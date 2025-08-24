English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ganeshotsav 2025 : मुंबईकर गणेशभक्तांसाठी MMRDA चा मोठा निर्णय; मुंबई मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; जाणून घ्या टाईमटेबल

Mumbai Metro Ganeshotsav Timetable : गणेशभक्तांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गणेशभक्तांसाठी MMRDA ने मोठा निर्णय घेतला आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 24, 2025, 07:49 AM IST
Ganeshotsav 2025 : मुंबईकर गणेशभक्तांसाठी MMRDA चा मोठा निर्णय; मुंबई मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; जाणून घ्या टाईमटेबल

Mumbai Metro Ganeshotsav Timetable : गणेशोत्सव काळात दिवसरात्र लाखो भाविक विविध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी घराबाहेर पडतात. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेत  MMRDA ने मुंबईकरांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात भाविकांना रात्रीच्या वेळी गैरसोय होऊ नये, म्हणून मेट्रो मध्यरात्री धावणार आहे. यामुळे गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गणेशोत्सवादरम्यान म्हणजेच 27 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर 2025 या काळात मेट्रो लाईन 2A (अंधेरी पश्चिम-दहिसर) आणि मेट्रो लाईन 7 (गुंदवली-दहिसर) या मार्गावर मध्यरात्रीपर्यंत मेट्रो धावणार आहे.   Metro Line 2A (अंधेरी पश्चिम–दहिसर) आणि Metro Line 7 (गुंदवली–दहिसर) या मार्गिकांवरील गाड्या रात्री 11:00 ऐवजी 12:00 वाजेपर्यंत सुरु असणार आहे. (Mumbai metro will run till midnight during Ganeshotsav Know the timetable)

गणेशोत्सव काळात असे असेल वेळापत्रक!

सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान मेट्रोच्या 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 317 फेऱ्या
गर्दीच्या वेळी दर 5 मिनिटे 50 सेकंदानी गाडी
इतर वेळी दर 9 मिनिटे 30 सेकंदांनी गाडी

शनिवारी 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 256 फेऱ्या
गर्दीच्या वेळी दर 8 मिनिटांनी गाडी
इतर वेळी दर 10 मिनिटे 25 सेकंदाने गाडी

हेसुद्धा वाचा - मुंबईकराची दुसरी LifeLine ठरलेल्या मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ? नेमकं कारण काय?

रविवारी 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 229 फेऱ्या
दर 10 मिनिटांनी गाडी
आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त फेऱ्या वाढवणार

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ganeshotsavGaneshotsav 2025Mumbai newsMumbai MetroMetro

इतर बातम्या

'ती' कार, बँकॉक, चार्टड विमान अन्... तानाजी सावंत...

महाराष्ट्र बातम्या