अजित पवारांनी पुण्यातून आंदेकर कुटुंबातील तीन जणांना उमेदवारी दिली आहे. यानंतर मुंबईच्या पहिल्या यादीतच सज्जू मलिक या गुन्हेगाराला उमेदवारी दिली आहे. उमेदवार सोमवारी एबी फॉर्म भरणार आहेत. 

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांची पिहली यादी जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार सना मिलक यांनी या उमेदवारांबाबत माहिती दिली आहे. आमचे विद्यमान नगरसेवक ज्या भागात आहेत तेथे आम्ही प्राधान्य दिलं आहे. तसेच नव्या पिठीला जास्त संधी दिली आहे. तरुण मुली, युवकांना आम्ही संधी दिली आहे असं आमदार सना मलिक यांनी म्हटलं.

सज्जू मलिकवर कोणते गुन्हे दाखल?

खंडणी आणि धमकी मागणे

मारहाण आणि गंभीर दुखापत करणे

बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगल्याचा गुन्हा दाखल आहे. 

तसेच संजूवर हत्येचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आहे. 

सार्वजनिक शांतता भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

सज्जू मलिकला तडीपार देखील करण्यात आलं होतं. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

