भुयारी मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता बससेवा, 'या' मार्गांवर धावणार, असे असेल तिकीट दर

Mumbai Metro 3 Update: मुंबई मेट्रो 3मधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. एमएमआरसी आणि सिटीफ्लोककडून फीडर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळं नागरिकांना आता थेट मेट्रोशी कनेक्ट करण्यात येत आहे.फीडर बससेवेमुळं BKC, वरळी आणि सीएसएमटी येथून प्रवाशांना सोयीस्कर जोडणी मिळणार आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जातील.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोर्शन आणि सिटीफ्लो यांनी मुंबई मेट्रो 3 साठी भागीदारीत फिडर बससेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या फिडर बससेवेमुळं मेट्रोचे प्रवासी वाढण्याची शक्यता आहे. शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात मेट्रोची कामे सुरू आहेत. त्यामुळं मेट्रोचा वापर आणखी वाढावा यासाठी मेट्रोकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच एक सेवा म्हणजे फिडर बससेवा.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जाणार आहेत. गर्दीच्या वेळी या बससेवा दर 10 मिनिटांनी धावणार आहेत. सिटीफ्लो अॅप आणि मेट्रो कनेक्ट 3 अॅपद्वारे एकात्मिक तिकिटिंगची सुविधा असेल. या फिडर बससेवेचे भाडे एकल प्रवासासाठी 29 रुपये निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. तर मासिक पासचा पर्याय 499 रुपये निश्चित केला जाईल.
- बीकेसी स्थानक-बीकेसीत हा मार्ग एनएसई, जिओ गार्डन, वन बीकेसी आणि कौटुंबिक न्यायालय आदी ठिकाणांवरुन जाईल.
- वरळी- सेवा सेंच्युरी मिल्स, वन इंडिया बुल्स सेंटर, कमला मिल्स आणि पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क भागातून जाईल.
- सीएसएमटी हा मार्ग जुना कस्टम हाऊस, लायन्स गेट, एस.पी मुखर्जी चौक, के.सी. कॉलेज आणि चर्चगेट मेट्रो स्थानकाशी जोडला जाईल.
दरम्यान, भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेच्या बीकेसी, वरळी आणि सीएसएमटी मेट्रो स्थानकात फीडर बससेवा म्हणून केलेला करार वादात सापडला आहे. बेस्टला करार न देता खासगी कंपनीला दिल्यामुळं बेस्ट बस तोट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. तसंच, बेस्ट बसच्या किमान भाड्याच्या तुलनेत तब्बल अडीच पट अधिक आहे.
