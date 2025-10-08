मस्तच! आणखी एक मेट्रो मार्गिका थेट मुंबई लोकलला जोडणार, या दोन स्थानकांशी थेट जोडणी

Mumbai Metro 8: नवी मुंबई विमानतळाचे आज उद्घाटन होत आहे. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर एकच अडचण समोर येणार आहे ती म्हणजे वाहतूक कोंडी. पण यावरही प्रशासनाकडून प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. नवी मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मेट्रो मार्गिकाची उभारणी करण्यात येणार आहे. मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो 8 मार्गिका उभारण्यात येणार आहे.
मेट्रो 8 मार्गिका 34.89 किमी लांबीची असून यावर 20 स्थानके आहेत. सिडकोने महाराष्ट्र शासनाला सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्यानुसार नवी मुंबईतील नेरूळ व सीवूड्स रेल्वे स्थानकांना ही मेट्रो मार्गिका जोडली जाणार आहे.
इतकंच नव्हे तर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे मेट्रो 8 मार्गिका रेल्वे मार्गाशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळं विविध जिल्ह्यांतील प्रवाशांना रेल्वेमार्गे मेट्रोपर्यंत आणि मेट्रोतून विमानतळापर्यंत पोहोचता येईल. या मार्गिकेच्या उभारणीसाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च करता येणार आहे.
मुंबई विमानतळ ते मानखुर्द अशी 11.1 किमी लांबीची मेट्रो लाइन 8 बांधण्यात येणार आहे. तर, सिडको मानखुर्द ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचा विस्तार करणार आहे. तसंच, हा मार्ग भुयारी असणार आहे.
मुंबई विमानतळ टी 2, फिनिक्स मॉल, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, गरोडिया नगर, बैंगनवाडी, मानखुर्द, आएसबीटी,वाशी, सानपाडा, जुईनगर, एलपी,नेरूळ स्थानक,सीवूड्स स्थानक, अपोलो, सागर संगम, तारघर,नवी मुंबई विमानतळ पश्चिम, नवी मुंबई विमानतळ टी 2
मार्ग आणि अंतरपूर्ण मार्ग: CSMIA टर्मिनल २ (अंधेरी, मुंबई) पासून सुरू होऊन चेंबूरमधील चेड्डा नगरपर्यंत भूमिगत (अंडरग्राउंड) राहील, त्यानंतर घाटकोपर, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT), मानखुर्द, वाशी, नेरूळ, बेलापूर, सीवूड्स दारावे मार्गे उंचावरी (इलेव्हेटेड) आणि शेवटी NMIA पर्यंत पोहोचेल.
एकूण अंतर: ३५ किमी (ज्यात ९.२५ किमी भूमिगत आणि २५.६३ किमी उंचावरी).
वेग: कमाल ९० किमी/तास (हाय-स्पीड ट्रान्झिट सिस्टम, दिल्ली एअरपोर्ट लाइनप्रमाणे कमी स्टेशनांसह जलद प्रवासासाठी डिझाइन केलेली).
ट्रॅक गेज: १,४३५ मिमी (स्टँडर्ड गेज)
उत्तर: नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन आज (८ ऑक्टोबर २०२५) होत आहे. व्यावसायिक उड्डाणे डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होणार आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबई विमानतळ (CSMIA) आणि नवी मुंबई विमानतळ (NMIA) ला जोडणारी मेट्रो लाइन ८ उभारली जाणार आहे. ही मेट्रो मार्गिका प्रवाशांना जलद आणि गर्दीविरहित प्रवास देईल.
उत्तर: मेट्रो लाइन ८ ची एकूण लांबी ३४.८९ किमी (किंवा अंदाजे ३५ किमी) आहे, ज्यात २० स्थानके आहेत. या प्रकल्पासाठी २०,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सिडकोने महाराष्ट्र शासनाला सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्यानुसार हा विकास PPP मॉडेलवर होईल.
उत्तर: ही मेट्रो मार्गिका नवी मुंबईतील नेरूळ आणि सीवूड्स रेल्वे स्थानकांना जोडली जाईल. तसेच, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) येथे रेल्वे मार्गाशी इंटरचेंज होईल. यामुळे विविध जिल्ह्यांतील प्रवासी रेल्वेद्वारे मेट्रोपर्यंत आणि मग विमानतळापर्यंत सहज पोहोचू शकतील.