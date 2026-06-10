मुंबई मेट्रो आता मुसळधार पावसातही सुसाट धावणार! 2496 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची असणार करडी नजर, व्यवस्थापनाकडून 'एआय'चा वापर

Mumbai Monsoon : मुंबईतला पाऊस हा किती जोरदार असतो हे येथील नागरिकांना काही वेगळं सांगायची गरज नाही. अनेकदा पावसाचं पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत होतं आणि वाहतुक व्यवस्था सुद्धा थांबते. मुंबईत लोकलनंतर आता मुंबई मेट्रो ही येथील नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. तेव्हा यंदाच्या पावसात ती ठप्प होऊ नये म्हणून प्रशासनाने वेळीच उपायोजना केल्याची माहिती समोर आली आहे.
पावसाळ्यात मेट्रोची सेवाअखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आणि प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) एआय सक्षम तंत्रज्ञानाधारित पावसाळी सज्जता आराखडा कार्यान्वित केला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मेट्रो 2अ, मेट्रो रबी, मेट्रो 7आणि मेट्रो 9 मार्गिकांवर 2496 सीसीटीव्ही कॅमेरे, 30 आपत्कालिन पंप, 1070 इन्सुलेटर तपासणी, आपत्ती नियंत्रण कक्ष आणि एआय आधारित पॅन्टोग्राफ मॉनिटरिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. त्यातून मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि प्रतिकूल हवामानातही मुंबईकरांचा प्रवास सुरक्षित होणार आहे.
मेट्रो 2 बी आणि मेट्रो 9 मार्गिका प्रवासी सेवेत दाखल झाल्यानंतर हा पहिलाच पावसाळा आहे. त्यानुसार मेट्रो स्थानके, डेपो, व्हायाडक्ट आणि संबंधित मेट्रो पायाभूत सुविधांवर प्रवासी सुरक्षा, पाणी साचण्याची समस्या, आपत्कालिन प्रतिसाद, पायाभूत संरक्षण आणि विविध यंत्रणांशी समन्वय यासाठी विशेष तयारी केली आहे.
महामुंबई मेट्रोसाठी एमएमआरडीएची पावसाळी रणनीती तीन स्पष्ट उद्दिष्टांवर आधारित आहे. प्रवासी सुरक्षा, सेवा सातत्य आणि जलद प्रतिसादाचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान, डेटा अॅनालिटिक्स आणि प्रत्यक्ष अभियांत्रिकी उपाययोजनांच्या एकत्रित वापरामुळे संभाव्य धोके ओळखणे शक्य होते. डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीएपावसाळ्यात मेट्रोची सेवा अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी एमएमआरडीएने तयारी पूर्ण केली आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कारण्यात आला आहे.
कृती आराखड्याअंतर्गत 39 कार्यरत मेट्रो स्थानकांवर प्रत्येकी 64 सीसीटीव्ही कॅमेरे आधीच कार्यान्वित केले असून, चारही मेट्रोंवर एकूण 2496 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे तयार केले आहे. पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी 30 आपत्कालिन पंप तैनात केले आहेत. 1070 इन्सुलेटरची प्रतिबंधात्मक तपासणी, देखभाल पूर्ण केली करण्यात आली आहे. मुख्य मार्गिकेवर तीन आणि डेपोमध्ये दोन अशा पाच राखीव मेट्रो गाड्या उपलब्ध राहतील. वीजपुरवठा खंडित होणे किंवा अतिवृष्टीसारख्या परिस्थितीत सेवा विस्कळीत होऊ नये, याची काळजी घेतली जाणार आहे.