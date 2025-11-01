कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे भुयारी मेट्रोसंदर्भात महत्त्वाची बातमी, प्रवाशांसाठी MMRCने आणली नवीन सुविधा

Mumbai Metro 3: मुंबईकरांच्या सेवेत भुयारी मेट्रो दाखल झाली आहे. पहिल्याच दिवशी भुयारी मेट्रोला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. भुयारी मेट्रोचा वापर मुंबईकरांकडून अधिकाअधिक होण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहे. मेट्रो 2च्या स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बसची व्यवस्थादेखील करण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे तर मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता अंडरग्राउंड रस्तादेखील उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मेट्रो 3च्या प्रवाशांसाठी आणखी एक सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय मेट्रो प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेवरील प्रवाशांसाठी आता मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दृष्टीने काम सुरू असून येत्या 10 दिवसांत सुविधा कार्यान्वित करण्याचे एमएमआरसीचे नियोजन आहे. एमएमआरसीच्या 33.5 किमीच्या भुयारी मेट्रोतील आरे-बीकेसी टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रवाशांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.
बीकेसी-आचार्य अत्रे चौक असा टप्पा सुरू झाला आणि आरे -आचार्य अत्रे चौकदरम्यान मेट्रोला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. पण आता आचार्य अत्रे चौक-कफ परेड टप्पा सुरू झाला. त्यानंतर आरे-कफ परेड 'मेट्रो 3' मार्गिकेवर पूर्ण क्षमतेने मेट्रो धावू लागल्यानंतर या मार्गावरील प्रवासी संख्येत वाढ होऊ लागली. त्यामुळे मासिक पास सुविधा सुरू करण्याची मागणी मान्य करून आता एमएमआरसीने मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड: 40 रुपये
आरे JVLR ते कफ परेड: 70 रुपये
आरे JVLR ते सिद्धिविनायक: 60 रुपये
दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो: 50 रुपये
कफ परेड , विधान भवन , चर्चगेट मेट्रो , हुतात्मा चौक, सीएसएमटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्टरोड , मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी , नेहरू विज्ञान केंद्र, आचार्य अत्रे चौक
