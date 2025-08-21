English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Metro Update: आणिक आगार ते गेटवे ऑफ इंडिया भुयारी मेट्रो 11 मार्गिकेला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 21, 2025, 04:56 PM IST
मुंबईकरांना मिळणार आणखी एक भुयारी मेट्रो! कुठंपर्यंत व कशी धावणार ही मेट्रो 11, अशी असतील 14 स्थानके
Mumbai Metro 11 Mumbaikars will get a second underground metro

Mumbai Metro Update: मुंबईकरांना लवकरच दुसरी अंडरग्राउंड मेट्रोचे गिफ्ट मिळणार आहे. सध्या आरे ते कुलाबा मेट्रो अशी मेट्रो मार्गिका प्रस्तावित आहे. या मेट्रो मार्गिकेचे दोन टप्पे सुरू झाले आहेत. तर एक टप्पा लवकरच सेवेत येऊ शकतो. असं असतानाच आता मुंबईकरांना आणखी एक भुयारी मेट्रो सेवेत येणार आहे. 

आणिक आगार ते गेटवे भुयारी मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे सोपवण्यात आला आहे. अखेर आणिक आगार ते गेटवे ऑफ इंडिया भुयारी मेट्रो 11 मार्गिकेला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) या मार्गिकेचा प्रस्ताव येत्या पंधरा दिवसांत केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

या मार्गिकेसाठी 24 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी 'जायका'च्या (जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी) माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्राच्या मान्यतेसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून त्यानंतर या मार्गिकेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात होईल. ही मेट्रो सहा डब्यांची असून ताशी 80 किमी वेगाने धावणार आहे.

अशी असतात 14 स्थानके

आणिक आगार, वडाळा आगार, सीजीएस वसाहत, गणेश नगर, बीपीटी रुग्णालय, शिवडी, हे बंदर, दारुखाना, भायखळा, नागपाडा जंक्शन, भेंडी बाजार, सीएसएमटी, हॉर्मिनल सर्कल आणि गेट वे ऑफ इंडिया

जबाबदारी 'एमएमआरसी'कडे

मेट्रो 11 मार्गिकच्या उभारणीची जबाबदारी एमएमआरसीकडे दिली आहे. एमएमआरसीने या मार्गिकचे संरेखन, आराखडा आणि पर्यावरणी तसेच सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास पूर्ण करत यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालावर सूचना-हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्या सादर करण्याची मुदत बुधवारी संपली.

24 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित

या मार्गिकवरून 2031 मध्ये दिवसाला पाच लाख 80 हजार प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. 2055 पर्यंत दैनंदिन प्रवासी संख्या 10 लाख 12 हजारांवर जाईल, असा दावा एमएमआरसीने केला आहे. या मार्गिकतील कारशेड आणिक आगार आणि प्रतीक्षा नगर आगारातील 16 हेक्टर जागेवर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तर या मार्गिकसाठी 24  हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

FAQ

1) या मार्गिकेच्या विस्ताराची योजना आहे का?

होय, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत लाइन 11 चा विस्तार आणिक आगारापासून धारावी आणि सायनपर्यंत प्रस्तावित आहे. यामुळे धारावी मल्टि-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब आणि मेट्रो लाइन 3 शी जोडणी होईल. हा विस्तार अद्याप नियोजनाच्या टप्प्यात आहे.

2) या मार्गिकेचा खर्च किती आहे आणि निधी कसा उभारला जाणार आहे?

या प्रकल्पासाठी अंदाजे 24,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) मार्फत उभारला जाणार आहे.

3) या मार्गिकेची बांधकाम प्रक्रिया कधी सुरू होईल?

केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर (ज्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे) निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. बांधकाम 2027 मध्ये सुरू होऊन 2030 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

