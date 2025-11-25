मुंबईतील अंडरग्राउंड मेट्रोमध्ये तांत्रिक बिघाड, गर्दीच्या वेळी दारं उघडलेच नाहीत अन्...

Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 अचानक ठप्प झाली होती. माहिती समोर येतेय. ऐन गर्दीच्या वेळी मेट्रो 3 ठप्प झाल्याने नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला होता. सकाळी 10.25 मिनिटांनी मेट्रो बंद पडली असून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते असल्याची माहिती मुंबई मेट्रोकडून देण्यात आली आहे.
तांत्रिक कारणामुळं मुंबईतील पहिली भुयारी मेट्रो असलेली मुंबई मेट्रो ही आज सकाळी अचानक बंद झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार तांत्रिक कारणामुळं मेट्रो ठप्प झाली असून लवकरच दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र ऐन गर्दीच्या वेळेत व ऑफिस टायमिंगमध्ये मेट्रो बंद पडल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहे.
दरम्यान, मेट्रो तीन सध्या विलंबाने धावत असल्याची माहिती समोर येत आहे. तांत्रिक समस्या दूर करण्यात आली असून मेट्रो 3 उशिराने धावत आहे, अशी माहिती मेट्रोने दिली आहे.
वरळी येथील आचार्य अत्रे चौक स्थानकात तांत्रिक बिघाडामुळं मेट्रोतून प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आलं होतं. ही मेट्रो आरे ते कफ परेडला जाणार होती. मात्र सिद्धिविनायक स्थानकात पोहोचताच मेट्रोचे दरवाजेच उघडले नाहीत. बराचवेळानंतर दरवाजे उघडले. तेव्हा मेट्रो वरळी स्थानकावर आली व त्यानंतर प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले.