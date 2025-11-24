English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zee 24 Taas Impact:दिव्यांग प्रवाशांसाठी सवलतीचे ट्रिप पासेस आता Android वरदेखील!

Metro Concessions: झी 24 तासने ही अन्यायकारक बाब उघड केल्यानंतर दिव्यांग समाजाचा रोष आणि माध्यमांचा सततचा पाठपुरावा यामुळे मेट्रो प्रशासनाला तात्काळ हालचाल करावी लागली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 24, 2025, 06:49 PM IST
Zee 24 Taas Impact:दिव्यांग प्रवाशांसाठी सवलतीचे ट्रिप पासेस आता Android वरदेखील!
मुंबई मेट्रो

Metro Concessions:  मेट्रोने 23 नोव्हेंबरपासून दिव्यांगांसाठी 25 टक्के तिकीट सवलत जाहीर केली, पण ही सुविधा फक्त MetroConnect-3 अॅपद्वारे मिळणार होती आणि ते अॅप सुरुवातीला फक्त iOS वरच उपलब्ध होते. देशातील 90 टक्क्याहून जास्त दिव्यांग अँड्रॉइड फोन वापरतात. परिणामी गरीब-मध्यमवर्गीय दिव्यांगांना ही सवलत मिळालीच नाही. “श्रीमंत आयफोनधारकांनाच सवलत” म्हणून मेट्रो प्रशासनावर कठोर टीका झाली; दिव्यांगांची थट्टा केल्याचा आरोप झाला. झी 24 तासने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासनाला आली जाग

झी 24 तासने ही अन्यायकारक बाब उघड केल्यानंतर दिव्यांग समाजाचा रोष आणि माध्यमांचा सततचा पाठपुरावा यामुळे मेट्रो प्रशासनाला तात्काळ हालचाल करावी लागली. अखेर त्यांनी Android व्हर्जन त्वरित उपलब्ध करून दिले. आता MetroConnect-3 अॅपद्वारे 25% सवलतीचे ट्रिप पासेस आयफोन आणि अँड्रॉइड या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर मिळू शकतात. मेट्रो प्रशासनाने यासंदर्भातील नोटिफिकेशन काढले आहे.

तांत्रिक अडचणीचे कारण पुढे

मेट्रो प्रशासनाचे म्हणणे आहे की अँड्रॉइड अॅप Google Play Store च्या तपासणीत अडकले होते. पणबहुसंख्य भारतीय अँड्रॉइडच वापरतात, तेव्हा अॅप पूर्ण तयार झाल्याशिवाय सवलत का जाहीर केली? अर्धवट योजना आणून दिव्यांगांची गैरसोय का केली? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

मूलभूत सुविधांचाही तुटवडा

रॅम्प, ब्रेल साइनेज, ध्वनी सूचना, पुरेशा लिफ्ट अशा मूलभूत सुविधाही अनेक स्थानकांत अपुऱ्या आहेत. अनेक दिव्यांगांना प्रवासासाठी मदतनीसाची गरज भासते. अशा परिस्थितीत केवळ 25% सवलत पुरेशी नसून दिव्यांगांसाठी मेट्रो प्रवास पूर्णपणे मोफत व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आठवलेंकडून मोफत प्रवासाची मागणी कायम

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पत्र लिहून दिव्यांगांसाठी मुंबई मेट्रो पूर्णतः मोफत करण्याची आग्रहाची मागणी कायम ठेवली आहे. Android वर सवलत मिळाली हे स्वागतार्ह असले तरी खरा न्याय हा पूर्ण मोफत प्रवासातच आहे, असे मत दिव्यांग संघटना आणि कार्यकर्ते मांडत आहेत.

FAQ 

प्रश्न: आता दिव्यांगांना मुंबई मेट्रोत २५% सवलत कशी मिळेल?

उत्तर: आता MetroConnect-3 ॲप आयफोन (iOS) आणि अँड्रॉइड या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झालं आहे. दिव्यांग प्रवाशांना आपलं वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र ॲपवर अपलोड करावं लागेल, त्यानंतर २५% सवलतीचे ट्रिप पासेस लगेच सक्रिय होतील. पूर्वी फक्त आयफोनवाल्यांनाच ही सुविधा होती, आता अँड्रॉइड वापरणाऱ्या सर्व दिव्यांगांना मिळणार आहे.

प्रश्न: झी २४ तासच्या बातमीमुळे नेमका काय बदल झाला?

उत्तर: झी २४ तासने “आयफोनवाल्यांनाच सवलत” ही अन्यायकारक बाब उघडकीस आणली. त्यानंतर दिव्यांगांचा रोष आणि माध्यमांचा सततचा पाठपुरावा यामुळे मुंबई मेट्रो प्रशासनाला तात्काळ हालचाल करावी लागली आणि त्यांनी अँड्रॉइड व्हर्जन लगेच उपलब्ध करून दिले. म्हणजेच प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे ही सवलत खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी खुली झाली.

प्रश्न: दिव्यांगांसाठी मेट्रो पूर्णपणे मोफत होणार का?

उत्तर: सध्या तरी फक्त २५% सवलत लागू आहे. पण केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दिव्यांगांसाठी मुंबई मेट्रो पूर्णतः मोफत करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी अनेक दिव्यांग संघटना आणि कार्यकर्ते जोरदारपणे मांडत आहेत. Android वर सवलत मिळाली हे पहिलं पाऊल आहे, पण पूर्ण मोफत प्रवासासाठीचा लढा अजून सुरूच आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai MetroMetro concessionsmumbai Metro concessionsMetro concessions for the disabledदिव्यांग

इतर बातम्या

ठाणे - 'यहा भैय्या का राज चलता है', म्हणणाऱ्या रि...

महाराष्ट्र बातम्या