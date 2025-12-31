No Entry! मुंबईतील 'या' सोसायटीचा राजकारणाविरुद्ध बंड

महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराला 2 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. जवळपास सगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांचे नक्की झाले आहेत. आता प्रत्येकाचं लक्ष निवडुकांच्या प्रचाराकडे लागलं आहे. असं असताना एका सोसायटीने आधीच उमेदवारांना विरोध करत निषेध व्यक्त केला आहे. मुंबईतील एका निवासी सोसायटीने राजकारणाविरुद्ध उघड निषेध सुरू केला आहे.
जेव्हा राजकारणी जनतेच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हा जनता स्वतःचा मार्ग निवडते. मुंबईला लागून असलेल्या मीरा रोड पूर्वेला असलेल्या इंद्रप्रस्थ सोसायटीच्या 800 हून अधिक रहिवाशांनी कारवाई केली आहे. आगामी निवडणुकांच्या रणधुमाळीत, सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर लावलेल्या बॅनरमुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघत नसल्याने रहिवाशांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि उमेदवारांना सोसायटीत प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे.
बापा सीताराम मंदिर इंद्रप्रस्थ सोसायटीच्या अगदी समोर आहे. मंदिर संकुलात होणाऱ्या लग्न समारंभ आणि खाजगी कार्यक्रमांमुळे त्यांचे जीवन दयनीय झाले आहे असा रहिवाशांचा आरोप आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, येथे होणाऱ्या लग्नांमधून कानावर येणारे डीजे, रात्री उशिरा वाजणारे बडबड आणि फटाक्यांचा आवाज यामुळे संपूर्ण सोसायटी त्रस्त आहे. रहिवाशांचा असा दावा आहे की त्यांनी या समस्येबाबत स्थानिक पोलिस प्रशासनापासून ते परिसरातील प्रत्येक प्रमुख नेते आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांशी संपर्क साधला आहे, परंतु त्यांना केवळ आश्वासने मिळाली आहेत, कारवाई नाही. या दुर्लक्षाला कंटाळून रहिवाशांनी आता "मदत नाही, मतदान नाही" आणि "राजकारण्यांना प्रवेश नाही" अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
सोसायटी सदस्यांचे म्हणणे आहे की नियमांचे उघडपणे उल्लंघन केले जात आहे. रहिवाशांनी प्रश्न केला की, "नवरात्र किंवा दिवाळीसारख्या सणांमध्ये रात्री १० नंतर पोलिस संगीतावर बंदी घालतात, तर या लग्न समारंभांसाठी नियम वेगळे का आहेत? १२:३० ते १:०० वाजेपर्यंत डीजे आणि बँड वाजतात."
शिवाय, मंदिरात येणाऱ्या "बारात" (मिरवणुकी) मुळे सोसायटीचे मुख्य प्रवेशद्वार तासन्तास ठप्प राहते. जर एखादी वृद्ध व्यक्ती आजारी पडली किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर रुग्णवाहिका किंवा टॅक्सीला प्रवेश करणे अशक्य होते. आजारी वृद्ध आणि रुग्णांना सोसायटीत पोहोचण्यासाठी मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते.
रहिवाशांच्या मते, हा परिसर एकेकाळी "सायलेंट झोन" म्हणून घोषित करण्यात आला होता, परंतु कालांतराने, ते फलक गूढपणे काढून टाकण्यात आले. सध्या मुलांच्या परीक्षा जवळ येत आहेत, परंतु रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या आवाजामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. पालकांचा आरोप आहे की पोलिसांना बोलावल्यावर पाच मिनिटांसाठी संगीत बंद केले जाते, परंतु पोलिस निघून जाताच आवाज पुन्हा सुरू होतो.
मंदिर ट्रस्टशी संबंधित भाजप नेते अनिल विराणी यांचे नाव समोर आल्यानंतर हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या चर्चेत आला. विराणी हे मीरा रोडमधून सक्रियपणे निवडणूक लढवत आहेत. मंदिर ट्रस्टचा दावा आहे की ते समाजसेवेत गुंतलेले आहेत. अनिल विराणी यांच्या मते, "आम्ही आतापर्यंत ४०० हून अधिक विवाह मोफत केले आहेत. गरिबांना मदत करण्याचा हा आमचा मार्ग आहे आणि मंदिर त्यातून पैसे कमवत नाही. आम्हाला रहिवाशांच्या चिंतांची जाणीव आहे आणि संवादाद्वारे त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू."हिवाशांचे म्हणणे आहे की "समाजसेवेच्या" नावाखाली इतरांची शांतता भंग करणे अस्वीकार्य आहे. रहिवाशांचा हा बंड मीरा रोडच्या राजकारणात एक मोठा वळण ठरू शकतो, कारण 800 कुटुंबांची मतपेढी कोणत्याही उमेदवाराला निराश करण्याची ताकद ठेवते.