Ganeshotsav 2025 : मुंबईकर गणेशभक्तांसाठी MMRDA चा मोठा निर्णय; मुंबई मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; जाणून घ्या टाईमटेबल

Mumbai Metro Ganeshotsav Timetable : गणेशोत्सव काळात दिवसरात्र लाखो भाविक विविध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी घराबाहेर पडतात. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेत MMRDA ने मुंबईकरांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात भाविकांना रात्रीच्या वेळी गैरसोय होऊ नये, म्हणून मेट्रो मध्यरात्री धावणार आहे. यामुळे गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गणेशोत्सवादरम्यान म्हणजेच 27 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर 2025 या काळात मेट्रो लाईन 2A (अंधेरी पश्चिम-दहिसर) आणि मेट्रो लाईन 7 (गुंदवली-दहिसर) या मार्गावर मध्यरात्रीपर्यंत मेट्रो धावणार आहे. Metro Line 2A (अंधेरी पश्चिम–दहिसर) आणि Metro Line 7 (गुंदवली–दहिसर) या मार्गिकांवरील गाड्या रात्री 11:00 ऐवजी 12:00 वाजेपर्यंत सुरु असणार आहे. (Mumbai metro will run till midnight during Ganeshotsav Know the timetable)
सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान मेट्रोच्या 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 317 फेऱ्या
गर्दीच्या वेळी दर 5 मिनिटे 50 सेकंदानी गाडी
इतर वेळी दर 9 मिनिटे 30 सेकंदांनी गाडी
शनिवारी 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 256 फेऱ्या
गर्दीच्या वेळी दर 8 मिनिटांनी गाडी
इतर वेळी दर 10 मिनिटे 25 सेकंदाने गाडी
रविवारी 12 फेऱ्यांची वाढ करत एकूण 229 फेऱ्या
दर 10 मिनिटांनी गाडी
आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त फेऱ्या वाढवणार