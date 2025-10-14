English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठा गाजावाजा करत चाचण्यांना सुरुवात झाली पण...; ठाणे मेट्रोसंदर्भात चिंताजनक अपडेट

Mumbai Metro-4 Thane: मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात या मेट्रोच्या चाचण्यांचा शुभारंभ झालेला पण आता...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 14, 2025, 08:24 AM IST
ठाणेकरांना या प्रकल्पाकडून फार अपेक्षा आहेत (फाइल फोटो)

Mumbai Metro-4 Thane: मेट्रोने प्रवास करण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या ठाणेकरांसाठी धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते काही आठवड्यांपूर्वीच ठाण्यातील मेट्रो-4 च्या चाचण्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. मात्र या नियोजनानुसार आता मेट्रोचं काम झालेलं असूनही ठरलेल्या 10 पैकी केवळ चार स्थानकांवर मेट्रो सुरु करण्यात येणार आहे. म्हणजेच पहिल्या टप्प्यात जेवढ्या मेट्रो स्थानकांदरम्यान ही मेट्रो धावेल असं सांगितलं जात होतं त्यापैकी केवळ 40 टक्के स्थानकांवरच मेट्रो धावणार आहे.

ठाणे मेट्रो आहे कशी?

ठाण्याला मेट्रोद्वारे मुंबईशी जोडण्यासाठी घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख-कासारवडवली ते मुलुंड-घाटकोपरमार्गे वडाळा अशा उन्नत मेट्रो-4अ व मेट्रो-4 चे बांधकाम सुरू आहे. या संयुक्त मार्गिकचा पहिला टप्पा गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन, असा दहा स्थानकांचा प्रस्तावित होता. मात्र आता या मार्गावरील सर्व स्थानकांवर मेट्रो चालवली जाणार असून यापैकी 4 स्थानकांदरम्यानच मेट्रो डिसेंबरमध्ये धावेल असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच मेट्रो सुरु झाल्यावर घोडबंदर रोडवरील वाहतुककोंडी कमी होईल ही ठाणेकरांची अपेक्षा डिसेंबरपर्यंत तरी पूर्ण होईल अंस दिसत नाही.

कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार होती मेट्रो?

पहिल्या टप्प्यामध्ये मेट्रो गायमुख ते कॅडबरी जंक्शनदरम्यान धावणार होती. यामध्ये गायमुख, गौणीवाडा, कासारवडावली, विजय गार्डन, डोंगरीपाडा, टिकुजी-नी-वाडी, मानपाडा, कापूरबावडी, माजीवाडा, कॅडबरी जंक्शन अशा दहा स्थानकांचा समावेश होता.

आता नवीन अपडेट काय?

ठाण्यातील मेट्रो पहिल्या टप्प्यात दहा स्थानकांऐवजी केवळ चार स्थानकांच्या टप्प्यातच सुरू होणार आहे. राज्य सरकारच्या महापारेषण कंपनीकडून वीज वाहिन्यांसंबंधी परवानगी मिळण्यास विलंब झाला असतानाच, राज्य सरकारने मात्र सेवा सुरू करण्यासाठी डिसेंबरची तारीख घोषित केली आहे. त्यामुळे सध्या पूर्ण असलेल्या चार स्थानकांदरम्यानचा या मार्गिकचा पहिला टप्पा प्रवासीसेवेत आणला जाणार आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कोणत्या चार स्थानकांदरम्यान धावणार मेट्रो?

आता यापैकी केवळ गायमुख, गौणीवाडा, कासारवडवली अन् विजय गार्डनदरम्यान मेट्रो सेवा डिसेंबरच्या अखेरीसपर्यंत सुरु होणार असल्याचं समजतं. वीज वाहिन्यांसंबंधीतील कामं पूर्ण झाल्यावर कॅडबरी जंक्शनपर्यंत मेट्रो चालवली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

 

मूळ स्थानकं किती?

वडाळा ते कासारवडवली या 32.32 किमीच्या मेट्रो मार्गावर 30 स्थानकांसह एक किमी लांबीचा एलिवेटेड कॉरिडॉर आहे. यामुळे पूर्व द्रुतगती मार्ग, मध्य रेल्वे, मोनो रेल, सध्या सुरू असलेला मेट्रो मार्ग 2-बी (डी एन नगर ते मंडळे), मेट्रो मार्ग 5 (ठाणे ते कल्याण), मेट्रो मार्ग 6 (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी) यांच्यात आंतरजोडणी उपलब्ध होईल. नागरिकांच्या वेळेमध्येही यामुळे बचत होणार असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

