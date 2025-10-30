मुंबईकरांना आरामदायी प्रवासासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार; बहुप्रतीक्षित मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळेना

Mumbai Metro 2 B: बहुप्रतीक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो २ बी मार्गिकेचा मंडाळे ते चेंबूर मार्गाचे उद्घाटन रखडण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) अद्याप उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळाला नसल्याचे समोर येतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या वेळी या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न होता. मात्र यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा वेळ मिळू शकली नाही. त्यामुळं उद्घाटन टळले होते.
डी. एन. नगर ते मंडाळे 'मेट्रो 2 बी' मार्गिका 23.6 किलोमीटर लांबीची असून त्यावर 19 स्थानके आहेत. यासाठी सुमारे 10,986 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात पहिल्या टप्प्यात मंडाळे ते डायमंड गार्डन चेंबूर या 5.3 किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. यापूर्वी या मार्गाचे लोकार्पण मेट्रो 3 मार्गिकेसोबत करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न होता. मात्र सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने त्यावेळी उद्घाटन लांबले होते.
मेट्रो २ बी मार्गिकेच्या मंडाळे ते चेंबूर (डायमंड गार्डन) या पहिल्या टप्प्यातील मार्गासाठी सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र लोकार्पणासाठी वेळ मिळत नसल्याने हे लांबणीवर पडले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मंडाळे ते चेंबूर या मार्गिकेमुळं हार्बर मार्ग थेट पश्चिम रेल्वेशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळं नागरिकांना पश्चिम उपनगरातून थेट हार्बर मार्गावर जाता येणार आहे.
मंडाळे ते चेंबूर या मेट्रो मार्गिकेमुळं कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. सुरुवातीला या मार्गिकेचा पहिला टप्पा डिसेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरा टप्पा 2026पर्यंत प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. मेट्रो मार्गिका 2ब हा सध्या कार्यरत असलेल्या मेट्रो 2 एचाच पुढचा टप्पा आहे.
१. एसिक नगर, .२ प्रेम नगर, ३. इंदिरा नगर, ४. नानावटी हॉस्पिटल, ५. खीरा नगर, ६. सारस्वत नगर, ७. नॅशनल कॉलेज, ८. बांद्रा मेट्रो, ९. इनकमटॅक्स ऑफिस, १०. आय एल एफ एस, ११. एम टी एन एल मेट्रो, १२. एस जि बर्वे मार्ग, १३. कुर्ला (पूर्व),१४. इ. इ. एच., १५. चेंबूर, १६. डायमंड गार्डन, १७. शिवाजी चौक, १८. बी एस एन एल मेट्रो, १९. मानखुर्द, २०. मंडाळे मेट्रो.
पहिल्या टप्प्यात 5.3 किमी लांबीचा मंडाले ते डायमंड गार्डनर चेंबूरपर्यंत असणार आहे.
मंडाळे मेट्रो, मानखुर्द, बीएसएनएल मेट्रो, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन, चेंबूर
