English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • एक स्टेशन सुरु झाल्याने मेट्रो प्रवाशांची संख्या लाखोंनी वाढली; 4600000+ मुंबईकरांनी केला प्रवास

एक स्टेशन सुरु झाल्याने मेट्रो प्रवाशांची संख्या लाखोंनी वाढली; 4600000+ मुंबईकरांनी केला प्रवास

सीप्झ-बीकेसी-कुलाबा हा मार्ग सुरु होण्यापूर्वी या मार्गावर आठवड्याच्या दिवसांमध्ये सरासरी 75052 प्रवाशांची नोंद झाली होती. हा आकडा आता दुप्पटीने वाढला आहे. मुंबईकरांनी मेट्रो 3 ला चांगलीच पसंती दिली आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 13, 2026, 03:40 PM IST
एक स्टेशन सुरु झाल्याने मेट्रो प्रवाशांची संख्या लाखोंनी वाढली; 4600000+ मुंबईकरांनी केला प्रवास

वरळी आणि कफ परेड दरम्यानच्या भूमिगत मेट्रो 3, म्हणजेच एक्वा लाइनच्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन झाल्यानंतर तीन महिन्यांत, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झला जोडणाऱ्या 33.5  किलोमीटर लांबीच्या मार्गावरील प्रवासी संख्या दुप्पट झाली आहे. अंतिम टप्पा सुरू होण्यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये प्रवाशांची संख्या 19.7 लाख होती, ती उद्घाटननंतर ऑक्टोबरमध्ये 38.63 लाखांवर पोहोचली, त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये 44.58 आणि डिसेंबरमध्ये 46.56 लाखांपर्यंत वाढली.

Add Zee News as a Preferred Source

9 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण सीप्झ-बीकेसी-कुलाबा कॉरिडॉर कार्यान्वित होण्यापूर्वी, या मार्गावर आठवड्याच्या दिवसांमध्ये सरासरी 75052  प्रवाशांची नोंद झाली होती. ही संख्या ऑक्टोबरमध्ये 1 लाख 23 हजारांवर लाखांवर पोहोचली, नोव्हेंबरमध्ये 1.35  लाखांपर्यंत वाढली आणि डिसेंबरमध्ये 1.48 लाखांवर पोहोचली. 16 ऑक्टोबर रोजी सर्वाधिक एका दिवसातील प्रवासी संख्येची नोंद झाली, जेव्हा 1.82 लाख प्रवाशांनी या मार्गाचा वापर केला.

5 जानेवारीपासून मेट्रो 3 च्या सेवा वाढवण्यात आल्या असून, आठवड्याच्या दिवसांतील फेऱ्या 265 वरून 292 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. या वाढीमुळे गर्दीच्या वेळेत गाड्यांची वारंवारता सहा मिनिटांवरून जवळपास तीन मिनिटांपर्यंत कमी झाली आहे. शनिवारी फेऱ्या 209 वरून 236 पर्यंत वाढल्या आहेत, तर रविवारी 198 सेवा सुरू आहेत.

बहुतेक प्रवासी संख्या उपनगरीय रेल्वे आणि इतर मेट्रो मार्गांशी जोडणी असलेल्या स्थानकांवर केंद्रित आहे. अंधेरी आणि घाटकोपर दरम्यानच्या मेट्रो लाइन 1 शी जोडलेल्या आणि लाइन 1 द्वारे दहिसर पूर्व-अंधेरी पूर्व मेट्रो लाइन 7 वरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे इंटरचेंज म्हणून काम करणाऱ्या मरोळ नाका स्थानकात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान 16.45 लाख प्रवाशांची सर्वाधिक ये-जा नोंदवली गेली. त्यानंतर सीएसएमटी स्थानकाचा क्रमांक लागतो, जिथे 10.28 लाख प्रवाशांची नोंद झाली. या व्यावसायिक केंद्राच्या लोकप्रियतेवर प्रकाश टाकताना, बीकेसी स्टेशनवर या काळात 7.3 लाख प्रवाशांची नोंद झाली, जी तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक गर्दी होती. यानंतर प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन आणि सांताक्रूझ मेट्रो स्टेशनचा क्रमांक लागतो, जिथे प्रत्येकी जवळपास 6.66 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला.

भूमिगत मार्गांची जबाबदारी असलेल्या एमएमआरसीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “पुढील काही महिन्यांसाठी आमची योजना प्रवाशांची संख्या वाढवण्याची आहे, विशेषतः स्थानकांवर शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून.” “हे आम्ही सिटीफ्लो बसेससोबतच्या भागीदारीद्वारे पाच स्थानकांवर करत आहोत, ज्यात बीकेसी, वरळी, आरे, जेव्हीएलआर आणि सीएसएमटी यांचा समावेश आहे, आणि याचे भाडे 9 रुपयांपासून सुरू होते. गर्दीच्या वेळी बसेसची वारंवारता दर 10 मिनिटांनी आहे, आणि मागणीनुसार आम्ही सेवा वाढवत आहोत.”

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai MetroMumbai Metro ridershipMumbai Metro 3 ridershipmumbai metro 3 routeMumbai Metro passenger count

इतर बातम्या

IPL 2026 साठी RCB ला मिळाले 2 नवीन होमग्राउंड, चिन्नस्वामीक...

स्पोर्ट्स