अखेर तो क्षण येणार! ठाण्यात धावणार पहिल्यांदा मेट्रो, 10 स्थानके अन् किती असेल तिकीट दर? वाचा A To Z

Thane Metro Update: नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मेट्रो मार्ग 4 वर सोमवारपासून चाचणी घेण्यात येणार आहेत. ठाण्यातील कॅडबरी जंक्शन ते गोमुखपर्यंत मेट्रो सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण 10 स्थानके असून 10.5 किमीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू होणार आहे. कशी असेल ही मेट्रो मार्गिका किती स्थानके असतील अन् तिकीट दर किती हे सर्व आज आपण जाणून घेणार आहोत.
वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो 4 मार्गावरील पहिल्या टप्प्याच्या मार्गावर चाचणीची तयारी सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात कॅडबरी जंक्शन ते गायमुख अशी 10.5 किमीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मार्गावर मेट्रोची चाचणी घेण्यासाठी एमएमआरडीएने तयारी सुरू केली असून 15 दिवसांत चाचणी घेतली जाणार आहे. या मेट्रो 4 मार्गासाठी कारशेड अद्याप तयार झाले नसून सध्या एमएमआरडीए उन्नत मार्गावरच गाड्या उभ्या करण्याची शक्यता आहे. तशी तयारीदेखील करण्यात आली आहे. मेट्रो 4 मार्गावर या चाचण्या काही महिने चालणार आहेत..
वडाळा ते कासारवडवली पहिल्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर आरडीएसओकडून मेट्रो गाड्यांची चाचणी होणार आहे. यानंतर पालिकेकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कमिशन ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी म्हणजेच सीएमआरएसचे पथक तपासणीसाठी येणार आहे. त्यानंतर प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मेट्रो धावणार आहे.
मेट्रो 4 अ ही कासारवडवली ते गायमुख अशी धावणार आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गापैकी कॅडबरी जंक्शन ते गायमुख या मार्गावर धावणार आहे.
कॅडबरी जंक्शन
माजिवडा
कापूरबावडी
मानपाड
टिकुजीनीवाडी
डोंगरी पाडा
विजय गार्डन
कासारवडवली
गोवनीवाडा
गायमुख
मेट्रो लाइन 4 च्या तिकीट दरांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र, मुंबई मेट्रोच्या इतर लाईन्सप्रमाणे अंतरानुसार (किमी आधारित) दर ठरवले जातील. उदाहरणार्थ, मुंबई मेट्रोमध्ये 5 ते 10 किमी साठी साधारण 10 ते 30 रुपये दर असतात. अधिकृत दर जाहीर झाल्यानंतर एमएमआरडीए किंवा महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (MMMOCL) कडून माहिती मिळेल.
मेट्रो सुरू झाल्यानंतर वडाळा ते ठाणे/कासारवडवली प्रवासाचा वेळ 1.5 तासांवरून 50 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. पूर्व एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळेल. तसेच, मेट्रो लाइन 2B, 5, 11, उपनगरीय रेल्वे आणि ठाणे-बोरिवली सुरूंग टनलशी जोडले जाईल. नवरात्रीसारख्या सणासुदीत प्रवास सोयीचा होईल.
चाचणीसाठी सहा कोच असलेल्या मेट्रो ट्रेनचा वापर होईल. या ट्रेनची स्पेसिफिकेशन्स अंतिम रोलिंग स्टॉकशी जुळतील. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अल्स्टॉम आणि लार्सन अँड टौब्रोच्या संयुक्त विझारला ३९ ट्रेन पुरवठ्याचा करार दिला गेला आहे.
पहिल्या टप्प्यात कॅडबरी जंक्शन ते गायमुख असा १०.५ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग कव्हर होईल. हा मार्ग वडाळा ते कासारवडवली या पूर्ण मेट्रो लाइन ४ चा भाग आहे, ज्यात एकूण ३२.३२ किमी आणि ३२ स्थानके आहेत. उत्तरेकडील विस्तारण म्हणून कासारवडवली ते गायमुख (लाइन ४A, २.८८ किमी, २ स्थानके) समाविष्ट आहे.