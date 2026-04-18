Mumbai Local Mega Block: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! आज शनिवार मध्यरात्रीपासूनच सुरु होणार मेगा ब्लॉग, तिन्ही मार्गांवर मोठा बदल

Mumbai Local Mega Block on 19 April 2026: मुंबईकरांसाठी लोकल ट्रेन फार महत्त्वाची आहे. रविवारी विविध कामांसाठी ब्लॉग घेतला जातो. या मेगा ब्लॉकमुळे तुमचा खोळंबा होऊ नये यासाठी आवर्जून मेगा ब्लॉग कुठे आहे कधी आहे याबद्दलची माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 18, 2026, 01:22 PM IST
Mumbai Local Mega Block News: मुंबईकरांची जीवनरेखा मानली जाणारी मुंबई लोकल ट्रेन वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना आहे. येत्या रविवारी वीकेंडच्या पार्श्वभूमीवर मध्य, हार्बर आणि पश्चिम या तिन्ही मार्गांवर मोठा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विविध देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांमुळे अनेक लोकल गाड्या रद्द होणार असून काहींचे मार्ग आणि वेळापत्रक बदलण्यात येणार आहे. वीकेंडला बाहेर पडण्याचा प्लॅन करत असाल, तर घरातून निघण्यापूर्वी लोकलचं अपडेट तपासणं अत्यावश्यक आहे, अन्यथा गैरसोयीला सामोरं जावं लागू शकतं. याशिवाय काही ठिकाणी  शनिवारी मध्य रात्रीपासूनच विशेष ब्लॉग असणार आहे..  

मध्य रेल्वेवर विशेष मध्यरात्रीचा ब्लॉक

मध्य रेल्वे अंतर्गत ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म विस्ताराचं काम सुरू आहे. त्यासाठी शनिवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक असेल.

या ब्लॉगचा कसा परिणाम होणार? 

  • या काळात अप-डाउन धीम्या मार्गावरील सेवा प्रभावित राहतील
  • काही गाड्या जलद मार्गावर वळवल्या जातील
  • मुलुंड–ठाणे आणि दिवा–डोंबिवली दरम्यान गाड्यांचे थांबे कमी केले जातील
  • ठाकुर्ली आणि कोपर स्थानकांवर काही लोकल थांबणार नाहीत
  • हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर परिणाम

हार्बर लाईन आणि ट्रान्स-हार्बरही ब्लॉग 

हार्बर लाईन आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर देखभाल कामांसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

या ब्लॉगचा कसा परिणाम होणार? 

  • पनवेल–वाशी दरम्यान सकाळपासून दुपारपर्यंत अनेक गाड्या रद्द
  • सीएसएमटीकडे येणाऱ्या आणि पनवेल/बेलापूरकडे जाणाऱ्या सेवांवर परिणाम
  • पनवेल–ठाणे ट्रान्स-हार्बर मार्गावर सकाळी 10 ते दुपारी 3:53 ब्लॉक
  • काही विशेष गाड्या पर्यायी मार्गाने चालवल्या जातील

पश्चिम रेल्वेवर काय बदल?

पश्चिम रेल्वे मार्गावर सांताक्रूझ ते गोरेगाव दरम्यान सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत ब्लॉक असेल.

या ब्लॉगचा कसा परिणाम होणार? 

  • जलद मार्गावरील गाड्या धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील
  • काही लोकल रद्द, तर काहींच्या वेळेत बदल
  • बोरिवली आणि अंधेरीहून काही गाड्या हार्बर मार्गाने गोरेगावपर्यंत चालवल्या जातील
  • पालघर–उमरोलीदरम्यान जम्बो ब्लॉक

पश्चिम रेल्वे अंतर्गत पालघर आणि उमरोली स्थानकांदरम्यान नवीन पूल उभारणीचं काम सुरू आहे.

  • डाउन लाईनवर रात्री 2:10 ते पहाटे 5:10 ब्लॉक
  • 18/19 एप्रिलच्या रात्री दोन्ही लाईन्सवर काम
  • काही गाड्या रद्द, काही शॉर्ट-टर्मिनेट, तर काहींच्या वेळा बदलणार

या मेगाब्लॉकमुळे रविवारी मुंबईतील लोकल प्रवासावर मोठा परिणाम होणार आहे. नियमित प्रवाशांसोबतच वीकेंडला बाहेर पडणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास गैरसोय टाळता येऊ शकते.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

