BMC Mumbai Election 2025 Ward Reservation List: कोणता वॉर्ड कोणासाठी राखीव? पाहा 227 वॉर्डच्या आरक्षणाची संपूर्ण यादी

BMC Mumbai Election 2025 Ward Reservation Full List: मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या 2025 च्या निवडणुकीसाठी वार्ड आरक्षण सोडत आज (11 नोव्हेंबर 2025) जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 227 वार्ड आणि 227 जागा आहेत, ज्यात SC साठी 15, ST साठी 2, OBC साठी 61 आणि सामान्य साठी 149 जागा आहेत. त्यापैकी सुमारे 50% जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत (SC महिलांसाठी 8, ST महिलांसाठी 1, OBC महिलांसाठी 31, सामान्य महिलांसाठी 74).
प्रभाग १: OBC (महिला)
प्रभाग २: सामान्य (महिला)
प्रभाग ३: सामान्य
प्रभाग ४: OBC
प्रभाग ५: सामान्य
प्रभाग ६: OBC (महिला)
प्रभाग ७: सामान्य
प्रभाग ८: सामान्य (महिला)
प्रभाग ९: सामान्य
प्रभाग १०: OBC
प्रभाग ११: OBC (महिला)
प्रभाग १२: OBC
प्रभाग १३: OBC (महिला)
प्रभाग १४: सामान्य (महिला)
प्रभाग १५: सामान्य (महिला)
प्रभाग १६: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७: सामान्य (महिला)
प्रभाग १८: OBC
प्रभाग १९: OBC (महिला)
प्रभाग २०: सामान्य
प्रभाग २१: सामान्य (महिला)
प्रभाग २२: सामान्य
प्रभाग २३: सामान्य
प्रभाग २४: सामान्य (महिला)
प्रभाग २५: सामान्य
प्रभाग २६: SC
प्रभाग २७: OBC
प्रभाग २८: सामान्य (महिला)
प्रभाग २९: सामान्य
प्रभाग ३०: सामान्य
प्रभाग ३१: सामान्य (महिला)
प्रभाग ३२: OBC (महिला)
प्रभाग ३३: OBC (महिला)
प्रभाग ३४: सामान्य
प्रभाग ३५: सामान्य
प्रभाग ३६: सामान्य
प्रभाग ३७: सामान्य (महिला)
प्रभाग ३८: सामान्य (महिला)
प्रभाग ३९: सामान्य (महिला)
प्रभाग ४०: सामान्य
प्रभाग ४१: OBC
प्रभाग ४२: सामान्य (महिला)
प्रभाग ४३: सामान्य
प्रभाग ४४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ४५: OBC
प्रभाग ४६: OBC (महिला)
प्रभाग ४७: सामान्य
प्रभाग ४८: सामान्य
प्रभाग ४९: OBC (महिला)
प्रभाग ५०: OBC
प्रभाग ५१: सामान्य (महिला)
प्रभाग ५२: OBC (महिला)
प्रभाग ५३: ST
प्रभाग ५४: सामान्य
प्रभाग ५५: सामान्य
प्रभाग ५६: सामान्य (महिला)
प्रभाग ५७: सामान्य
प्रभाग ५८: सामान्य
प्रभाग ५९: सामान्य
प्रभाग ६०: सामान्य (महिला)
प्रभाग ६१: सामान्य (महिला)
प्रभाग ६२: सामान्य
प्रभाग ६३: OBC
प्रभाग ६४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ६५: सामान्य
प्रभाग ६६: सामान्य (महिला)
प्रभाग ६७: सामान्य
प्रभाग ६८: सामान्य
प्रभाग ६९: OBC
प्रभाग ७०: OBC
प्रभाग ७१: सामान्य (महिला)
प्रभाग ७२: OBC (महिला)
प्रभाग ७३: सामान्य (महिला)
प्रभाग ७४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ७५: सामान्य
प्रभाग ७६: OBC
प्रभाग ७७: सामान्य (महिला)
प्रभाग ७८: सामान्य (महिला)
प्रभाग ७९: सामान्य (महिला)
प्रभाग ८०: OBC (महिला)
प्रभाग ८१: सामान्य (महिला)
प्रभाग ८२: OBC (महिला)
प्रभाग ८३: सामान्य (महिला)
प्रभाग ८४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ८५: OBC
प्रभाग ८६: सामान्य
प्रभाग ८७: OBC
प्रभाग ८८: सामान्य (महिला)
प्रभाग ८९: सामान्य
प्रभाग ९०: सामान्य
प्रभाग ९१: OBC
प्रभाग ९२: सामान्य
प्रभाग ९३: SC
प्रभाग ९४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ९५: OBC
प्रभाग ९६: सामान्य (महिला)
प्रभाग ९७: सामान्य (महिला)
प्रभाग ९८: सामान्य
प्रभाग ९९: सामान्य
प्रभाग १००: OBC (महिला)
प्रभाग १०१: सामान्य (महिला)
प्रभाग १०२: सामान्य
प्रभाग १०३: सामान्य (महिला)
प्रभाग १०४: सामान्य
प्रभाग १०५: OBC (महिला)
प्रभाग १०६: सामान्य
प्रभाग १०७: सामान्य
प्रभाग १०८: OBC (महिला)
प्रभाग १०९: सामान्य
प्रभाग ११०: सामान्य (महिला)
प्रभाग १११: OBC
प्रभाग ११२: सामान्य (महिला)
प्रभाग ११३: OBC
प्रभाग ११४: सामान्य (महिला)
प्रभाग ११५: सामान्य (महिला)
प्रभाग ११६: सामान्य (महिला)
प्रभाग ११७: OBC (महिला)
प्रभाग ११८: SC (महिला)
प्रभाग ११९: सामान्य
प्रभाग १२०: सामान्य
प्रभाग १२१: ST (महिला)
प्रभाग १२२: सामान्य
प्रभाग १२३: सामान्य
प्रभाग १२४: सामान्य (महिला)
प्रभाग १२५: सामान्य
प्रभाग १२६: सामान्य (महिला)
प्रभाग १२७: सामान्य (महिला)
प्रभाग १२८: OBC (महिला)
प्रभाग १२९: OBC (महिला)
प्रभाग १३०: OBC
प्रभाग १३१: सामान्य (महिला)
प्रभाग १३२: सामान्य (महिला)
प्रभाग १३३: SC (महिला)
प्रभाग १३४: सामान्य (महिला)
प्रभाग १३५: OBC
प्रभाग १३६: OBC
प्रभाग १३७: OBC
प्रभाग १३८: OBC
प्रभाग १३९: सामान्य (महिला)
प्रभाग १४०: SC
प्रभाग १४१: SC
प्रभाग १४२: सामान्य (महिला)
प्रभाग १४३: सामान्य (महिला)
प्रभाग १४४: सामान्य
प्रभाग १४५: सामान्य
प्रभाग १४६: SC
प्रभाग १४७: SC (महिला)
प्रभाग १४८: सामान्य
प्रभाग १४९: सामान्य
प्रभाग १५०: OBC (महिला)
प्रभाग १५१: SC (महिला)
प्रभाग १५२: SC
प्रभाग १५३: OBC (महिला)
प्रभाग १५४: सामान्य
प्रभाग १५५: SC (महिला)
प्रभाग १५६: सामान्य (महिला)
प्रभाग १५७: सामान्य (महिला)
प्रभाग १५८: OBC (महिला)
प्रभाग १५९: सामान्य
प्रभाग १६०: सामान्य
प्रभाग १६१: सामान्य
प्रभाग १६२: सामान्य
प्रभाग १६३: सामान्य (महिला)
प्रभाग १६४: सामान्य
प्रभाग १६५: सामान्य
प्रभाग १६६: सामान्य
प्रभाग १६७: OBC (महिला)
प्रभाग १६८: सामान्य
प्रभाग १६९: सामान्य
प्रभाग १७०: OBC (महिला)
प्रभाग १७१: OBC
प्रभाग १७२: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७३: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७४: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७५: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७६: OBC (महिला)
प्रभाग १७७: सामान्य (महिला)
प्रभाग १७८: सामान्य
प्रभाग १७९: सामान्य (महिला)
प्रभाग १८०: सामान्य (महिला)
प्रभाग १८१: सामान्य
प्रभाग १८२: OBC
प्रभाग १८३: SC (महिला)
प्रभाग १८४: सामान्य (महिला)
प्रभाग १८५: सामान्य
प्रभाग १८६: SC (महिला)
प्रभाग १८७: OBC
प्रभाग १८८: सामान्य
प्रभाग १८९: SC (महिला)
प्रभाग १९०: सामान्य
प्रभाग १९१: OBC (महिला)
प्रभाग १९२: सामान्य
प्रभाग १९३: OBC
प्रभाग १९४: सामान्य
प्रभाग १९५: OBC
प्रभाग १९६: सामान्य (महिला)
प्रभाग १९७: सामान्य (महिला)
प्रभाग १९८: OBC (महिला)
प्रभाग १९९: सामान्य (महिला)
प्रभाग २००: सामान्य
प्रभाग २०१: सामान्य (महिला)
प्रभाग २०२: सामान्य
प्रभाग २०३: सामान्य (महिला)
प्रभाग २०४: सामान्य
प्रभाग २०५: सामान्य (महिला)
प्रभाग २०६: सामान्य
प्रभाग २०७: सामान्य
प्रभाग २०८: OBC
प्रभाग २०९: सामान्य (महिला)
प्रभाग २१०: सामान्य
प्रभाग २११: सामान्य
प्रभाग २१२: सामान्य (महिला)
प्रभाग २१३: सामान्य (महिला)
प्रभाग २१४: सामान्य
प्रभाग २१५: SC
प्रभाग २१६: OBC (महिला)
प्रभाग २१७: सामान्य
प्रभाग २१८: सामान्य (महिला)
प्रभाग २१९: OBC
प्रभाग २२०: सामान्य (महिला)
प्रभाग २२१: सामान्य
प्रभाग २२२: OBC
प्रभाग २२३: OBC
प्रभाग २२४: सामान्य (महिला)
प्रभाग २२५: सामान्य
प्रभाग २२६: OBC
प्रभाग २२७: सामान्य (महिला)