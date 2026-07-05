झाड कोसळून दोघे दगावले; 250 हून अधिक झाडे-फांद्या पडल्या, शॉर्टसर्किटच्या 15 घटना; मुंबईत सकाळपासून काय घडलं?

मुंबईत रविवारी सकाळी 8 ते दुपारी 1 या कालावधीत मुसळधार पाऊस आणि ताशी 75 ते 77 किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे अनेक ठिकाणी झाडे व फांद्या कोसळण्याच्या घटना घडल्या. मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी अहवालानुसार, शहरात 222.79 मिमी, पूर्व उपनगरात 38.69 मिमी आणि पश्चिम उपनगरात 36.99 मिमी पावसाची नोंद झाली. दिलासादायक बाब म्हणजे या कालावधीत शहर किंवा उपनगरात पाणी साचल्याच्या कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत. मात्र, वेगवान वाऱ्यांमुळे विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली.
पावसामुळे आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे कोसळण्याच्या घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. कुर्ला (पश्चिम) येथील कमानी परिसरातील गोम्स टाऊन इमारतीजवळील दुकानावर झाड कोसळून 63 वर्षीय युनुस कुंडावाला यांचा मृत्यू झाला. त्यांना रुग्णालयात नेल्यानंतर मृत घोषित करण्यात आले. दुसरी घटना आरे कॉलनीत घडली. युनिट क्रमांक 13 परिसरात मित्रांसोबत दुचाकीवरून जात असताना १८ वर्षीय हसन रझा जहांगीर आलम सय्यद याच्या डोक्यावर झाडाची मोठी फांदी पडली. गंभीर जखमी झालेल्या हसनला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. या सलग घटनांमुळे मुंबईतील धोकादायक झाडांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहर आणि उपनगरातून 250 पेक्षा अधिक झाडे किंवा मोठ्या फांद्या पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा परिणाम रस्ते वाहतुकीवरही झाला. बीईएसटीने शहर आणि उपनगरातील 12 ठिकाणी बसमार्गात बदल केले. संबंधित ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पालिका, अग्निशमन दल आणि इतर यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत. नागरिकांनी आवश्यक असेल तेव्हाच घराबाहेर पडावे आणि झाडांच्या खाली वाहन उभी करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अन्टॉप हिल येथील गांधीनगर परिसरात झाडे पडल्यामुळे टेकडीवरील मातीचा काही भाग घसरून खाली आला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. वरळी डेअरीजवळील खान अब्दुल गफार खान रोड परिसरात तळमजला अधिक तीन मजली रिकामे बांधकाम कोसळले; सुदैवाने येथेही कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. याशिवाय शहरात 4, पूर्व उपनगरात 3 आणि पश्चिम उपनगरात 8 अशा एकूण 15 ठिकाणी शॉर्टसर्किटच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. सर्व घटनांमध्ये तत्काळ प्रतिसाद देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली.
अवकाळी वादळी परिस्थिती असूनही मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सेवा नियमित सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. काही रस्त्यांवर झाडे पडल्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले असले तरी रेल्वे वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला नाही. हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, अधिकृत हवामान आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे तसेच जोरदार वाऱ्याच्या वेळी जुन्या इमारती, झाडे आणि होर्डिंग्जपासून सुरक्षित अंतर राखावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेने अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन, उद्यान विभाग आणि संबंधित यंत्रणांना सतर्क ठेवले असून तक्रारींवर तातडीने कारवाई सुरू आहे. मात्र, सलग घडणाऱ्या झाड कोसळण्याच्या घटनांमुळे शहरातील धोकादायक आणि जीर्ण झाडांचे व्यापक सर्वेक्षण करून वेळेत छाटणी किंवा आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आगामी काही दिवस मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यांची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे तसेच नागरिकांनीही सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.