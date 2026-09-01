/मुंबईत भरधाव कारने 20 जणांना उडवलं, महिला वकिलाचा जागीच मृत्यू; अंत्यदर्शनाला पती व्हिलचेअरवर तर चिमुरड्याची आईला आर्तहाक

वांद्रे परिसरातील कार अपघाताची घटना ताजी असताना मुंबईतील मालाडमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. या मालाड परिसरात रविवारी रात्री झालेल्या अपघातात एक नाही दोन नाही तब्बल 20 जणांना कारने उडवण्यात आलं. या अपघातात एका विवाहित वकिल महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ॲड. प्रियांका मयंक सत्रा असं या महिलेचे नाव असून ती 35 वर्षींची होती. तर या अपघातात 20 जण जखमी झाले आहेत. एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा अपघात 70 वर्षीय कृष्णा शांताराम चमनकर यांच्या कारने झाला आहे. MH.02.GJ. 2722 या कारने जात असताना कृष्णा शांताराम चमनकर यांचं कारवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा भीषण अपघात झाला आहे. या भीषण अपघातात कारने तीन रिक्षा आणि एका दुचाकीला जोरदार धडक दिली आहे. घटनेनंतर मालाड पोलिसांनी वाहनचालक कृष्णा चमनकर याला अटक केली आहे.
धक्कादायक म्हणजे कृष्णा चमणकर हे तेच आहेत ज्यांच्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. नंतर ते दोषमुक्त झाले होते. दरम्यान प्रियांका मयंक सत्रा यांचा जागीच मृत्यू झाला तर पती मयांक सत्रा जखमी झाले आहेत. तर रिक्षांमधील पाच प्रवासीदेखील जखमी झाले आहेत.
मनाला हेलावणारी बाब म्हणजे पत्नीला शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी जखमी अवस्थेतील मयंक सत्रा यांनी रुग्णालयातून व्हीलचेअरवरून घरी आणण्यात आले. तर आठ वर्षांची मुलगी आणि चार वर्षांचा मुलगा आईला आर्त हाक मारते होते. हे पाहून कुटुंब आणि उपस्थितीत लोक भावूक झाले होते. हृदय पिळवटून टाकणारे हे दृश्य प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आणत होते.
दरम्यान स्थानिक आणि प्रत्यशदर्शींनी सांगितल्यानुसार मालाडच्या मामलेदारवाडी जंक्शन इथून रविवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास कृष्णा चमणकर हे एमजी विन्सर ही कार घेऊन जात असताना त्यांचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि हा भीषण अपघात झाला आहे.