नव्या वर्षात मुंबईकरांचा प्रवास गर्दीमुक्त होणार, 'ही' महत्त्वाची मेट्रो होतेय सुरू, अशी असतील 5 स्थानके

Mumbai Metro 2 B: आता नव्या वर्षात मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सोप्पा होणार आहे. कारण लवकरच शहरात आणखी एक मेट्रो धावणार आहे. त्यामुळं लोकलची गर्दीदेखील कमी होण्याची शक्यता आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 11:19 AM IST
Mumbai Metro Line 2B Set For Inauguration As Work Completed

Mumbai Metro 2 B: मुंबईत सध्या मेट्रोचे काम वेगात सुरू आहे. अलीकडेच मेट्रो 3 चे लोकार्पण पार पडले. तर ठाण्यात धावणाऱ्या मेट्रोचेदेखील उद्घाटन पार पडले. आता आणखी एका मेट्रोचे लोकार्पण होण्याच्या मार्गावर आहे. मेट्रो 2 ब मार्गिकेचे लोकार्पण गेले कित्येक दिवस रखडले आहे. मात्र डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. 4 डिसेंबरला मेट्रो 2 ब मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन होऊ शकते. मात्र अद्याप एमएमआरडीएकडून तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

अंधेरी पश्चिम ते मंडाळे या मेट्रो 2 ब मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होऊन सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे. पहिल्या टप्प्यात डायमंड गार्डन ते मंडाळे या 5.6 किमीच्या मार्गिकेचा समावेश आहे. भुयारी मेट्रोच्या अंतिम टप्प्यासोबतच मेट्रो 2 ब मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण केले जाणार आहे. मात्र सीएमआरएस प्रमाणपत्र न लांबणीवर पडले होते. मात्र आता सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळून दोन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला आहे. आधी सरकारने ऑक्टोबरअखेरीस लोकार्पणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वेळ मिळू न शकल्याने हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा या मेट्रोच्या लोकार्पणाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता 4 डिसेंबर रोजी मेट्रोचे लोकार्पण होऊ शकेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

कशी आहे मेट्रो 2 ब मार्गिका?

डी. एन. नगर ते मंडाळे 'मेट्रो 2 बी' मार्गिका 23.6 किलोमीटर लांबीची असून त्यावर 19 स्थानके आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात मंडाळे ते डायमंड गार्डन चेंबूर या 5.3 किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. मंडाळे ते चेंबूर या मार्गिकेमुळं हार्बर मार्ग थेट पश्चिम रेल्वेशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळं नागरिकांना पश्चिम उपनगरातून थेट हार्बर मार्गावर जाता येणार आहे.

मंडाळे ते चेंबूर या मेट्रो मार्गिकेमुळं कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. सुरुवातीला या मार्गिकेचा पहिला टप्पा डिसेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरा टप्पा 2026पर्यंत प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. मेट्रो मार्गिका 2ब हा सध्या कार्यरत असलेल्या मेट्रो 2 एचाच पुढचा टप्पा आहे.

अशी असतील पहिल्या टप्प्यातील स्थानके

पहिल्या टप्प्यात 5.3 किमी लांबीचा मंडाले ते डायमंड गार्डनर चेंबूरपर्यंत असणार आहे. मंडाळे मेट्रो, मानखुर्द, बीएसएनएल मेट्रो, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन, चेंबूर

अशी असतील स्थानके

१. एसिक नगर, .२ प्रेम नगर, ३. इंदिरा नगर, ४. नानावटी हॉस्पिटल, ५. खीरा नगर, ६. सारस्वत नगर, ७. नॅशनल कॉलेज, ८. बांद्रा मेट्रो, ९. इनकमटॅक्स ऑफिस, १०. आय एल एफ एस, ११. एम टी एन एल मेट्रो, १२. एस जि बर्वे मार्ग, १३. कुर्ला (पूर्व),१४. इ. इ. एच., १५. चेंबूर, १६. डायमंड गार्डन, १७. शिवाजी चौक, १८. बी एस एन एल मेट्रो, १९. मानखुर्द, २०. मंडाळे मेट्रो.

FAQ

मुंबई मेट्रो २ बी मार्गिकेचे लोकार्पण कधी अपेक्षित आहे?

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात (संभाव्यता ४ डिसेंबर रोजी) लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, MMRDA कडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.

मेट्रो २ बी च्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन कोणत्या मार्गासाठी होणार आहे?

पहिला टप्पा डायमंड गार्डन, चेंबूर ते मंडाळे या दरम्यान सुरू होणार आहे.

पहिल्या टप्प्याची लांबी किती आहे?

पहिला टप्पा सुमारे ५.३ ते ५.६ किमी लांबीचा आहे.

