महापौरपदासाठी भाजपकडून रितु तावडे तर शिवसेनेकडून उपमहापौरपदासाठी संजय घाडी उमेदवार

Mumbai Mayor : मुंबईच्या महापौरपदाची घोषणा झालेली आहे. भाजपच्या रितू तावडे यांची महापौरपदी निवड झाली आहे तर उपमहापौरपदी संजय घाडी यांची निवड झालेली आहे. अमित साटम यांनी याबाबत घोषणा केलेली आहे. शिवसेना मुख्यनेते माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य) यांच्या आदेशानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपमहापौर या पदासाठी शिवसेना भाजप महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून संजय शंकर घाडी यांचे नाव जाहीर करण्यात येत आहे. सदर उपमहापौर पद सव्वा वर्षाकरिता असेल.
रितू तावडे या भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आहेत. त्या 2012 मध्ये घाटकोपरमध्ये प्रभाग क्रमांक 121 मधून पहिल्यांदा निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर 2017 मध्ये प्रभाग क्रमांक 127 मधून विजय मिळवला होता. यानंतर 2025 च्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 132 मधून विजय मिळवला आहे. त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. त्या महापौर पदाच्या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत. अमित साटम यांच्याकडून रितु तावडे यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतून उपमहापौरपदासाठी संजय घाडी यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. संजय घाडी यांचे शिक्षण -बी.काॅमपर्यंत झाले आहे. पदवी पर्यंतचे शिक्षण - सिध्दार्थ महाविद्यालय वाणिज्य व अर्थशास्त्र, फोर्ट, मुंबई येथे पूर्ण केलं आहे. राजकीय जबाबदाऱ्या 1988-89 पासून शिवसेना प्रणित भारतीय विद्यार्थी सेनेचा विभाग प्रमुख, सन 1990-91 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या स्टुडंड कौन्सिलचा अध्यक्ष व सिनेट सदस्य, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा राज्य सरचिटणीस, शिवसेना उपनेता व सध्या शिवसेनेचा रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून काम केलं. लोकप्रतिनिधी म्हणून सन 2017ते 2022 शिवसेना नगरसेवक, सन 2026 साली नगरसेवक पदी पून्हा विजयी झालं.
भाजपच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत रितू तावडे यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. शिवरायांच्या जयजयकारासह जयघोष आणि घोषणाबाजीत त्यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. घाटकोपर भागातील रितू तावडे या तीन वेळा नगरसेवक राहिल्या आहेत आणि त्यांच्या मैत्रीपूर्ण वर्तनासाठी ओळखल्या जातात. शिवसेना शिंदे गटाचे संजय घाडी हे उपमहापौरपदी निवडतील. बैठकीत हे निश्चित करण्यात आले.
शिवसेना शिंदे गटाचे संजय घाडी हे उपमहापौरपदी निवडतील. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही, उपमहापौरपदाची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेवरही राजकीय लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. जागा अंकगणित शिंदेंना अनुकूल आहे. बहुमतासाठी ११४ जागांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे 89 जागा आहेत, म्हणजेच त्यांना अजूनही 26 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. शिंदे यांच्या 29 जागांमुळे भाजप सत्तेत आला आहे, त्यामुळेच त्यांना आता सत्तेत वाटा देण्यात आला आहे.