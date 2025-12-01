English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
15 स्थानके अन् दोन शहरं जोडणार, 'या' महत्त्वकांक्षी मेट्रो मार्गिकेबाबत फडणवीसांनी दिले खास आदेश

Metro 5: भिवंडीला कल्याण व ठाणे शहराशी जोडणाऱ्या मेट्रो 5 मार्गिकेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खास आदेश या मेट्रो मार्गिकेसाठी दिले आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 1, 2025, 11:18 AM IST
Mumbai Metro Work begins on road adjacent to Line 5

Metro 5: भिवंडी नगरपालिकेने अंजुर फाटा ते कल्याण नाकापर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण सुरू करण्याचे काम हाती घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनमध्येच मेट्रो मार्गिका 5च्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्याचा विस्तार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, मेट्रो मार्गिका 5च्या बाजूच्या रस्त्याचे विस्तारीकरण करण्यात यावे. दोन्ही प्रकल्प एकाचवेळेस पूर्ण व्हायला पाहिजेत. या परिसरातील ट्रॅफिकची समस्या सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. 

नियमानुसार, सध्या हा रस्ता 24 मीटरचा असून त्याचा विस्तार करण्यात आल्यानंतर 36 मीटरपर्यंत विस्तार केला जाणार आहे. वाढती वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील गरज पाहता या रस्त्याचा विस्तार गरजेचा असल्याचे बोलले जातेय. मेट्रो मार्गिका 5 सुरू झाल्यानंतर येणाऱ्या काळात रिक्षा, दुचाकी आणि वाहनांची संख्या वाढू शकते. त्यामुळं या रस्त्याचा विस्तार करण्यात येत आहे. 

मेट्रो मार्गिका 5साठी फडणवीसांचे आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मार्गिकेसाठी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. मेट्रो मार्ग 5 सोबत रस्ता रुंदीकरणाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे म्हणत आदेश दिले आहेत. यासाठी 732 बाधित लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून आत्तापर्यंत 470 बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. 

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की दररोज होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि मेट्रो लाईन 5 चे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी रस्त्याचा विस्तार आवश्यक आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रुंदीकरणामुळं उत्तर भिवंडीतील भविष्यातील विकासाला चालना मिळेल आणि मेट्रो कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रवास सुलभ होईल. भिवंडीला मेट्रोशी जोडल्याने जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. उपनगरीय भागातून दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मेट्रो एक सोयीस्कर पर्याय बनू शकणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागातील रहिवाशांना जलद कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी, कल्याण ते उल्हासनगर आणि नंतर अंबरनाथजवळील चिखलोलीपर्यंत मेट्रो लाईन 5 चा विस्तार करण्याची योजनाही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली.

कशी असेल मुंबई मेट्रो 5 मार्गिका?

मेट्रो मार्ग-5(ठाणे- भिवंडी- कल्याण ) या प्रकल्पाची एकूण लांबी 24.9 कि .मी आहे. सदर मार्गामध्ये 15 मेट्रो स्थानके आहेत

सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग -४ (वडाळा ते कासारवडवली) आणि प्रस्तावित मेट्रो मार्ग- १२ (कल्याण ते तळोजा) आणि मध्य रेल्वे यांच्यात परस्पर एकीकरण साधण्यात येईल.

मेट्रो 5वरील स्थानके

1. बाळकुम नाका, 2. कशेली, 3. काल्हेर, 4. पूर्णा, 5.अंजुरफाटा, 6. धामणकर नाका, 7. भिवंडी, 8. गोपाळ नगर, 9. टेमघर, 10. रजनोली, 11. गोव गाव, 12 कोन गाव, 13. लाल चौकी, 14. कल्याण स्टेशन, 15. कल्याण एपीएमसी.

FAQ

1: मेट्रो 5 मार्गिका कोणकोणत्या शहरांना जोडणार आहे?

उत्तर: मेट्रो 5 मार्गिका भिवंडीला कल्याण आणि ठाणे शहरांशी जोडणार आहे.

2: मेट्रो 5 मार्गिकेबाबत कोणती मोठी अपडेट समोर आली आहे?

उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो मार्गिकेच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्याचे विस्तारीकरण (चौपदरीकरण) करण्याचे खास आदेश दिले आहेत.

3: रस्त्याचे चौपदरीकरण कोठून कोठपर्यंत सुरू करण्यात आले आहे?

उत्तर: भिवंडी नगरपालिकेने अंजुर फाटा ते कल्याण नाका पर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण सुरू केले आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

