Zee 24 Taas Impact:दिव्यांग प्रवाशांसाठी सवलतीचे ट्रिप पासेस आता Android वरदेखील!

Metro Concessions: मेट्रोने 23 नोव्हेंबरपासून दिव्यांगांसाठी 25 टक्के तिकीट सवलत जाहीर केली, पण ही सुविधा फक्त MetroConnect-3 अॅपद्वारे मिळणार होती आणि ते अॅप सुरुवातीला फक्त iOS वरच उपलब्ध होते. देशातील 90 टक्क्याहून जास्त दिव्यांग अँड्रॉइड फोन वापरतात. परिणामी गरीब-मध्यमवर्गीय दिव्यांगांना ही सवलत मिळालीच नाही. “श्रीमंत आयफोनधारकांनाच सवलत” म्हणून मेट्रो प्रशासनावर कठोर टीका झाली; दिव्यांगांची थट्टा केल्याचा आरोप झाला. झी 24 तासने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
झी 24 तासने ही अन्यायकारक बाब उघड केल्यानंतर दिव्यांग समाजाचा रोष आणि माध्यमांचा सततचा पाठपुरावा यामुळे मेट्रो प्रशासनाला तात्काळ हालचाल करावी लागली. अखेर त्यांनी Android व्हर्जन त्वरित उपलब्ध करून दिले. आता MetroConnect-3 अॅपद्वारे 25% सवलतीचे ट्रिप पासेस आयफोन आणि अँड्रॉइड या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर मिळू शकतात. मेट्रो प्रशासनाने यासंदर्भातील नोटिफिकेशन काढले आहे.
मेट्रो प्रशासनाचे म्हणणे आहे की अँड्रॉइड अॅप Google Play Store च्या तपासणीत अडकले होते. पणबहुसंख्य भारतीय अँड्रॉइडच वापरतात, तेव्हा अॅप पूर्ण तयार झाल्याशिवाय सवलत का जाहीर केली? अर्धवट योजना आणून दिव्यांगांची गैरसोय का केली? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
रॅम्प, ब्रेल साइनेज, ध्वनी सूचना, पुरेशा लिफ्ट अशा मूलभूत सुविधाही अनेक स्थानकांत अपुऱ्या आहेत. अनेक दिव्यांगांना प्रवासासाठी मदतनीसाची गरज भासते. अशा परिस्थितीत केवळ 25% सवलत पुरेशी नसून दिव्यांगांसाठी मेट्रो प्रवास पूर्णपणे मोफत व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पत्र लिहून दिव्यांगांसाठी मुंबई मेट्रो पूर्णतः मोफत करण्याची आग्रहाची मागणी कायम ठेवली आहे. Android वर सवलत मिळाली हे स्वागतार्ह असले तरी खरा न्याय हा पूर्ण मोफत प्रवासातच आहे, असे मत दिव्यांग संघटना आणि कार्यकर्ते मांडत आहेत.
