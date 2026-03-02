Dahisar Kashigaon Metro : मुंबईकरांसाठी Good News! दहिसर-काशिगाव मेट्रो याच आठवड्यापासून होणार सुरु

दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रोबाबत मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दहिसर ते काशीगाव या दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन ९ चा पहिला टप्पा या आठवड्यात सुरू होणार आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः प्रशासनाला याबाबत एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होईल.
मीरा भाईंदर शहराला मुंबईशी जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुमारे सात वर्षांपूर्वी दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन ९ वर काम सुरू केले. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे: दहिसर ते काशीगाव आणि काशीगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान. पहिला टप्पा जवळजवळ पूर्ण झाला आहे आणि गेल्या काही महिन्यांपासून मेट्रोच्या चाचण्या सुरू आहेत.
दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रोबाबत मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दहिसर ते काशीगाव या दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन ९ चा पहिला टप्पा या आठवड्यात सुरू होणार आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः प्रशासनाला याबाबत एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मुंबईला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होईल.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मीरा भाईंदर शहराला मुंबईशी जोडण्यासाठी सुमारे सात वर्षांपूर्वी दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाईन ९ वर काम सुरू केले. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे: दहिसर ते काशीगाव आणि काशीगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान. पहिल्या टप्प्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे आणि गेल्या काही महिन्यांपासून चाचण्या सुरू आहेत.
दरम्यान, चाचणी सुरू असताना, मेट्रो रेल सेफ्टी कमिशनच्या पथकाने १ ते ३ जानेवारी या कालावधीत प्रकल्पाची पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान, एमएमआरडीएला किरकोळ सुधारणांसाठी सूचना देण्यात आल्या. गेल्या काही दिवसांपासून या सूचनांची अंमलबजावणी सुरू आहे, ज्यामुळे मेट्रो प्रत्यक्षात कधी सुरू होईल याबद्दल जनतेत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेने आयोजित केलेल्या रौप्य महोत्सवी उद्घाटन समारंभात भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सांगितले की त्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मीरा भाईंदरमधील विविध प्रकल्पांवर चर्चा केली होती. मेहता यांनी स्पष्ट केले की या बैठकीत त्यांनी सांगितले होते की मुख्यमंत्री स्वतः मेट्रो उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहतील. म्हणूनच, मेहता यांनी जाहीर भाषणात दावा केला की दहिसर ते काशीगाव दरम्यानची मेट्रो या आठवड्यात प्रवाशांसाठी सुरू होईल.
मीरा भाईंदर परिसरातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना सध्या गाड्यांमध्ये गर्दी आणि रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीमुळे मोठ्या अडचणी येत आहेत. विशेषतः, दहिसर टोल प्लाझावर दररोज वाहतूक कोंडी होते. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर, काशीगाव, पांडुरंगवाडी, मिरगाव आणि इतर स्थानकांवरून अंधेरीला थेट प्रवेश उपलब्ध होईल. यामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळेल.