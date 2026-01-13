एक स्टेशन सुरु झाल्याने मेट्रो प्रवाशांची संख्या लाखोंनी वाढली; 4600000+ मुंबईकरांनी केला प्रवास

वरळी आणि कफ परेड दरम्यानच्या भूमिगत मेट्रो 3, म्हणजेच एक्वा लाइनच्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन झाल्यानंतर तीन महिन्यांत, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झला जोडणाऱ्या 33.5 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावरील प्रवासी संख्या दुप्पट झाली आहे. अंतिम टप्पा सुरू होण्यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये प्रवाशांची संख्या 19.7 लाख होती, ती उद्घाटननंतर ऑक्टोबरमध्ये 38.63 लाखांवर पोहोचली, त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये 44.58 आणि डिसेंबरमध्ये 46.56 लाखांपर्यंत वाढली.
9 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण सीप्झ-बीकेसी-कुलाबा कॉरिडॉर कार्यान्वित होण्यापूर्वी, या मार्गावर आठवड्याच्या दिवसांमध्ये सरासरी 75052 प्रवाशांची नोंद झाली होती. ही संख्या ऑक्टोबरमध्ये 1 लाख 23 हजारांवर लाखांवर पोहोचली, नोव्हेंबरमध्ये 1.35 लाखांपर्यंत वाढली आणि डिसेंबरमध्ये 1.48 लाखांवर पोहोचली. 16 ऑक्टोबर रोजी सर्वाधिक एका दिवसातील प्रवासी संख्येची नोंद झाली, जेव्हा 1.82 लाख प्रवाशांनी या मार्गाचा वापर केला.
5 जानेवारीपासून मेट्रो 3 च्या सेवा वाढवण्यात आल्या असून, आठवड्याच्या दिवसांतील फेऱ्या 265 वरून 292 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. या वाढीमुळे गर्दीच्या वेळेत गाड्यांची वारंवारता सहा मिनिटांवरून जवळपास तीन मिनिटांपर्यंत कमी झाली आहे. शनिवारी फेऱ्या 209 वरून 236 पर्यंत वाढल्या आहेत, तर रविवारी 198 सेवा सुरू आहेत.
बहुतेक प्रवासी संख्या उपनगरीय रेल्वे आणि इतर मेट्रो मार्गांशी जोडणी असलेल्या स्थानकांवर केंद्रित आहे. अंधेरी आणि घाटकोपर दरम्यानच्या मेट्रो लाइन 1 शी जोडलेल्या आणि लाइन 1 द्वारे दहिसर पूर्व-अंधेरी पूर्व मेट्रो लाइन 7 वरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे इंटरचेंज म्हणून काम करणाऱ्या मरोळ नाका स्थानकात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान 16.45 लाख प्रवाशांची सर्वाधिक ये-जा नोंदवली गेली. त्यानंतर सीएसएमटी स्थानकाचा क्रमांक लागतो, जिथे 10.28 लाख प्रवाशांची नोंद झाली. या व्यावसायिक केंद्राच्या लोकप्रियतेवर प्रकाश टाकताना, बीकेसी स्टेशनवर या काळात 7.3 लाख प्रवाशांची नोंद झाली, जी तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक गर्दी होती. यानंतर प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन आणि सांताक्रूझ मेट्रो स्टेशनचा क्रमांक लागतो, जिथे प्रत्येकी जवळपास 6.66 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला.
भूमिगत मार्गांची जबाबदारी असलेल्या एमएमआरसीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “पुढील काही महिन्यांसाठी आमची योजना प्रवाशांची संख्या वाढवण्याची आहे, विशेषतः स्थानकांवर शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून.” “हे आम्ही सिटीफ्लो बसेससोबतच्या भागीदारीद्वारे पाच स्थानकांवर करत आहोत, ज्यात बीकेसी, वरळी, आरे, जेव्हीएलआर आणि सीएसएमटी यांचा समावेश आहे, आणि याचे भाडे 9 रुपयांपासून सुरू होते. गर्दीच्या वेळी बसेसची वारंवारता दर 10 मिनिटांनी आहे, आणि मागणीनुसार आम्ही सेवा वाढवत आहोत.”