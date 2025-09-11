English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दक्षिण मुंबईतून उपनगरात येणे सोप्पे होणार; ही बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिका लवकरच सेवेत येणार

Mumbai Metro 3 Update: आरे ते कफ परेड या भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेच्या शेवटच्या टप्प्या लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 10:52 AM IST
दक्षिण मुंबईतून उपनगरात येणे सोप्पे होणार; ही बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गिका लवकरच सेवेत येणार
Mumbai Metro Line 3 From Cuffe Parade To Aarey Likely To Begin Operation Soon

Mumbai Metro 3 Update: मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सुकर होणार आहे. आरे ते कफ परेड या भुयारी मेट्रो मा्र्गिकेच्या शेवटचा टप्पा लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे.  मेट्रो ३ मार्गिकेच्या शेवटच्या टप्प्याच्या तपासणीसाठी कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) यांना मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सीएमआरएस पथकाकडून या मेट्रो मार्गिकेच्या सायन्स म्युझियम ते कफ परेड या अंतिम टप्प्याच्या मार्गाची तपासणी होऊन तिला सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई मेट्रो मार्गिका 3 ही 33.5 किमी लांबीची असून त्यावर 27 स्थानके आहेत. यातील दोन टप्पे वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. आरे ते बीकेसी पहिल्या टप्पाचा 12.69 किमी लांबीचा मार्ग आहे. तर, बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक स्थानक या दुसऱ्या टप्प्याच्या 9.77 किमीच्या मार्गाचे 9 मे रोजी लोकार्पण झाले. आता शेवटच्या टप्प्यातील वरळी नाका ते कफ परेडपर्यंतच्या उर्वरित 11.2 किमीच्या मार्गावर 11 स्थानकांवर सेवा सुरू केली जाणार आहे. अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रासह अन्य एनओसी एमएमआरसीने मिळवल्या आहेत.

दरम्यान, मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम २०१७ मध्ये सुरू झाले होते. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळानंतर या मेट्रोचा संपूर्ण मार्ग प्रवासी सेवेत दाखल होत आहे. त्यामुळे कफ परेडपासून ते थेट आरे वसाहतीपर्यंत प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

शेवटच्या टप्प्यात असतील ही स्थानके

मेट्रो 3 मार्गिकेवरील शेवटच्या टप्प्यात 11 स्थानके असणार आहेत. कफ परेड, विधान भवन, चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसएमटी, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रँट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, सायन्स म्युझियम

FAQ

1)  मेट्रो 3 च्या तिसऱ्या टप्प्याची तपासणी कधी होणार आहे?

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) यांना तपासणीसाठी पत्र लिहिले आहे. येत्या काही दिवसांत सायन्स म्युझियम ते कफ परेड या मार्गाची तपासणी होऊन सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे.

2. मेट्रो 3 चे काम कधी सुरू झाले आणि ते कधी पूर्ण होणार आहे?

मेट्रो 3 चे काम 2017 मध्ये सुरू झाले. आता, आठ वर्षांहून अधिक काळानंतर, संपूर्ण मार्ग (आरे ते कफ परेड) लवकरच प्रवासी सेवेसाठी खुला होणार आहे.

3. मेट्रो 3 साठी कोणती प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत?

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रासह इतर आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) मिळवली आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

