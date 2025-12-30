English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • सेलिब्रेशनला वेळेची मर्यादा नाही! 31 डिसेंबरला रात्रभर धावणार मुंबई मेट्रो- लोकल, बेस्टच्याही विशेष फेऱ्या

सेलिब्रेशनला वेळेची मर्यादा नाही! 31 डिसेंबरला रात्रभर धावणार मुंबई मेट्रो- लोकल, बेस्टच्याही विशेष फेऱ्या

मुंबईत नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या उत्सवाची तयारी जोरात सुरू आहे. ३१ तारखेच्या रात्री उशिरापर्यंत पार्ट्या सुरू राहतील. गर्दी वाढेल आणि लोकांना प्रवास करण्यासाठी साधनांची आवश्यकता असेल. यासाठी मुंबई मेट्रो आणि लोकल ट्रेन सेवा सुरू राहतील. बेस्ट बसेस देखील जादा धावतील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 30, 2025, 09:58 AM IST
सेलिब्रेशनला वेळेची मर्यादा नाही! 31 डिसेंबरला रात्रभर धावणार मुंबई मेट्रो- लोकल, बेस्टच्याही विशेष फेऱ्या

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मेट्रो लाईन 3 सुरू राहणार असल्याची घोषणा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने केली आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मेट्रो लाईन 3 (अ‍ॅक्वा लाईन) संपूर्ण रात्रभर चालेल. याचा अर्थ असा की नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बाहेर जाण्याचा, पार्टी करण्याचा किंवा मित्र आणि नातेवाईकांना भेटण्याचा विचार करणाऱ्यांना आता लवकर घरी परतण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. एमएमआरसीच्या मते, ही विशेष रात्रीची सेवा 31 डिसेंबर रोजी रात्री 10.30 वाजता सुरू होईल आणि 1 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 5.55 पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर, नियमित मेट्रो सेवा सकाळी 5.55 वाजता पुन्हा सुरू होतील. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी ही व्यवस्था विशेषतः करण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दरवर्षी, ३31 डिसेंबरची रात्र मुंबईत उत्सवाचे वातावरण असते. लोक रात्री उशिरापर्यंत बाहेर राहतात, विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात आणि रस्ते गर्दीने भरलेले असतात. सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा महत्त्वाची बनते. एमएमआरसीच्या या उपक्रमामुळे वाहतूक, पार्किंग किंवा रात्री उशिरापर्यंत सुरक्षित प्रवासाची चिंता असलेल्यांना दिलासा मिळतो.

संपूर्ण रात्र मेट्रो प्रवास

अ‍ॅक्वा लाईन ही मुंबईतील एक महत्त्वाची मेट्रो लाईन आहे, जी शहरातील अनेक महत्त्वाच्या भागांना जोडते. रात्रभर मेट्रो चालवल्याने केवळ उत्सव साजरा करणाऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर रात्रीच्या शिफ्टमधील कामगार, हॉटेल कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांनाही सहज प्रवास मिळेल. एमएमआरसीने प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे आगाऊ नियोजन करण्याचे आणि मेट्रो सेवांचा सुज्ञपणे वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवाशांना स्टेशनवरील नियमांचे पालन करण्याचे आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात अधिक खास आणि आरामदायी बनवण्यासाठी एमएमआरसीचा हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे.

बेस्ट अतिरिक्त बसेस चालवेल. 31 डिसेंबर 2025  च्या रात्री बेस्ट आणि मुंबई लोकल रेल्वेने विशेष व्यवस्था केली आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गोराई खाडी आणि मार्वे चौपाटी सारख्या भागात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी रात्री ११:०० ते ११:३० पर्यंत अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध असतील. बस मार्ग C-८६, २०३ आणि २३१ आणि एसी बस मार्ग A-२१, A-११२, A-११६, A-२४७, A-२७२ आणि A-२९४ वर अतिरिक्त बसेस चालवल्या जातील. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांच्या अभिप्रायाच्या आधारे ३१ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५:३० ते १ जानेवारी २०२६ च्या सकाळपर्यंत "हेरिटेज टूर" बस सेवा चालवली जाईल. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रवाशांनी या अतिरिक्त सेवांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन बेस्टने केले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
मुंबई लोकलMumbaiमुंबई मेट्रोMumbai newsmumbai local news

इतर बातम्या

गोवा नव्हे, 'या' स्वस्तात मस्त ठिकाणाला पर्यटकांच...

महाराष्ट्र बातम्या