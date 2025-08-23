English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकराची दुसरी LifeLine ठरलेल्या मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ? नेमकं कारण काय?

Mumbai Metro Ticket: मुंबई मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काय आहे नेमकं कारण, जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 23, 2025, 02:08 PM IST
मुंबईकराची दुसरी LifeLine ठरलेल्या मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ? नेमकं कारण काय?
mumbai metro likely to hike ticket fare 2a and 7a

Mumbai Metro Ticket: मुंबईकरांची दुसरी लाइफलाइन ठरत असलेल्या मेट्रोच्या तिकीटदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंधेरी (प.) ते दहिसर मेट्रो 2 अ आणि गुंदवली ते दहिसर मेट्रो 7 मार्गिकेवरील प्रवास भाडे वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) भाडे निर्धारण समितीचे गठित करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे या महिन्यात पाठविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी देताच पुढे केंद्राला ही समिती स्थापन करण्यासाठी शिफारस केली जाणार आहे.

एमएमआरडीएच्या अखत्यारितील महामुंबई मेट्रो संचलन मंडळाकडून (एमएमएमओसीएल) 35.1 किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेचे संचलन केले जाते. एमएमआरडीएच्या मेट्रो मार्गिकांवरून सद्यःस्थितीत दरदिवशी 3 लाखांहून अधिक जण प्रवास करतात. या मेट्रोच्या प्रकल्प अहवालानुसार पहिल्या वर्षीत त्यांच्यावरून 9 लाख प्रवासी प्रवास करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रवासी संख्येच्या आकड्यापासून या मेट्रो अजून दूर आहे.

मेट्रोला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसून उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच मेट्रो मार्गिकांचे भाडे एमएमआरडीएच्या मेट्रोपेक्षा अधिक आहे. परिणामी मेट्रोचा तोटा भरून काढण्यासाठी एमएमएमओसीएलकडून प्रवासी भाडेवाढीचा विचार केला जात आहे

मेट्रो 2 ए कशी आहे ही मार्गिका

मेट्रो लाईन 2ए दहिसर ते डीएन नगर हे 18.6 किमीचे अंतर असून या मेट्रो मार्गावर 17 स्थानके आहेत. मेट्रो-2A च्या 18.6 किमी प्रवासासाठी भाडे 10 रुपयांपासून सुरू होऊन 50 रुपये आहे.

मेट्रो 7 कशी असेल मार्गिका

मेट्रो लाईन 7 अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) हे 16.5 किमीचे अंतर असून या मार्गावर 13 स्थानके आहेत. मेट्रो 7 च्या 16.5 किमी मार्गावर प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना सुमारे 10 रुपयांपासून सुरू होऊन 50 रुपये आहे

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai MetroMumbai Metro fare hikemumbai metro updatemumbai news todayMumbai Live News

इतर बातम्या

'चाकरमानी' म्हणजे नेमके कोण? हा शब्द आला कुठून? ग...

महाराष्ट्र बातम्या