Marathi News
कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे भुयारी मेट्रोसंदर्भात महत्त्वाची बातमी, प्रवाशांसाठी MMRCने आणली नवीन सुविधा

Mumbai Metro 3: मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सोप्पा करण्यासाठी मेट्रो सेवेत दाखल झाली आहे. आता मेट्रोने मुंबईकरांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 1, 2025, 04:16 PM IST
कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे भुयारी मेट्रोसंदर्भात महत्त्वाची बातमी, प्रवाशांसाठी MMRCने आणली नवीन सुविधा
Mumbai Metro 3: मुंबईकरांच्या सेवेत भुयारी मेट्रो दाखल झाली आहे. पहिल्याच दिवशी भुयारी मेट्रोला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. भुयारी मेट्रोचा वापर मुंबईकरांकडून अधिकाअधिक होण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहे. मेट्रो 2च्या स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बसची व्यवस्थादेखील करण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे तर मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता अंडरग्राउंड रस्तादेखील उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मेट्रो 3च्या प्रवाशांसाठी आणखी एक सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय मेट्रो प्रशासनाने घेतला आहे. 

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेवरील प्रवाशांसाठी आता मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दृष्टीने काम सुरू असून येत्या 10 दिवसांत सुविधा कार्यान्वित करण्याचे एमएमआरसीचे नियोजन आहे. एमएमआरसीच्या 33.5 किमीच्या भुयारी मेट्रोतील आरे-बीकेसी टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रवाशांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.

बीकेसी-आचार्य अत्रे चौक असा टप्पा सुरू झाला आणि आरे -आचार्य अत्रे चौकदरम्यान मेट्रोला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. पण आता आचार्य अत्रे चौक-कफ परेड टप्पा सुरू झाला. त्यानंतर आरे-कफ परेड 'मेट्रो 3' मार्गिकेवर पूर्ण क्षमतेने मेट्रो धावू लागल्यानंतर या मार्गावरील प्रवासी  संख्येत वाढ होऊ लागली. त्यामुळे मासिक पास सुविधा सुरू करण्याची मागणी मान्य करून आता एमएमआरसीने मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 

मेट्रो 3 तिकीट दर

आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड: 40 रुपये
आरे JVLR ते कफ परेड:  70 रुपये
आरे JVLR ते सिद्धिविनायक: 60 रुपये
दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो:  50 रुपये

मेट्रो 3वरील स्थानके

कफ परेड , विधान भवन , चर्चगेट मेट्रो , हुतात्मा चौक, सीएसएमटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्टरोड , मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी , नेहरू विज्ञान केंद्र, आचार्य अत्रे चौक

FAQ 

प्रश्न १: मुंबई मेट्रो ३ भुयारी मार्ग कधी सुरू झाला आणि प्रवाशांचा प्रतिसाद कसा आहे?

उत्तर: मुंबई मेट्रो ३ (कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे) भुयारी मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असून, पहिल्याच दिवशी चांगला प्रतिसाद मिळाला. आरे-बीकेसी टप्पा सुरू झाल्यावर सुरुवातीला कमी प्रतिसाद मिळाला, पण आता आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड टप्पा सुरू झाल्यानंतर पूर्ण मार्गावर प्रवासी संख्या वाढली आहे.

प्रश्न २: मेट्रो ३ वर प्रवाशांचा वापर वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत?

उत्तर: प्रवाशांचा वापर वाढवण्यासाठी मेट्रो २ च्या स्थानकांपर्यंत बस व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, मेट्रोपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंडरग्राउंड रस्ते उभारण्यात येत आहेत. याशिवाय, मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रश्न ३: मेट्रो ३ वर मासिक ट्रिप पास सुविधा काय आहे आणि ती कधी सुरू होईल?

उत्तर: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने कफ परेड - वांद्रे - सीप्झ आरे मार्गावरील प्रवाशांसाठी मासिक ट्रिप पास सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सुविधा येत्या १० दिवसांत कार्यान्वित होईल. यामुळे नियमित प्रवाशांना सोयीचा आणि स्वस्त पर्याय मिळेल.

