Marathi News
उद्या मुंबईत फिरण्याचा प्लॅन असेल, इतर शहरातून ओळखीचं कोणी येणार असेल तर...; महत्त्वाची बातमी

Mumbai News: तुमच्या ओळखीतील कोणी मुंबईत येत असेल किंवा तुम्ही स्वत: रविवारी बाहेर भटकण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुम्ही वाचलीच पाहिजे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 20, 2025, 02:10 PM IST
उद्या मुंबईत फिरण्याचा प्लॅन असेल, इतर शहरातून ओळखीचं कोणी येणार असेल तर...; महत्त्वाची बातमी
प्रशासनानेच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai News: रविवारी नाताळाच्या आधीचा रविवार म्हणून तुम्ही थंड वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी, मुंबईत भटकंती करण्यासाठी फिरण्याचा विचार करत असाल तर रेल्वेचा जरा वेगळा प्लॅन असून हा प्लॅन तुमच्या नियोजनावर विरजण घालू शकतो. मध्य रेल्वेने 21 डिसेंबर रोजी मेगा ब्लॉकची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या ब्लॉकदरम्यान केवळ लोकल ट्रेन नाही तर लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांनाही फटका बसणार असून अनेक गाड्या शेवटच्या स्थानका आधीच टर्मिनेट केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे तुमच्या ओळखीतील कोणी बाहेरच्या शहरातून येत असेल तर त्यांनाही त्रास सहन करावा लागू शकतो. नेमकं काय सांगितलंय रेल्वेने कुठून कुठे आणि कशापद्धतीने उद्या रेल्वे मार्ग बंद असणार पाहूयात...

रविवारी  मध्य रेल्वेच्या पाचव्या-सहाव्या मार्गिका आणि हार्बर मार्गावर विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असल्याचं मध्य रेल्वेने जाहीर केलं आहे. त्यामुळे लोकल सेवेबरोबरच एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

मध्य रेल्वेच्या मार्गावर कुठे असणार ब्लॉक? 

कुठे : ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवर मेगा ब्लॉकचा परिणाम जाणवले. 

कधी : सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक असणार आहे.

परिणाम : अप मेल/एक्स्प्रेस गाड्या कल्याण व ठाणे स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने पोहोचतील. 

लांब पल्ल्यांच्या या गाड्यांवर परिणाम

अप मार्गावरील सिंहगड, राज्यराणी, डेक्कन क्वीनसारख्या पुण्यातून येणाऱ्या गाड्यांनाही फटका बसणार आहे. इतकेच नाही तर जनता, काकीनाडा, प्रगती, सेवाग्राम, चेन्नई, वंदे भारत, बनारस, हावडा, हाटिया, कोइम्बतूर या एक्स्प्रेसवर, तर डाऊन मार्गावरील कोल्हापूर, गोंडा गोदान, जयनगर पवन, नेत्रावती या गाड्यांवर परिणाम होणार आहे.

हार्बर मार्गावर कुठे असणार ब्लॉक?

कुठे : पनवेल आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप व डाऊंन हार्बर मार्गावर (पोर्ट मार्ग वगळून)

कधी : 11.05 ते 16.05 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार आहे.

परिणाम : पनवेल येथून मुंबईकडे धावणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील 10.33 ते 15.49 वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या लोकल पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील 9.45 ते 15.12 वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत. ट्रान्स हार्बरवरील पनवेलहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या 11.02 ते 15.53 वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या आणि ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या 10.01 ते 15.20 वाजण्यादरम्यानच्या लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत.

ब्लॉकदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत. तसेच ठाणे-वाशी/नेरूळ स्थानकांदरम्यान सेवा उपलब्ध राहील. बेलापूर/नेरूळ आणि उरण सेवा सुरू राहणार आहे.

मेमू गाड्यांचे शॉर्ट टर्मिनेशन आणि ओरिजिनेशन

> वसई रोड-दिवा ही सकाळी 9.50 वाजता वसई रोड येथून सुटणारी मेमू गाडी कोपरला 10.31 वाजता शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येणार आहे.

> दिवा-वसई रोड ही मेमू गाडी दिव्या ऐवजी कोपर येथून 11.45 वाजता चालवण्यात येणार आहे. वसई रोड येथे ती साडेबारा वाजता पोहोचेल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

