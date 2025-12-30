सेलिब्रेशनला वेळेची मर्यादा नाही! 31 डिसेंबरला रात्रभर धावणार मुंबई मेट्रो- लोकल, बेस्टच्याही विशेष फेऱ्या

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मेट्रो लाईन 3 सुरू राहणार असल्याची घोषणा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने केली आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मेट्रो लाईन 3 (अॅक्वा लाईन) संपूर्ण रात्रभर चालेल. याचा अर्थ असा की नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बाहेर जाण्याचा, पार्टी करण्याचा किंवा मित्र आणि नातेवाईकांना भेटण्याचा विचार करणाऱ्यांना आता लवकर घरी परतण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. एमएमआरसीच्या मते, ही विशेष रात्रीची सेवा 31 डिसेंबर रोजी रात्री 10.30 वाजता सुरू होईल आणि 1 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 5.55 पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर, नियमित मेट्रो सेवा सकाळी 5.55 वाजता पुन्हा सुरू होतील. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी ही व्यवस्था विशेषतः करण्यात आली आहे.
दरवर्षी, ३31 डिसेंबरची रात्र मुंबईत उत्सवाचे वातावरण असते. लोक रात्री उशिरापर्यंत बाहेर राहतात, विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात आणि रस्ते गर्दीने भरलेले असतात. सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा महत्त्वाची बनते. एमएमआरसीच्या या उपक्रमामुळे वाहतूक, पार्किंग किंवा रात्री उशिरापर्यंत सुरक्षित प्रवासाची चिंता असलेल्यांना दिलासा मिळतो.
अॅक्वा लाईन ही मुंबईतील एक महत्त्वाची मेट्रो लाईन आहे, जी शहरातील अनेक महत्त्वाच्या भागांना जोडते. रात्रभर मेट्रो चालवल्याने केवळ उत्सव साजरा करणाऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर रात्रीच्या शिफ्टमधील कामगार, हॉटेल कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांनाही सहज प्रवास मिळेल. एमएमआरसीने प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे आगाऊ नियोजन करण्याचे आणि मेट्रो सेवांचा सुज्ञपणे वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवाशांना स्टेशनवरील नियमांचे पालन करण्याचे आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात अधिक खास आणि आरामदायी बनवण्यासाठी एमएमआरसीचा हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
बेस्ट अतिरिक्त बसेस चालवेल. 31 डिसेंबर 2025 च्या रात्री बेस्ट आणि मुंबई लोकल रेल्वेने विशेष व्यवस्था केली आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गोराई खाडी आणि मार्वे चौपाटी सारख्या भागात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी रात्री ११:०० ते ११:३० पर्यंत अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध असतील. बस मार्ग C-८६, २०३ आणि २३१ आणि एसी बस मार्ग A-२१, A-११२, A-११६, A-२४७, A-२७२ आणि A-२९४ वर अतिरिक्त बसेस चालवल्या जातील. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांच्या अभिप्रायाच्या आधारे ३१ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५:३० ते १ जानेवारी २०२६ च्या सकाळपर्यंत "हेरिटेज टूर" बस सेवा चालवली जाईल. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला प्रवाशांनी या अतिरिक्त सेवांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन बेस्टने केले आहे.