मुंबईतील पहिल्या भुयारी मेट्रोसाठी आता भुयारी रस्ताही बांधणार; कुठून ते कसा असणार हा Underground मार्ग

Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो 3 गाठणे मुंबईकरांना आता आणखी सोप्पे होणार आहे.पालिकेने एक खास योजना आणली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 28, 2025, 04:37 PM IST
मुंबईतील पहिल्या भुयारी मेट्रोसाठी आता भुयारी रस्ताही बांधणार; कुठून ते कसा असणार हा Underground मार्ग
Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) आणि मुंबई नगर निगमने आर ते कफ परेडपर्यंत भुयारी मेट्रो 3साठी अधिकाअधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. मुंबई मेट्रोचा वापर अधिकाअधिक प्रवाशांना करावा यासाठी मेट्रो एक भुयारी मार्गाचा प्रकल्प राबवत आहे. हा भुयारी मार्ग थेट मेट्रो 3ला जोडण्यात येणार आहे. मुंबई नगर निगमने आठ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन स्थानके जोडण्यात येतील.

भुयारी मार्गाचे काम एमएमआरसीएलकडून करण्यात येणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सवर सेंट्रल पार्क तयार झाल्यानंतर महालक्ष्मी रेसकोर्सला थेट नेहरू विज्ञान केंद्रापर्यंत एक भुयारी मार्ग बांधण्यात येणार आहे. यामुळं मुंबईकरांना आणि पर्यटकांना थेट मेट्रोपर्यंत पोहोचता येणार आहे. हा भुयारी मार्ग 1 किमीपेक्षाही अधिक लांबीचा असेल. याच आधारे जुलैमध्ये मुंबई नगर निगम मुख्यालयात मुंबई मेट्रो 3ची अन्य स्थानके भुयारी मार्गाशी जोडण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरसीएलच्या प्रबंधक अश्विनी भिडेहे देखील उपस्थित होते.

या बैठकीत भूमिगत पदपथांना जोडण्याची पद्धत, आवश्यक कार्पेट क्षेत्र निर्देशांक आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर, मेट्रो-3 मार्गावरील जेव्हीएलआर आणि कफ परेड दरम्यान तीन स्थानके, वरळी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी एमआयडीसी आणि मुंबईतील प्रमुख व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्रे मेट्रो-3 ला जोडणारा भूमिगत पदपथ तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने तो मंजूर केला आहे आणि हा प्रस्ताव आता एमएमआरसीएलकडे पाठवण्यात आला आहे. मेट्रो कनेक्शन मिळवू इच्छिणाऱ्या मोठ्या सोसायट्यांना एमएमआरसीएलला खर्च द्यावा लागेल. अनेक मोठ्या विकासकांनीही तसे करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रस्ताव आता एमएमआरसीएलकडे पाठवण्यात आला आहे. मेट्रो-3 लाईनशी जोडू इच्छिणाऱ्या मोठ्या निवासी संकुलांना मेट्रोसाठी एमएमआरसीएलला पैसे द्यावे लागतील. अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनीही या प्रकल्पात रस दाखवला आहे आणि गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. यामुळे रहिवाशांना मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल.

