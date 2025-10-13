English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईकरांसाठी आणखी एक मेट्रो धावणार; थेट दोन मेट्रो मार्गिकांना जोडणार, लोकलची गर्दी कमी होणार?

Mumbai Metro 9: मुंबईकरांच्या सेवेत लवकरच आणखी एक मेट्रो दाखल होणार आहे. मेट्रो 9 मार्गिकेवर चाचण्या घेण्यात येत आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 13, 2025, 12:09 PM IST
Mumbai Metro 9: मेट्रो 9 मार्गिकेच्या दहिसर ते काशिगाव या पहिल्या टप्प्याची आरडीएसओ चाचणी पूर्ण झाली आहे. सध्या मेट्रो 7 आणि मेट्रो 9 यांच्या एकात्मिकरणाची कामे सुरू आहेत.त्यामुळं आता पश्चिम उपनगरातून थेट मिरा-भाईंदरला पोहोचले सोप्पे होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मिरा-भाईंदर आता थेट मेट्रोने पश्चिम उपनगराला जोडणार आहेत. दहिसर पूर्व ते काशिगाव या मार्गावर मेट्रो 9 मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याची आरडीएसओ चाचणी गेल्या महिन्यातच पूर्ण केली होती. त्यानंतर आता इतर काही चाचण्या सुरू आहेत. 

मेट्रो 7 वरुन आलेली गाडी आता थेट मेट्रो 9 मार्गिकेवर चाचणी घेतली जात आहे. मेट्रो 9 मार्गिका 13.6 किमी असून त्यावर 10 स्थानके असतील. मात्र एकूण मार्गिकेपैकी पहिला टप्पा 4.5 किमीचा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल केला जाणार आहे. हा टप्पा दहिसर ते काशीगावपर्यंत असणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 6,607 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.पहिल्या टप्प्यात चार स्थानके असणार आहेत. 

मेट्रो 9 मार्गिका सुरू झाल्यानंतर लोकलची गर्दी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण अंधेरी ते मिरा भाईंदर थेट मेट्रोने कनेक्ट होणार आहेत.मेट्रो 7 वरुन आलेली गाडी आता थेट मेट्रो 9 मार्गिकेवर वळवण्याची चाचणी घेतली जात आहे.ही मार्गिका सुरू झाल्यानंतर गुंदवली म्हणजेच अंधेरी पूर्व येथून आलेली मेट्रो गाडी थेट काशिगाव मेट्रो स्थानकापर्यंत जाऊ शकणार आहे.

मेट्रो-9 मार्गिकेवरील स्थानके

1. दहिसर, 2. पांडुरंग वाडी, 3. मिरागाव, 4. काशीगाव, 5. साई बाबा नगर, 6. मेदितिया नगर, 7. शहीद भगतसिंग गार्डन, 8. सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम

पहिल्या टप्प्यातील स्थानके

1. दहिसर, 2. पांडुरंग वाडी, 3. मिरागाव, 4. काशीगाव

कनेक्टिव्हिटी कशी असेल?

विद्यमान वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, वेस्टर्न रेल्वे, सध्या सुरू असलेली मेट्रो मार्ग २ ए (दहिसर ते डी एन नगर) आणि मेट्रो मार्ग ((अंधेरी (ई) ते दहिसर (ई) पर्यंत परस्पर संपर्क प्रदान करेल. हा प्रकल्प सध्याच्या प्रवासाची वेळ रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार ५०% ते ७५% पर्यंत कमी करेल.

FAQ 

प्रश्न १: मेट्रो ९ मार्गिकेचा पहिला टप्पा काय आहे?

उत्तर: मेट्रो ९ मार्गिकेचा पहिला टप्पा दहिसर पूर्व ते काशीगाव असा आहे. हा टप्पा ४.५ किमी लांबीचा आहे आणि त्यात चार स्थानके आहेत: १. दहिसर, २. पांडुरंग वाडी, ३. मिरागाव, ४. काशीगाव. हा टप्पा प्रवाशांच्या सेवेत लवकरच दाखल होणार आहे.

प्रश्न २: आरडीएसओ चाचणी कधी पूर्ण झाली?

उत्तर: मेट्रो ९ मार्गिकेच्या दहिसर ते काशीगाव या पहिल्या टप्प्याची आरडीएसओ चाचणी गेल्या महिन्यात पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता मेट्रो ७ आणि मेट्रो ९ यांच्या एकात्मिकरणाची कामे सुरू आहेत आणि इतर चाचण्या चालू आहेत.

प्रश्न 3: सध्या कोणती चाचण्या सुरू आहेत?

उत्तर: आरडीएसओ चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर मेट्रो ७ आणि मेट्रो ९ यांच्या एकात्मिकरणाची कामे सुरू आहेत. मेट्रो ७ वरून आलेली गाडी थेट मेट्रो ९ मार्गिकेवर चाचणी घेतली जात आहे, जेणेकरून दोन्ही मार्गिकांचे एकत्रीकरण सुकर होईल.

