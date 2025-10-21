कल्याण-डोंबिवलीहून फक्त 45 मिनिटांत नवी मुंबईत पोहोचा; मेट्रो 12 बाबत समोर आली मोठी अपडेट, 20 स्थानके अन्...

Mumbai Metro 12 Update: मुंबईसह सर्व उपनगरात मेट्रोचे जाण पसरले आहे. काही प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे तर काही मेट्रो प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातील एक प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रो 12 या मेट्रोोमुळं कल्याण आणि तळोजा ही दोन शहरे जोडण्यात येणार आहेत. मेट्रो 12चे काम सध्या प्रगतीपथावर असून या मेट्रोमुळं नवी मुंबई शहर ठाण्याला जोडले जाणार आहे. मेट्रो 12 प्रकल्प ही ऑरेंज मार्गिका असून मेट्रो 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) चा विस्तारीत प्रकल्प आहे.
मागील वर्षीच या मेट्रोचे भूमीपूजन पार पडले होते. तर सध्या पिलर्सची उभारणी झाली आहे. भूमीपूजन झाल्यानंतर एका वर्षांतच मेट्रोचे खांब उभे केले आहेत. मुंबई मेट्रो 12 चे काम सुपरफास्ट होत असल्याची प्रतिक्रियात एका युजर्नने दिली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 12 चे बांधकाम हे भारतातील सर्वात जलद मेट्रो बांधकाम आहे आणि मुंबईमध्ये कदाचित, भूमिपूजन आणि खांब उभारल्यानंतर एका वर्षाच्या आत, डेपोमध्ये बांधकाम होत असल्याचे दिसून येतंय. कदाचित मुंबईत पहिल्यांदाच सुरुवातीपासूनच मार्गिका आणि डेपोचे काम एकाच वेळी सुरू आहे, असं एका युजरने म्हटले आहे.
मुंबई मेट्रो 12 हा प्रकल्प पूर्णपणे उन्नत असून 22.17 KM चा असून या मार्गिकेवर 19 स्थानके असणार आहे. APMC कल्याण ते अमनदूत (तळोजा) अशी ही मार्गिका असणार आहे. मुंबई मेट्रो लाइन 12ला दोन इंटरचेंज असणार आहेत. एक मुंबई मेट्रो लाइन 5वरील कल्याण APMC आणि दुसरा नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 वरील अमनदूत (तळोजा) येथे कनेक्ट होणार आहे. या मेट्रोमुळं कल्याण-डोंबिवली ते नवी मुंबईचा प्रवास फक्त 45 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. तसंच, या मार्गिकेचा डेपो निलजे येथे नियोजित आहे. 2027 पर्यंत ही मेट्रो मार्गिका सेवेत येणार आहे.
कल्याण तळोजा (मेट्रो 12) अंतर्गत कल्याण, कल्याण एपीएमसी, गणेश नगर, पिसावली गाव, गोलवली, डोंबिवली एमआयडीसी, सागाव, सोनारपाडा, मानपाडा, हेदुटणे आणि कोळेगाव, निळजे गाव, वडवली(खुर्द), बाळे, वाकलन, तुर्भे, पिसार्वे डेपो, पिसार्वे आणि तळोजा, या स्थानकांचा समावेश असणार आहे.
उत्तर: मुंबई मेट्रो लाइन १२ ही ऑरेंज लाइन आहे, जी मेट्रो 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) चा विस्तार आहे. ही मेट्रो कल्याण आणि तळोजा ही दोन शहरे जोडेल, ज्यामुळे नवी मुंबई शहर आणि ठाणे यांचा परस्परसंबंध सुधारेल. ही 22.17 किलोमीटर लांबीची मार्गिका असून, त्यावर 19 स्थानके असतील.
उत्तर: मागील वर्षी भूमीपूजन पार पडले असून, सध्या पिलर्स (खांब) उभारणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. भूमीपूजनानंतर अवघ्या एका वर्षात खांब उभे केले गेले आहेत. हा भारतातील सर्वात जलद मेट्रो बांधकाम प्रकल्प आहे. याशिवाय, मार्गिका आणि डेपोचे काम एकाच वेळी सुरू असल्याने मुंबईत प्रथमच अशी गती दिसत आहे. डेपोमध्येही बांधकाम सुरू झाले आहे.
उत्तर: मार्गिका APMC कल्याण ते अमनदूत (तळोजा) अशी असेल. यात दोन इंटरचेंज असतील: एक मेट्रो लाइन ५ वरील कल्याण APMC येथे आणि दुसरा नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1वरील अमनदूत (तळोजा) येथे. या मेट्रोमुळे कल्याण-डोंबिवली ते नवी मुंबईचा प्रवास फक्त 45 मिनिटांत पूर्ण होईल.