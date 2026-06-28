मुंबई महापालिकेतील तब्बल 19 इंजिनिअर्सनी पात्र असूनही प्रमोशन नाकारले, काय नेमकं प्रकरण?

मुंबई महापालिकेतील एक प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंबई महापालिकेतील 19 इंजिनिअर्सनी पात्र असूनही प्रमोशन नाकारल्यानं सगळ्यांचं भुवया उंचावल्या आहेत. तर महत्त्वाचे म्हणजे काही अधिकाऱ्यांनी तर प्रमोशन प्रक्रियेसाठी गरजेचे कागदपत्रेही जमा केले नाहीत. सरकारी नोकरीत पदोन्नती ही सगळ्या महत्त्वाची संधी असते. असं असूनही त्यात मुंबई महापालिकेतील पदोन्नतीसुद्धाही नाकारातंय असं नेमकं झालं तरी काय असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात येत आहे.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. आझमी यांनी महापालिका आयुक्तांना या चौकशीसाठी पत्रही दिलं आहे.