/मुंबईच्या महापौरांचा पती म्हणून शिक्षकाचा फोटो व्हायरल! युट्यूब व्हिडिओने उडवली खळबळ; क्रिएटरविरोधात थेट FIR

मुंबईच्या महापौर ऋतु तावडे यांच्या नावाचा आणि फोटोचा गैरवापर करत एका 55 वर्षीय फोटोग्राफी शिक्षकाला महापौरांचा पती म्हणून दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अज्ञात युट्यूब क्रिएटरविरोधात एफआयर दाखल केली असून संबंधित व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे.
मुंबईतील भायखळा परिसरात फोटोग्राफीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या 55 वर्षीय शिक्षकाचा फोटो एका युट्यूब शॉर्ट व्हिडिओमध्ये वापरण्यात आले. या फोटोसोबत महापौर ऋतु तावडे यांचा फोटो जोडून संबंधित शिक्षक हे त्यांचे पती असल्याचे भासवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे शिक्षकाची सामाजिक प्रतिमा आणि वैयक्तिक आयुष्य प्रभावित झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा फोटो त्यांच्या परवानगीशिवाय व्हिडिओमध्ये वापरण्यात आला. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या नावासोबत शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, छंद आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमीशी संबंधित माहितीही व्हिडिओत दाखवण्यात आली. त्यामुळे केवळ फोटोचा गैरवापर नव्हे, तर दिशाभूल करणारी वैयक्तिक माहितीही प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या व्हिडिओबाबत तक्रारदाराला सुरुवातीला स्वतःहून माहिती मिळाली नव्हती. 26 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या इमारतीतील एका शेजाऱ्याने व्हॉट्सअॅपवर युट्यूब व्हिडिओची लिंक पाठवली. त्यानंतर शिक्षकाला आपल्या फोटोचा आणि वैयक्तिक माहितीचा अशा प्रकारे वापर झाल्याचे समजले. त्यांनी या प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार केली.
तक्रार मिळाल्यानंतर मुंबईतील काळाचौकी पोलिसांनी 27 ऑगस्ट रोजी एफआयआ दाखल केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ जीके शॉर्ट व्हिडीओस नावाच्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड करण्यात आला होता. मात्र, या चॅनेलमागील व्यक्तीची अद्याप अधिकृत ओळख पटलेली नाही. त्यामुळे एफआयआर सध्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात आहे.
व्हिडिओ कोणी तयार केला आणि कोणत्या उद्देशाने तो प्रसारित करण्यात आला, याचा पोलिस तपास सुरू आहे. संबंधित युट्यूब चॅनेलच्या तांत्रिक तपशीलांच्या आधारे IP अॅड्रेस शोधण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे चॅनेल चालवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवून त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे. तक्रारदाराने पोलिसांना व्हिडिओचे स्क्रीनशॉटही दिले आहेत.
या घटनेमुळे सोशल मीडियावर फोटो, वैयक्तिक माहिती आणि एखाद्या सार्वजनिक व्यक्तीचे नाव एकत्र करून चुकीचा अर्थ निर्माण करण्याचा धोका पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. एखादा फोटो ऑनलाइन उपलब्ध असला तरी तो कोणत्याही संदर्भात वापरण्याची मुभा मिळतेच असे नाही. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीची बदनामी किंवा चुकीची ओळख निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित केल्यास संबंधित व्यक्ती पोलिसांकडे दाद मागू शकते.
सध्या पोलिसांनी व्हिडिओ तयार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवलेली नाही. त्यामुळे संबंधित क्रिएटरचा हेतू काय होता, व्हिडिओ किती लोकांपर्यंत पोहोचला आणि त्यामागे आणखी कोणी सहभागी आहे का, याबाबत अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. पोलिसांचा तांत्रिक तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कारवाई स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.