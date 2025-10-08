मुंबईच्या पोटातून धावणारी पहिली मेट्रो! आजपासून 11 स्थानके सेवेत; तिकीटदर, वेळापत्रक अन्... सगळं जाणून घ्या

Mumbai Metro 3: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अॅक्वा मेट्रोच्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन आज होत आहे. मुंबईतील पहिली भुयारी मेट्रो असल्यामुळं अनेकांना या मेट्रोबाबत आकर्षण आहे. आरे ते कफ परेड अशी ही मेट्रो मार्गिका 9 ऑक्टोबरपासून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
कफ परेडवरुन थेट विमानतळ आणि आरेपर्यंत या मेट्रोने जाता येणार आहे. या मेट्रोमुळं दक्षिण मुंबई थेट पश्चिम उपनगरांशी जोडली जाणार आहे. गर्दीच्या वेळ दर 5 मिनिटांनी गाडी धावणार आहे. सध्या आरे ते आचार्य अत्रे चौक या मेट्रो मार्गिकेवर सध्या मेट्रो धावतेय. तर शेवटचा टप्पा हा आचार्य अत्रे चौक आणि कफ परेड असा असणार आहे. या टप्प्याचेच आज लोकार्पण होणार आहे.
कफ परेडवरुन जर तुम्हाला मुंबई मेट्रो 3ने प्रवास करायला असेल तर 6 एन्ट्री आणि एक्झिट पॉइंट असणार आहेत.
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
जीडी. सोमाणी मेमोरीयल स्कुल
धोबी घाट- डॉ. आंबेडकर नगर
St Francis Xavier’s Chapel
प्रेसिडेंट हॉटेल (President Hotel)
हॉटेल ओझोन इन
महाराष्ट्र विधानभवन
स्टेट बँक ऑफ इंडिया हेडकॉर्टर्स
सचिवालय जिमखाना
फ्री प्रेस हाउस
मित्तल टॉवर्स
कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड
प्रवाशांना 3 किमीपर्यंतच्या अंतरासाठी 10 रुपये मोजावे लागतील. तसंच, ज्या प्रवासाचे अंतर 3 ते 12 किमी दरम्यान असेल त्यांना 20 रुपये शुल्क असेल. तसंच, 12 ते 18 किमीच्या अंतरासाठी 30 रुपये तिकीट असेल. 18 ते 24 किमीच्या प्रवासासाठी 40 रुपये. 24 ते 30 किमीच्या प्रवासासाठी 50 रुपये मोजावे लागतील. तसंच, 30 ते 36 किमीच्या प्रवासासाठी तिकीट 60 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड: 40 रुपये
आरे JVLR ते कफ परेड: 70 रुपये
आरे JVLR ते सिद्धिविनायक: 60 रुपये
दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो: 50 रुपये
कफ परेड , विधान भवन , चर्चगेट मेट्रो , हुतात्मा चौक, सीएसएमटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्टरोड , मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी , नेहरू विज्ञान केंद्र, आचार्य अत्रे चौक