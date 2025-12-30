English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मुंबई बातम्या
  • मुंबई बातम्या
  • घराणेशाहीला तिकीट नाकारणाऱ्या भाजपचा नार्वेकरांना वेगळा न्याय, कुटुंबात महापलिकेची 3 तिकीटं

घराणेशाहीला तिकीट नाकारणाऱ्या भाजपचा नार्वेकरांना वेगळा न्याय, कुटुंबात महापलिकेची 3 तिकीटं

भाजपने घराणेशाहीला नाकारात मेहनती कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यायचा निर्णय घेतला असताना राहुल नार्वेकरांच्या कुटुंबातून मात्र 3 जणांना उमेदवारी दिली आहे. यामुळे चर्चा सुरु आहे.     

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 30, 2025, 12:38 PM IST
घराणेशाहीला तिकीट नाकारणाऱ्या भाजपचा नार्वेकरांना वेगळा न्याय, कुटुंबात महापलिकेची 3 तिकीटं

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कुटुंबात महापलिकेची ३ तिकीटं देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या सगळ्यांच्याच नजरा उंचावल्या आहेत. भाजपने घराणेशाहीला विरोध करत स्थानिक कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला, अशी चर्चा होती. असं असतानाराहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, वहिनी हर्षिता नार्वेकर आणि चुलत बहिण गौरवी शिवलकर-नार्वेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

2025 मध्ये होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राहुल नार्वेकर यांच्या कुटुंबातील राजकारणात सक्रिय असलेल्या किंवा उमेदवार म्हणून चर्चेत असलेल्या 4 प्रमुख व्यक्तींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. राहुल नार्वेकर (स्वतः): ते कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे आमदार म्हणून पुन्हा निवडून आले आहेत ९ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांची महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदी सलग दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली आहे.
२. मकरंद नार्वेकर (भाऊ): राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर हे कुलाबा भागातील माजी नगरसेवक आहेत. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपने जाहीर केलेल्या पहिल्या उमेदवारी यादीत त्यांना प्रभाग क्रमांक २२६ मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे.

३. हर्षिता नार्वेकर (वहिनी): मकरंद नार्वेकर यांच्या पत्नी आणि राहुल नार्वेकर यांच्या वहिनी हर्षिता नार्वेकर या देखील राजकारणात सक्रिय आहेत. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपने त्यांना प्रभाग क्रमांक २२७ मधून उमेदवारी जाहीर केली आहे. 
४. रामराजे नाईक निंबाळकर (सासरे): राहुल नार्वेकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे जावई आहेत. रामराजे नाईक निंबाळकर हे राज्याच्या राजकारणातील एक मोठे नाव असून त्यांच्या कुटुंबाचा फलटण परिसरातील राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. 

याव्यतिरिक्त, राहुल नार्वेकर यांचे वडील सुरेश नार्वेकर हे देखील मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून कार्यरत होते. भाजपने घराणेशाहीला विरोध करत कोल्हापुरच्या कृष्णराज धनंजय महाडिक यांना उमेदवारी मागे घेतली आणि तेथील कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिली. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

