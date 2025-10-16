English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भुयारी मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता बससेवा, 'या' मार्गांवर धावणार, असे असेल तिकीट दर

Mumbai Metro 3 Update: मुंबई मेट्रो 3 पर्यंत प्रवाशांना पोहोचणे सोप्पे जावे यासाठी लवकरच बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 16, 2025, 07:22 AM IST
भुयारी मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता बससेवा, 'या' मार्गांवर धावणार, असे असेल तिकीट दर
Mumbai metro 3 mmrc and cityflow start feeder bus service for metro route 3

Mumbai Metro 3 Update: मुंबई मेट्रो 3मधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. एमएमआरसी आणि सिटीफ्लोककडून फीडर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळं नागरिकांना आता थेट मेट्रोशी कनेक्ट करण्यात येत आहे.फीडर बससेवेमुळं BKC, वरळी आणि सीएसएमटी येथून प्रवाशांना सोयीस्कर जोडणी मिळणार आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जातील.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोर्शन आणि सिटीफ्लो यांनी मुंबई मेट्रो 3 साठी भागीदारीत फिडर बससेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या फिडर बससेवेमुळं मेट्रोचे प्रवासी वाढण्याची शक्यता आहे. शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात मेट्रोची कामे सुरू आहेत. त्यामुळं मेट्रोचा वापर आणखी वाढावा यासाठी मेट्रोकडून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच एक सेवा म्हणजे फिडर बससेवा.

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर सेवा सुरू केल्या जाणार आहेत. गर्दीच्या वेळी या बससेवा दर 10 मिनिटांनी धावणार आहेत. सिटीफ्लो अॅप आणि मेट्रो कनेक्ट 3 अॅपद्वारे एकात्मिक तिकिटिंगची सुविधा असेल. या फिडर बससेवेचे भाडे एकल प्रवासासाठी 29 रुपये निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. तर मासिक पासचा पर्याय 499 रुपये निश्चित केला जाईल.

कसा असेल मार्ग?

- बीकेसी स्थानक-बीकेसीत हा मार्ग एनएसई, जिओ गार्डन, वन बीकेसी आणि कौटुंबिक न्यायालय आदी ठिकाणांवरुन जाईल.

- वरळी- सेवा सेंच्युरी मिल्स, वन इंडिया बुल्स सेंटर, कमला मिल्स आणि पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क भागातून जाईल. 

- सीएसएमटी हा मार्ग जुना कस्टम हाऊस, लायन्स गेट, एस.पी मुखर्जी चौक, के.सी. कॉलेज आणि चर्चगेट मेट्रो स्थानकाशी जोडला जाईल. 

दरम्यान, भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेच्या बीकेसी, वरळी आणि सीएसएमटी मेट्रो स्थानकात फीडर बससेवा म्हणून केलेला करार वादात सापडला आहे. बेस्टला करार न देता खासगी कंपनीला दिल्यामुळं बेस्ट बस तोट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. तसंच, बेस्ट बसच्या किमान भाड्याच्या तुलनेत तब्बल अडीच पट अधिक आहे.

FAQ

प्रश्न १: मुंबई मेट्रो ३ साठी फीडर बस सेवा म्हणजे काय?

उत्तर: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) आणि सिटीफ्लो यांच्या भागीदारीत फीडर बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ही सेवा मेट्रो स्थानकांशी थेट जोडणारी असून, प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी आहे. यामुळे मेट्रोचा वापर वाढण्यास मदत होईल.

प्रश्न २: कोणत्या स्थानकांवर ही फीडर बस सेवा सुरू होणार आहे?

उत्तर: वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वरळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) या उच्च मागणी असलेल्या स्थानकांवर ही सेवा सुरू होईल.

प्रश्न ३: बसची वारंवारिता काय असेल?

उत्तर: गर्दीच्या वेळी बस दर १० मिनिटांनी धावतील, ज्यामुळे प्रवाशांना जलद आणि सोयीस्कर जोडणी मिळेल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Metro 3Mumbai Metro Newsmumbai metro updateमुंबई मेट्रो 3मुंबई मेट्रो तिकीट दर

इतर बातम्या

नवी मुंबई एअरपोर्टजवळ घरं, दुकानं, बंगल्यांच्या प्लॉटसाठी आ...

मुंबई बातम्या