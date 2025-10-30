English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांना आरामदायी प्रवासासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार; बहुप्रतीक्षित मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळेना

Mumbai Metro 2 B: मुंबईकरांच्या ताफ्यात आणखी एक मेट्रो येणार असून मेट्रो 2 बीच्या उद्घाटनासाठी मात्र आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 30, 2025, 10:13 AM IST
मुंबईकरांना आरामदायी प्रवासासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार; बहुप्रतीक्षित मेट्रोच्या उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळेना
Mumbai Metro Update Inauguration of Metro Line 2B Phase Delayed

Mumbai Metro 2 B: बहुप्रतीक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो २ बी मार्गिकेचा मंडाळे ते चेंबूर मार्गाचे उद्घाटन रखडण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) अद्याप उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळाला नसल्याचे समोर येतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या वेळी या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न होता. मात्र यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा वेळ मिळू शकली नाही. त्यामुळं उद्घाटन टळले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

डी. एन. नगर ते मंडाळे 'मेट्रो 2 बी' मार्गिका 23.6 किलोमीटर लांबीची असून त्यावर 19 स्थानके आहेत. यासाठी सुमारे 10,986 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात पहिल्या टप्प्यात मंडाळे ते डायमंड गार्डन चेंबूर या 5.3 किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. यापूर्वी या मार्गाचे लोकार्पण मेट्रो 3 मार्गिकेसोबत करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न होता. मात्र सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने त्यावेळी उद्घाटन लांबले होते. 

मेट्रो २ बी मार्गिकेच्या मंडाळे ते चेंबूर (डायमंड गार्डन) या पहिल्या टप्प्यातील मार्गासाठी सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र लोकार्पणासाठी वेळ मिळत नसल्याने हे लांबणीवर पडले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.  मंडाळे ते चेंबूर या मार्गिकेमुळं हार्बर मार्ग थेट पश्चिम रेल्वेशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळं नागरिकांना पश्चिम उपनगरातून थेट हार्बर मार्गावर जाता येणार आहे. 

मंडाळे ते चेंबूर या मेट्रो मार्गिकेमुळं कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. सुरुवातीला या मार्गिकेचा पहिला टप्पा डिसेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरा टप्पा 2026पर्यंत प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. मेट्रो मार्गिका 2ब हा सध्या कार्यरत असलेल्या मेट्रो 2 एचाच पुढचा टप्पा आहे. 

एकूण स्थानके?

१. एसिक नगर, .२ प्रेम नगर, ३. इंदिरा नगर, ४. नानावटी हॉस्पिटल, ५. खीरा नगर, ६. सारस्वत नगर, ७. नॅशनल कॉलेज, ८. बांद्रा मेट्रो, ९. इनकमटॅक्स ऑफिस, १०. आय एल एफ एस, ११. एम टी एन एल मेट्रो, १२. एस जि बर्वे मार्ग, १३. कुर्ला (पूर्व),१४. इ. इ. एच., १५. चेंबूर, १६. डायमंड गार्डन, १७. शिवाजी चौक, १८. बी एस एन एल मेट्रो, १९. मानखुर्द, २०. मंडाळे मेट्रो.

पहिल्या टप्प्यात किती स्थानके असतील?

पहिल्या टप्प्यात 5.3 किमी लांबीचा मंडाले ते डायमंड गार्डनर चेंबूरपर्यंत असणार आहे.

मंडाळे मेट्रो, मानखुर्द, बीएसएनएल मेट्रो, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन, चेंबूर

FAQ

प्रश्न १: मेट्रो २बी मार्गिकेचे उद्घाटन का रखडले आहे?

उत्तर: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) अद्याप उद्घाटनासाठी मुहूर्त मिळाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान लोकार्पण करण्याचा प्रयत्न होता, पण त्यांचा वेळ मिळू शकला नाही. यापूर्वी मेट्रो ३ सोबत उद्घाटन होणार होते, पण सीएमआरएस प्रमाणपत्र नसल्याने ते टळले. आता प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी वेळ मिळत नसल्याने रखडले आहे.

प्रश्न २: मेट्रो २बी मार्गिकेची एकूण लांबी, खर्च आणि स्थानके किती आहेत?

उत्तर: डी.एन. नगर ते मंडाळे मेट्रो २बी मार्गिका २३.६ किलोमीटर लांबीची आहे. त्यावर १९ स्थानके आहेत आणि अपेक्षित खर्च १०,९८६ कोटी रुपये आहे. ही मेट्रो २ए चा पुढचा टप्पा आहे.

प्रश्न ३: पहिल्या टप्प्यात काय आहे?

उत्तर: पहिल्या टप्प्यात मंडाळे ते डायमंड गार्डन (चेंबूर) हा ५.३ किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. यात ६ स्थानके आहेत: मंडाळे मेट्रो, मानखुर्द, बीएसएनएल मेट्रो, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन आणि चेंबूर. हा टप्पा डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Metro 2Bmumbai metro 2mumbai metro yellow lineMetro Line 2Mumbai

इतर बातम्या

स्टार क्रिकेटरचा ऑस्ट्रेलियात मृत्यू, डोक्याला बॉल लागल्यान...

स्पोर्ट्स