मुंबईची मिठी नदी अस्वच्छच, मुंबई पालिकेनेही केलं मान्य; कंत्राट, कंत्राटदारीत अडकली स्वच्छता!

Mithi River: मुंबईत मान्सूनने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली असताना शहरातील पूरनियंत्रण यंत्रणा आणि मिठी नदी स्वच्छतेच्या कामांवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अनेक भागांमध्ये गाळ, जलवनस्पती आणि कचऱ्याचे साम्राज्य कायम असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या मान्सूनमध्ये मुंबईकरांना पुन्हा पाणी तुंबण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
महापालिकेने मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे आणि नदी स्वच्छ करण्याचे काम जूनच्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र अनेक ठिकाणी नदीपात्रात अजूनही मोठ्या प्रमाणात गाळ, प्लास्टिक कचरा आणि जलवनस्पती साचलेली दिसून आली. काही भागांमध्ये साफसफाईची यंत्रसामग्री किंवा कामगारही दिसून आले नाहीत. प्रशासनाकडून कामाचा मोठा हिस्सा पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे निरीक्षणातून समोर आले आहे. यामुळे पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची नदीची क्षमता कमी झाल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
मिठी नदीच्या कुर्ला, साकीनाका, मारोल आणि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) परिसरातील काही भागांमध्ये नदीपात्र अरुंद झाल्याचे आणि गाळ साचल्याचे दिसून आले. नदीच्या काठावर पूर्वी काढलेला गाळही काही ठिकाणी पडून असल्याने तो पुन्हा पावसात नदीत जाण्याची शक्यता आहे. नदीच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाल्यास मुसळधार पावसावेळी पाणी वेगाने वाहू शकत नाही आणि पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते. विशेषतः 2005 च्या महापुरानंतर या भागांबाबत प्रशासन अधिक सतर्क राहण्याची अपेक्षा असते.
मिठी नदी ही मुंबईतील सर्वात महत्त्वाच्या नैसर्गिक जलनिस्सारण मार्गांपैकी एक मानली जाते. विहार आणि पवई तलावांमधून उगम पावणारी ही नदी महिम खाडीत जाऊन मिळते. शहरातील मोठ्या प्रमाणातील पावसाचे पाणी समुद्रापर्यंत पोहोचवण्याचे काम ही नदी करते. मात्र अनधिकृत बांधकामे, कचरा टाकणे, सांडपाणी आणि गाळ साचणे यामुळे नदीची वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसाच्या वेळी नदीला अतिरिक्त पाणी वाहून नेणे कठीण होते.
मुंबई महापालिकेने यंदा गाळ उपसा, नाले सफाई, ड्रेनेज सुधारणा आणि पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केला आहे. मिठी नदी परिसरात प्रदूषण कमी करणे, सांडपाणी रोखणे आणि पूरनियंत्रणासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. यामध्ये नदीकाठ मजबुतीकरण, पंपिंग स्टेशन, सांडपाणी वळविणारे बोगदे आणि जलनिस्सारण क्षमता वाढविण्याचे काम समाविष्ट आहे. तरीही प्रत्यक्षात कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास या प्रकल्पांचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी मिठी नदीच्या स्वच्छतेबाबत कबूल केले की, नदी जितकी स्वच्छ असायला हवी तितकी ती नाही. आर्थिक अनियमिततेमुळे नदी स्वच्छतेचा मागील कंत्राट रद्द करण्यात आले होते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती एप्रिलमध्येच करण्यात आली, त्यामुळेच कामाचा वेग वाढण्यास काहीसा वेळ लागल्याचे ते म्हणाले.
हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत नदी, नाले आणि ड्रेनेज यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असणे आवश्यक आहे. मुंबईतील अनेक सखल भाग अजूनही पाणी तुंबण्याच्या धोक्यात आहेत. मिठी नदी स्वच्छतेचे काम अपूर्ण राहिल्यास वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ शकते. त्यामुळे केवळ कागदावरील अहवाल नव्हे तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.