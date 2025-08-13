मेट्रोतून उतरून थेट लोकल गाठा, 'ही' बहुप्रतीक्षीत मार्गिका ऑगस्टअखेरीस सुरू येण्याची शक्यता, अशी आहेत स्थानके

Mumbai Metro 3 Update: कामाच्या निमित्ताने मुंबई उपनगरातून साउथ मुंबईत दररोज येणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा बातमी समोर येतेय. पुढच्या महिन्यात नागरिकांचा प्रवास सोप्पा होणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल)ने ऑगस्ट महिन्यात मेट्रो-3 कॉरिडोरच्या अंतिम टप्प्याच्या चाचण्या घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये मेट्रोच्या चाचणीसाठी सर्व मंजुरी मिळवून एमएमआरसीएल पुढच्या महिन्यात मेट्र्रोच्या संपूर्ण मार्गावर सेवा सुरू करण्याच्या योजनेवर काम सुरू करणार आहे. यासाठी आगामी काही दिवसांत सायन्स म्युझियम ते कफ परेड मेट्रो मार्गाच्या अंतिम चाचण्यांसाठी मेट्रो रेल्वे सेफ्टी बोर्डाला आमंत्रित केले जाणार आहे.
एमएमआरसीएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेट्रोच्या अंतिम टप्प्यात रोलिंग स्टॉकच्या चाचणीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. सध्या फायर सेफ्टीच्या चाचण्या सुरू असून अनेक स्थानकांत फायर सेफ्टीची तपासणी पूर्ण झाली आहे.
आता फक्त बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांकडून काही ठिकाणी तपासणी करण्याची गरज आहे. आगामी काही दिवसांत फायर सेफ्टीची तपासणी पूर्ण होणार आहे. या दरम्यान सिस्टम टेस्टचे कामदेखील पूर्ण करण्यात येणार आहे. ऑगस्टअखेरीस सीएमआरएस तपासणी करण्यात येईल. सीएमआरएसचे सर्टिफिकेट मिळताच सप्टेंबरमध्ये प्रवासी मेट्रोतून प्रवास करू शकणार आहेत. सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी एमएमआरसीएलने 27 जुलैपासून संपूर्ण मार्गावर 25 हजार वॉल्टच्या विजेचा पुरवठा सुरू केला आहे.
आरे ते कुलाबा दरम्यान मेट्रो 3 कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गंत 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी आरे ते बीकेसीदरम्यान 12.69 किमीच्या मार्गावर मेट्रोची सेवा सुरू करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2025 मध्ये बीकेसी ते आचार्य आत्रे चौकपर्यंत 9.77 किमी मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू करण्यात आली गोती. सध्या आचार्य अत्रे चोक ते कफ परेड मेट्रो स्थानक 10.99 किमी मार्गावरील काम सुरू आहे.
कफ परेड , विधान भवन , चर्चगेट मेट्रो , हुतात्मा चौक, सीएसएमटी मेट्रो, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅण्टरोड , मुंबई सेन्ट्रल, महालक्ष्मी , नेहरू विज्ञान केंद्र, आचार्य अत्रे चौक, वरळी, सिध्दीविनायक, दादर, शितळादेवी मंदिर, धारावी, बिकेसी, विद्यानगरी, सांताक्रुज, विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मरोळ नाका, एमआयडीसी , सिप्झ, आरे ही स्थानकं असतील. यापैकी आरे सोडून सर्व स्थानकं भूमिगत असतील.
मुंबई मेट्रो 3 च्या संपूर्ण मार्गावर सप्टेंबर 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये अंतिम चाचण्या पूर्ण होऊन सीएमआरएस (Commissioner of Metro Rail Safety) प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सेवा सुरू होईल.
मेट्रो 3 हा कुलाबा ते आरे या 33.5 किमी लांबीच्या मार्गावर धावणार आहे. यामध्ये कुलाबा, बांद्रा, आणि आरे येथील प्रमुख स्थानके समाविष्ट आहेत.
उपनगरातून दक्षिण मुंबईत दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि ट्रॅफिकची समस्या सुटेल.