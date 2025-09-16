मुंबईकरांना दसऱ्याला मिळणार गिफ्ट? रोजच्या गर्दीतून व धकाधकीतून सुटका होणार, लोकलला नवा पर्याय येणार

Mumbai Metro 3: उपनगरातून थेट दक्षिण मुंबईत येणे आता सोपं होणार आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट मिळणार आहे. शुक्रवारी मेट्रो रेल्वे सेफ्टी बोर्ड (CMRS) ने मेट्रो 3 कॉरिडोरच्या अंतिम टप्प्याचे प्राथमिक चाचणीचे काम पूर्ण केले आहे. सीएमआरएसच्या पथकाने आचार्य आत्रे चौक ते कफ परेड मेट्रो स्थानकादरम्यान चाचणीचा अहवाल पुढील आठवड्यात जमा करणार आहे. या चाचणीच्या अहवालानंतर मेट्रोच्या अंतिम टप्पा असलेला 10.99 किमीचा मार्गाची अंतिम चाचणीच्या तपासणीसाठी सीएमआरएसचे पथक मुंबईत पोहोचणार आहे. त्यामुळं सप्टेंबर अखेरपर्यंत मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मेट्रो 3 कॉरिडोरचा संपूर्ण मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे. या मेट्रोमुळं कुलाबातून वरळी ते सांताक्रुझ, एअरपोर्टपर्यंत पोहोचणे सोप्पे होणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार, शुक्रवारी CMRS ने मेट्रोच्या मार्गाची प्राथमित तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून पुढील आठवड्यात अहवाल सादर केला जाणार आहे.
कुलाबा ते आरे या दरम्याम 33.5 किमीच्या मेट्रो-3 मार्गावर आरे ते आचार्य आत्रे चौक या दरम्यान 22.46 किमीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू झाली आहे. तर, एप्रिलपासून आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड स्थानकादरम्यान मेट्रोची ट्रायल रन सुरू आहे.
CMRS तपासणीत ट्रॅक, ओव्हरहेड सिस्टम, अग्निसुरक्षा, वेंटिलेशन तंत्र, आपातकालीन मार्ग, स्टेशनवर उपलब्ध झालेल्या प्रवाशांच्या सुविधा आणि अन्य तपासणीसाठी काम करते. त्यासाठी CMRS च्या वेगवेगळ्या टीम मेट्रो लाइनवरील सर्व उपकरणांचे निरीक्षण करते आणि त्यात काही त्रुटी आढळल्यास मेट्रो प्रशासनास तसे आदेश देऊन तांत्रिक बिघाड दूर केला जाईल. त्यानंतर अंतिम तपासणी करुन सेवा सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
मेट्रो 3 मार्गिका सुरू झाल्यानंतर कुलाबातून दक्षिण उपनगरात दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मेट्रोच्या रुपात प्रवासाचा नवा पर्याय मिळणार आहे. आतापर्यंत प्रवासी लोकलच्या माध्यमातून चर्चगेट किंवा सीएसएमटीला उतरून टॅक्सी किंवा बसने कुलाबापर्यंत पोहोचत होते. आता थेट मेट्रोने कुलाबापर्यंत पोहोचू शकतात.
मुंबई मेट्रो 3 हा कुलाबा ते आरे (सीप्झ) दरम्यानचा 33.5 किमीचा मेट्रो मार्ग आहे. हा मार्ग दक्षिण मुंबईतील कुलाबा ते उपनगरातील सांताक्रुझ, विमानतळ आणि आरे यांना जोडतो, ज्यामुळे प्रवास जलद आणि सोयीस्कर होणार आहे.
मेट्रो 3 कॉरिडोरचा संपूर्ण मार्ग सप्टेंबर 2025 अखेर किंवा ऑक्टोबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात प्रवाशांच्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे.
CMRS म्हणजे कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी. हे बोर्ड मेट्रो मार्गाच्या सुरक्षिततेची तपासणी करते, ज्यात ट्रॅक, ओव्हरहेड सिस्टम, अग्निसुरक्षा, वेंटिलेशन, आपातकालीन मार्ग आणि प्रवाशांच्या सुविधांचा समावेश आहे.