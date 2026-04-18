Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! आज शनिवार मध्यरात्रीपासूनच सुरु होणार मेगा ब्लॉग, तिन्ही मार्गांवर मोठा बदल

Mumbai Local Mega Block News: मुंबईकरांची जीवनरेखा मानली जाणारी मुंबई लोकल ट्रेन वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना आहे. येत्या रविवारी वीकेंडच्या पार्श्वभूमीवर मध्य, हार्बर आणि पश्चिम या तिन्ही मार्गांवर मोठा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विविध देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांमुळे अनेक लोकल गाड्या रद्द होणार असून काहींचे मार्ग आणि वेळापत्रक बदलण्यात येणार आहे. वीकेंडला बाहेर पडण्याचा प्लॅन करत असाल, तर घरातून निघण्यापूर्वी लोकलचं अपडेट तपासणं अत्यावश्यक आहे, अन्यथा गैरसोयीला सामोरं जावं लागू शकतं. याशिवाय काही ठिकाणी शनिवारी मध्य रात्रीपासूनच विशेष ब्लॉग असणार आहे..
मध्य रेल्वे अंतर्गत ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म विस्ताराचं काम सुरू आहे. त्यासाठी शनिवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक असेल.
हार्बर लाईन आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर देखभाल कामांसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
पश्चिम रेल्वे मार्गावर सांताक्रूझ ते गोरेगाव दरम्यान सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत ब्लॉक असेल.
पश्चिम रेल्वे अंतर्गत पालघर आणि उमरोली स्थानकांदरम्यान नवीन पूल उभारणीचं काम सुरू आहे.
या मेगाब्लॉकमुळे रविवारी मुंबईतील लोकल प्रवासावर मोठा परिणाम होणार आहे. नियमित प्रवाशांसोबतच वीकेंडला बाहेर पडणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास गैरसोय टाळता येऊ शकते.