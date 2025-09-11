दक्षिण मुंबईतून उपनगरात येणे सोप्पे होणार; ही बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिका लवकरच सेवेत येणार

Mumbai Metro 3 Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सुकर होणार आहे. आरे ते कफ परेड या भुयारी मेट्रो मा्र्गिकेच्या शेवटचा टप्पा लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो ३ मार्गिकेच्या शेवटच्या टप्प्याच्या तपासणीसाठी कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) यांना मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सीएमआरएस पथकाकडून या मेट्रो मार्गिकेच्या सायन्स म्युझियम ते कफ परेड या अंतिम टप्प्याच्या मार्गाची तपासणी होऊन तिला सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई मेट्रो मार्गिका 3 ही 33.5 किमी लांबीची असून त्यावर 27 स्थानके आहेत. यातील दोन टप्पे वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. आरे ते बीकेसी पहिल्या टप्पाचा 12.69 किमी लांबीचा मार्ग आहे. तर, बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक स्थानक या दुसऱ्या टप्प्याच्या 9.77 किमीच्या मार्गाचे 9 मे रोजी लोकार्पण झाले. आता शेवटच्या टप्प्यातील वरळी नाका ते कफ परेडपर्यंतच्या उर्वरित 11.2 किमीच्या मार्गावर 11 स्थानकांवर सेवा सुरू केली जाणार आहे. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रासह अन्य एनओसी एमएमआरसीने मिळवल्या आहेत.
दरम्यान, मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम २०१७ मध्ये सुरू झाले होते. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळानंतर या मेट्रोचा संपूर्ण मार्ग प्रवासी सेवेत दाखल होत आहे. त्यामुळे कफ परेडपासून ते थेट आरे वसाहतीपर्यंत प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करणे शक्य होणार आहे.
मेट्रो 3 मार्गिकेवरील शेवटच्या टप्प्यात 11 स्थानके असणार आहेत. कफ परेड, विधान भवन, चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसएमटी, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रँट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, सायन्स म्युझियम
