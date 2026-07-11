20 लाख मुंबईकरांना राज्य सरकारने दिली Good News... कायदाच बदलला; नेमकं होणार काय?

मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या (सेस) पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक शुक्रवारी रात्री उशिरा विधानसभेत तर शनिवारी विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे हायकोर्टाने कलम 79 अ च्या अंमलबजावणीवर घातलेल्या स्थगितीला कारणीभूत कायदेशीर संदिग्धता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. म्हाडाने अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना अधिकार वापरण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आहे.
ही दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाकडून कलम 79 अ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या सुमारे 935 नोटिसांना स्थगिती दिल्यानंतर जवळपास वर्षभराने करण्यात आली आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, या अधिकारांचा वापर योग्य कायदेशीर अधिकारांशिवाय करण्यात आला असावा. मुंबई शहरातील 13000 हून अधिक सेस इमारती असून, त्यापैकी अनेक इमारती 1940 पूर्वीच्या आहेत. त्यात लाखो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.
दक्षिण मुंबईतील धोकादायक उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करणारे 'महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक 2020' विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. यामुळे धोकादायक इमारती घोषित करण्यासाठी व पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली. यामुळे दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल, 20 लाख रहिवाशांना दिलासा मिळेल.
राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कलम 79 (अ) लागू केले होते. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक किंवा 51 टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद यात होती. मात्र, म्हाडाला इमारती धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याच्या आक्षेपावरून काही मालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले होते. मात्र, नव्या सुधारणेमुळे म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे अधिकार मिळणार असून, धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेता येईल. या इमारतीमधील लाखो लोकांना नवी आणि सुरक्षित घर मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पातील चाळ क्रमांक 13 अ मधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. मुसळधार पावसामुळे ही चाळ धोकादायक बनली असून, जीवितहानी टाळण्यासाठी म्हाडाने चाळ रिकामी करण्याचे आदेश दिले. प्लॉट-अ मध्ये पुनर्वसन इमारत क्रमांक 2 च्या टॉवर 17, 18 आणि 19 च्या जोत्याखालील बांधकाम सुरू आहे.