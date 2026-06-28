/मुंबईत पुन्हा रक्तरंजित थरार! बोरिवली लोकल तरुणाच्या हत्यानंतर माहिममध्ये तरुणावर जीवघेणा चाकूहल्ला,सॉरी म्हटल्यानंतरही...

गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील अंधेरी ते बोरिवली लोकलमध्ये एका तरुणाची किरकोळ वादातून हत्या करण्यात आली. ही घटना ताजी असतानाच मुंबईतील माहिम रेल्वे स्टेशनवर एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार माहिम स्टेशनबाहेर किरकोळ धक्काबुक्कीतून हा वाद निर्माण झाला. त्यावेळी अज्ञात व्यक्तीने चाकू काढून तरुणावर हल्ला केला. या तरुणाचे नवीन प्रसन्ना असून तो 35 वर्षांचा आहे. नवीन हा माहिम पश्चिम परिसरातील पितांबर लेनमधील रहिवाशी आहे. अज्ञात हल्लेखोराला नवीनचा धक्का लागला. त्यावेळी त्या व्यक्तीचा मोबाईल फोन पडला. यानंतर नवीनने सॉरी म्हटलं तरीही त्याला राग अनावर झाला. त्याने शिवीगाळ करत तरुणाचा स्टेशनबाहेरपर्यंत पाठलाग केला.
त्यानंतर चाकू काढून नवीनवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात नवीन जखमी झाला असून त्याला सायन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आला आहे. तर मारेकरी फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही फूटजेचही समोर आला आहे.
दरम्यान हल्ला करत असताना इतर व्यक्तींनी सोडवा सोडवी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या व्यक्तीने इतरांनाही चाकूचा धाक दाखवत घटनास्थळावरून पळ काढला. मुंबईत एका आठवड्यातच दोन चाकू हल्ल्याच्या घटना घडल्यात. यामुळे मुंबई लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय.
लोकल ट्रेन असो किंवा रेल्वे स्टेशन असो प्रवाशांमध्ये किरकोळ वाद होतच असतात. पण अशाप्रकारे क्षुल्लक वादातून चाकूहल्ले आणि जीवघेणा हल्ल्यामुळे मुंबईकरांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
दुसरीकडे मुंबईच्या भायखळ्यात पोलिसांनी सामूहिक हत्येचा कट उधळलाय. एका धार्मिक मिरवणुकीत वेदनाशमक औषध असल्याचं सांगत विषारी गोळ्या वाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.. याप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून 14 हजार गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील रे रोडमधील रेहमताबाद कब्रस्थानजवळ ही घटना घडलीये. 4 जण मिरवणुकीतील लोकांना वेदनाशमक औषध असल्याचं सांगत विषारी गोळ्या वाटत होते. एका महिलेला संशय आल्याने तिने पोलिसांकडे तक्रार केली, यानंतर या सर्व प्रकरणाचा भांडाफोड झालाय. संबंधित गोळ्यांची तपासणी केली असता त्यात उंदीर मारण्यासाठी वापरलं जाणारं झिंक फॉस्फाईड आढळून आल्याने खळबळ उडालीये. दरम्यान पोलिसांनी 39 वर्षीय फयाज प्रेमजी नावाच्या व्यक्तीला अटक केली असून 14 हजार गोळ्या जप्त केल्या आहेत. तर या गोळीचं सेवन केल्याने एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.