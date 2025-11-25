English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील अंडरग्राउंड मेट्रोमध्ये तांत्रिक बिघाड, गर्दीच्या वेळी दारं उघडलेच नाहीत अन्...

Mumbai Metro 3: तांत्रिक कारणांमुळे मुंबईतील अंडरग्राऊंड मेट्रो बंद पडली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 11:21 AM IST
Mumbai Metro Aqua Line 3 halted at cuffe parade due to technical reasons

Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 अचानक ठप्प झाली होती. माहिती समोर येतेय. ऐन गर्दीच्या वेळी मेट्रो 3 ठप्प झाल्याने नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला होता. सकाळी 10.25 मिनिटांनी मेट्रो बंद पडली असून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते असल्याची माहिती मुंबई मेट्रोकडून देण्यात आली आहे. 

तांत्रिक कारणामुळं मुंबईतील पहिली भुयारी मेट्रो असलेली मुंबई मेट्रो ही आज सकाळी अचानक बंद झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार तांत्रिक कारणामुळं मेट्रो ठप्प झाली असून लवकरच दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र ऐन गर्दीच्या वेळेत व ऑफिस टायमिंगमध्ये मेट्रो बंद पडल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहे. 

दरम्यान, मेट्रो तीन सध्या विलंबाने धावत असल्याची माहिती समोर येत आहे. तांत्रिक समस्या दूर करण्यात आली असून मेट्रो 3 उशिराने धावत आहे, अशी माहिती मेट्रोने दिली आहे. 

नेमकं काय घडलं?

वरळी येथील आचार्य अत्रे चौक स्थानकात तांत्रिक बिघाडामुळं मेट्रोतून प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आलं होतं. ही मेट्रो आरे ते कफ परेडला जाणार होती. मात्र सिद्धिविनायक स्थानकात पोहोचताच मेट्रोचे दरवाजेच उघडले नाहीत. बराचवेळानंतर दरवाजे उघडले. तेव्हा मेट्रो वरळी स्थानकावर आली व त्यानंतर प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

