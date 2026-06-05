Mumbai's New York City: मुंबईतील 'हे' ठिकाण आहे जणू न्यूयॉर्क! समुद्राच्या लाटा अन् रोषणाई जिंकून घेईल मन

Mumbai's New York City: मुंबई म्हटलं की उंच इमारती, धावपळ आणि स्वप्नांची नगरी हे चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहतं. पण या गजबजलेल्या शहरात अशी एक जागा आहे, जिथे पोहोचताच मनाला वेगळाच शांततेचा अनुभव मिळतो. समुद्राच्या किनाऱ्यावर पसरलेला नयनरम्य नजारा, थंडगार वारा आणि रात्री उजळून निघणारी रोषणाई यामुळे ही जागा पर्यटकांसह मुंबईकरांचीही आवडती ठरली आहे. मुंबईत फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर मरीन ड्राइव्ह (Marine Drive) तुमच्या यादीत नक्की असायला हवे. अरबी समुद्र (Arabian Sea) किनाऱ्यालगत वसलेला हा प्रसिद्ध परिसर दिवसापेक्षा रात्री अधिक मोहक दिसतो. संध्याकाळी सूर्यास्त पाहण्यासाठी आणि रात्री शहराची चमक अनुभवण्यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते.
सुमारे 3.6 किलोमीटर लांबीचा मरीन ड्राइव्ह हा दक्षिण मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध समुद्रकिनारी मार्ग आहे. रात्री या रस्त्यावरील दिव्यांची रांग उजळून निघाल्यानंतर वरून पाहिल्यास ती एखाद्या हिऱ्यांच्या हारासारखी दिसते. याच आकर्षक दृश्यामुळे मरीन ड्राइव्हला 'क्वीन्स नेकलेस' म्हणून ओळखले जाते.
सूर्यास्ताचा अविस्मरणीय नजारा
संध्याकाळच्या वेळेत येथे पोहोचलात तर समुद्रात हळूहळू मावळणारा सूर्य पाहण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. आकाशातील बदलणारे रंग आणि समुद्रावरील त्यांचे प्रतिबिंब हे दृश्य मंत्रमुग्ध करून टाकते.
रात्रीची रोषणाई आणि स्कायलाईन
रात्रीच्या वेळी समुद्रकिनारी बसून मुंबईच्या झगमगत्या स्कायलाईनचा आनंद घेता येतो. समोर उभ्या असलेल्या उंच इमारती, लाटांचा मंद आवाज आणि समुद्राकडून येणारा थंड वारा वातावरण अधिकच सुखद बनवतो.
स्ट्रीट फूडची मेजवानी
मरीन ड्राइव्हच्या अगदी जवळ असलेला गिरगाव चौपाटी हा खाद्यप्रेमींसाठी स्वर्गच आहे. येथे भेळपुरी, पाणीपुरी, पावभाजी, वडापाव आणि विविध प्रकारच्या आईस्क्रीमचा आस्वाद घेता येतो.
फोटोग्राफी आणि रील्ससाठी हॉटस्पॉट
मुंबईतील सर्वाधिक फोटोजेनिक ठिकाणांपैकी एक म्हणून मरीन ड्राइव्हची ओळख आहे. विशेषतः रात्रीच्या प्रकाशात येथे काढलेले फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसंत केले जातात.
मरीन ड्राइव्हला वर्षभर भेट देता येते. मात्र ऑक्टोबर ते मार्च हा कालावधी फिरण्यासाठी अधिक आनंददायी मानला जातो. या काळात हवामान आल्हाददायक असते आणि समुद्रकिनाऱ्याचा अनुभव अधिक सुखद वाटतो. संध्याकाळ आणि रात्रीच्या वेळेत येथील सौंदर्य आपल्या सर्वोच्च रूपात पाहायला मिळते.
मुंबईची खरी ओळख अनुभवायची असेल, तर मरीन ड्राइव्हवर काही क्षण घालवणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरू शकतो.